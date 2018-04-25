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PARCERIA

Maurício de Sousa e Dedé Santana preparam novo espetáculo

Dupla oficializou uma parceria para a criação do projeto Circo Turma da Mônica

Publicado em 24 de Abril de 2018 às 21:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2018 às 21:00
Maurício de Sousa e Dedé Santana oficializaram uma parceria para a criação do projeto Circo Turma da Mônica, um show circense com a participação dos personagens ícones da cultura nacional.
A produção e direção geral da produção são de Mauro Sousa, filho de Maurício e também diretor da Maurício de Sousa ao Vivo. É dele a responsabilidade de transformar as histórias em quadrinhos em experiências lúdicas e educativas.
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O projeto também terá participação de Rodrigo Robleño, reconhecido internacionalmente por seus trabalhos como palhaço e que já saiu em turnê internacional com o Cirque du Soleil.
Com previsão para estrear em junho, o espetáculo deve passar por 11 capitais brasileiras: além de São Paulo e Rio de Janeiro, estão no roteiro Belo Horizonte, Salvador, Recife, Brasília, Curitiba, Natal, Fortaleza, Porto Alegre e Florianópolis.

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