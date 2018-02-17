Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
VÍDEO

MC Loma e as Gêmas Lacração lançam o clipe de 'Treme Treme

O vídeo foi filmado durante o período do carnaval e tem participação dos gêmeos Rocha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2018 às 23:23

Publicado em 16 de Fevereiro de 2018 às 23:23

MC Loma e as Gêmas Lacração no clipe de Treme Treme Crédito: Instagram / MC LOMA
 
MC Loma e as Gêmas Lacração lançaram, nesta sexta-feira (16), o clipe de Treme treme, nova música de trabalho do trio com produção da gravadora paulista Start Music. O vídeo foi filmado durante o período do carnaval, com locações em São Paulo e no Recife.
Assim como o hit Envolvimento, o lançamento conta com batidas do brega-funk recifense e um refrão que convoca o público a dançar. Nas imagens, Loma aparece com a usual maquiagem colorida de cor neon. A novidade fica por conta da inclusão de dançarinos e de uma drag queen, fantasiados, provavelmente um aceno ao público gay. 
Leia mais notícias de Entretenimento
Treme treme é o primeiro de uma série de seis clipes inéditos que serão lançados a cada semana até o dia 23 de março - uma espécie de projeto Check mate de Anitta. Assista ao clipe de "Treme Treme".
O vídeo ainda tem a participação dos youtubers Gustavo e Túlio Rocha. Inclusive, os rapazes aproveitaram o lançamento e fizeram um vídeo, brincando de "Eu Nunca", com MC Loma e as Gêmas Lacração. Confira abaixo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
TCES aponta lançamento de esgoto em praias de Vitória e notifica responsáveis
Imagem de destaque
Pão de queijo de frigideira: aprenda receita fácil para o café da tarde
Imagem de destaque
6 signos mais amorosos do zodíaco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados