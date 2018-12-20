Marvel autoriza uso de Homem de Ferro em lápide de fã mirim

20/12/2018 - Marvel permitiu homenagem de pais ao filho morto, com o Homem de Ferro Crédito: Divulgação

A Marvel deu autorização para os pais de Ollie Gardiner, que morreu em novembro de 2017, aos 13 anos de idade, usarem a imagem do herói Homem de Ferro na lápide do filho. Gardiner era fã dos personagens da Marvel, incluindo o Homem de Ferro. Ele também adorava a saga Star Wars e chegou a ir a uma sessão particular de "O Despertar da Força", filme da série lançado em 2015.

"Crianças que estão passando por quimioterapia não podem andar em meio a multidões, por conta do risco de infecção, e Ollie estava desesperado para ver este filme. Foi tão gentil de uma companhia tão grande quanto a Odeon nos ajudar", lembraram os pais em suas redes sociais.

"Agora, acabamos de encomendar a lápide de Ollie, e como sabíamos que seu herói, o Homem de Ferro, foi uma grande inspiração para o tratamento dele, queríamos que ele estivesse representado. Após um pouco de persuasão, a igreja disse que permitiria, desde que a Marvel autorizasse o uso da imagem", continuaram.