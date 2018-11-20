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Marvel cancela quadrinhos sobre Darth Vader após demissão de roteirista

Chuck Wendig chegou a escrever três das cinco edições previstas de 'Star Wars: Shadow of Vader'

Publicado em 19 de Novembro de 2018 às 21:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2018 às 21:54
19/11/2018 - Quadrinho sobre Darth Vader lançado em novembro de 2015 Crédito: Tony Cenicola/The New York Times
A Marvel decidiu cancelar a série de quadrinhos sobre o personagem Darth Vader, de Guerra nas Estrelas, que seria chamada de Star Wars: Shadow of Vader. As informações são do site Polygon. O roteirista designado para escrever cinco episódios de uma série, Chuck Wendig, foi demitido em outubro deste ano, quando já havia escrito três edições.
À época, no Twitter, Wendig comentou o ocorrido: "Eu acabo de ser demitido da Marvel. Demitido dos episódios 4 e 5 de Shadow of Vader e demitido de um livro sobre Star Wars ainda não anunciado". Segundo ele, algumas mudanças que fez, como inserir personagens da comunidade LGBT em novos livros sobre a saga, seriam parte do motivo. A repercussão negativa do público chegou a motivar ataques pessoais contra o roteirista, que afirmou ter entrado em contato até mesmo com autoridades policiais.
Wendig alegou que não havia sido alertado sobre qualquer problema por parte da produção. No entanto, recebeu uma ligação de Mark, seu editor, comunicando sobre a demissão em 12 de outubro. De acordo com Wendig, Mark teria afirmado que a demissão foi motivada pela pelo excesso de "política, vulgaridade e negatividade" em seus tuítes.
Em seu site pessoal, o roteirista publicou um relato completo sobre sua demissão.

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