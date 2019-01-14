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MÚSICA

Matanza volta em nova fase e com novo vocalista

Banda carioca agora se chama Matanza Inc e terá o vocalista Vital no lugar de Jimmy London

Publicado em 14 de Janeiro de 2019 às 15:17

Publicado em 

14 jan 2019 às 15:17
14/01/2019 - Após encerrar atividades em outubro de 2018, a banda Matanza está de volta. Agora ela se chama Matanza Inc e conta com novo vocalista Crédito: Instagram/@matanza_inc
O fim do Matanza durou pouco. A banda, que havia decretado o encerramento das atividades em outubro, anunciou o retorno: “Vou continuar compondo, escrevendo e desenhando, partindo do mesmo algoritmo, se me permitem a metáfora cretina”, disse o compositor, guitarrista e ilustrador Marco Donida, no Instagram.
Com o nome Matanza Inc (“porque é preciso diferenciar essa nova fase da banda”, escreveu Donida), o quarteto carioca também terá um novo vocalista: Vital Cavalcante (ex-Poindexter e Jason). Ele substitui Jimmy London, um dos fundadores do grupo criado em 1996.
“É uma nova fase porque não quero dar a sensação de continuidade, como se só tivéssemos substituído o vocalista por um clone”, diz Donida. “Queremos um novo caminho, com postura underground e simples. Não esperamos mais lotar o Circo Voador, nem fazer empreendimentos como o Matanza Fest. Queremos apenas nos divertir, inclusive em casas menores”, completa.
Além de Donida e Vital, completam o grupo os integrantes de sua formação mais recente: o baixista Dony Escobar, o guitarrista Mauricio Nogueira e o baterista Jonas Cáffaro.
Donida afirma não ter mais contato com Jimmy, mas reforça não haver clima de briga entre eles: “Não desejo o mal de ninguém. Tínhamos nossas diferenças, mas, da nossa parte, não há problema algum. Estamos mais velhos e não temos mais idade para ficar de rolê com a galera. Cada um está correndo atrás do seu”, explica o músico.
Em 2009, Donida abandonou a estrada, preferindo trabalhar nas composições e gravações, além da parte gráfica. Jimmy London tem um projeto musical com o grupo Rats, além de outros empreendimentos. Ele ainda não se manifestou sobre a volta da banda.

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