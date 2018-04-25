Maurício de Sousa e Dedé Santana preparam novo espetáculo

Maurício de Sousa e Dedé Santana oficializaram uma parceria para a criação do projeto Circo Turma da Mônica, um show circense com a participação dos personagens ícones da cultura nacional.

A produção e direção geral da produção são de Mauro Sousa, filho de Maurício e também diretor da Maurício de Sousa ao Vivo. É dele a responsabilidade de transformar as histórias em quadrinhos em experiências lúdicas e educativas.

O projeto também terá participação de Rodrigo Robleño, reconhecido internacionalmente por seus trabalhos como palhaço e que já saiu em turnê internacional com o Cirque du Soleil.