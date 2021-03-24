Mario Frias erra português ao agradecer a elogios de Eduardo Bolsonaro

O secretário de Cultura, Mario Frias, participa do programa A Voz do Brasil Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O secretário da Cultura, Mario Frias, cometeu um erro gramatical ao comentar numa publicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), no Instagram, nesta segunda-feira (23).

"Muito obrigado, a luta é diária e sem direito a descanso. Vamos trabalhar incansavelmente para que todos os brasileiros tenham assesso a Cultura", escreveu Frias, errando a grafia da palavra "acesso". Pouco tempo depois, ele editou o comentário para corrigir o erro.

Na postagem, o deputado tece críticas à classe artística brasileira, ao PT e ao funcionamento da lei Rouanet.

Em vídeo, Eduardo diz que parte das pessoas que não gostam do governo Bolsonaro quer somente retornar ao que chamou de "as tetas do Estado". O deputado também elogiou Frias.

"Mario Frias e André Porciuncula fizeram o que qualquer gestor privado lúcido faria", escreveu Eduardo.