Marvel não vai mais produzir filmes do Homem-Aranha, diz site

Parece que a alegria dos fãs da Marvel em ver todo elenco reunido em um filme durou pouco. Tudo isso porque, segundo o site Deadline, Disney e Sony Pictures (que tem os direitos do personagem no cinema) não chegaram a um novo acordo quanto as cifras arrecadadas e o super-herói deve sair do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU).
Segundo o site, a Disney pediu para que as arrecadações dos próximos filmes do herói fossem divididas de forma igual para cada estúdio e a Sony recusou a proposta. Assim, Kevin Feige e a Marvel Studios não vão mais produzir nenhum filme do Homem-Aranha.
No acordo feito nos filmes anteriores, "De Volta ao Lar" (2017) e "Longe de Casa" (2019), a Disney fica com apenas 5% da arrecadação dos filmes. Um representante da Sony disse ao io9 que o estúdio está disposto ainda a negociar a situação.
Vale lembrar que a Sony teria contrato para mais dois filmes do personagem com Tom Holland como o herói e Jon Watts na direção. Na web, muitos fã se dividem entre apoiar ou xingar a Sony.
Alguns até sugerem que a empresa pague uma boa grana para fazer um Aranhaverso com Tobey Maguire e Andrew Garfield.
