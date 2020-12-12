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Secretário de Cultura

Mario Frias passa bem após princípio de infarto em Brasília

Frias foi internado na tarde de sexta-feira (11) e submetido a um procedimento de cateterismo, realizado para diagnosticar e tratar doenças cardíacas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2020 às 18:00

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 18:00

Mario Frias estrelou o primeiro vídeo do governo federal com o tema
Mario Frias estrelou o primeiro vídeo do governo federal com o tema "Um Povo Heroico" Crédito: SecomVc no Twitter
Internado em um hospital de Brasília após princípio de enfarte, o secretário especial de Cultura, Mário Frias, "passa bem" e deve receber alta na próxima segunda-feira (14). Frias foi internado na tarde de sexta-feira e submetido a um procedimento de cateterismo (realizado para diagnosticar e tratar doenças cardíacas) no Hospital Santa Lúcia Norte, na Capital Federal.
Na manhã deste sábado (12), o secretário passou por uma avaliação médica. Segundo a assessoria de comunicação do governo, ele "passa bem, apesar de ter tido desconfortos durante a noite". A mulher do secretário, Juliana Frias, postou uma mensagem no Instagram, acompanhada de uma foto tirada ao lado do marido, e também afirmou que Frias está bem após o "susto".
"Estamos com a cara amassada, sem dormir, com olheiras, mas aliviados pois o susto já passou. O coração do meu guerreiro é forte, saudável e já já ele estará pronto pra próxima", diz Juliana.
A mensagem, que também foi compartilhada na rede social do próprio Frias, diz que o secretário continuará sendo monitorado nas próximas 48 horas. E finaliza: "obrigado mesmo a todas as mensagens de carinho, ficamos emocionados em ler cada uma delas. Tudo volta a fazer sentido. Deus é maravilhoso".
O ator, de 49 anos, assumiu a vaga deixada por Regina Duarte no dia 19 de junho. Nesta semana, Frias comemorou a escolha de Gilson Machado para assumir o Ministério do Turismo, ao qual a pasta da Cultura é vinculada. "Esse é fera. Gilson Machado, parabéns, irmão", escreveu Frias na quarta-feira (9) em suas redes sociais.

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