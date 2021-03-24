Mario Frias erra português ao agradecer a elogios de Eduardo Bolsonaro

O secretário da Cultura, Mario Frias, cometeu um erro gramatical ao comentar numa publicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), no Instagram, nesta segunda-feira (23).
"Muito obrigado, a luta é diária e sem direito a descanso. Vamos trabalhar incansavelmente para que todos os brasileiros tenham assesso a Cultura", escreveu Frias, errando a grafia da palavra "acesso". Pouco tempo depois, ele editou o comentário para corrigir o erro.
Na postagem, o deputado tece críticas à classe artística brasileira, ao PT e ao funcionamento da lei Rouanet.
Em vídeo, Eduardo diz que parte das pessoas que não gostam do governo Bolsonaro quer somente retornar ao que chamou de "as tetas do Estado". O deputado também elogiou Frias.
"Mario Frias e André Porciuncula fizeram o que qualquer gestor privado lúcido faria", escreveu Eduardo.
Essa não foi a primeira vez que Frias erra grafia de palavras. Em julho de 2020, o secretário publicou uma frase com a palavra "agradeçe" -e virou motivo de piada nas redes. E em março deste ano, apareceu num vídeo institucional legendado de maneira errada.