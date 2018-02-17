MC Loma e as Gêmas Lacração lançam o clipe de 'Treme Treme

MC Loma e as Gêmas Lacração no clipe de Treme Treme Crédito: Instagram / MC LOMA





MC Loma e as Gêmas Lacração lançaram, nesta sexta-feira (16), o clipe de Treme treme, nova música de trabalho do trio com produção da gravadora paulista Start Music. O vídeo foi filmado durante o período do carnaval, com locações em São Paulo e no Recife.

Assim como o hit Envolvimento, o lançamento conta com batidas do brega-funk recifense e um refrão que convoca o público a dançar. Nas imagens, Loma aparece com a usual maquiagem colorida de cor neon. A novidade fica por conta da inclusão de dançarinos e de uma drag queen, fantasiados, provavelmente um aceno ao público gay.

Treme treme é o primeiro de uma série de seis clipes inéditos que serão lançados a cada semana até o dia 23 de março - uma espécie de projeto Check mate de Anitta. Assista ao clipe de "Treme Treme".