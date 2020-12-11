Mario Frias sofre princípio de infarto e é internado em Brasília

O secretário especial da Cultura do governo federal, Mário Frias, teve um princípio de infarto na tarde desta sexta-feira (11) e precisou passar por um procedimento de cateterismo nesta tarde. Ele tem 49 anos e tomou posse no cargo em junho.
A informação foi divulgada pela Secretaria de Comunicação da Presidência. Segundo a nota, Frias deu entrada no hospital Santa Luzia, em Brasília.
Na agenda do secretário desta sexta consta que ele não tem eventos nesta data. A pasta que ele comanda é subordinada ao Ministério do Turismo, que esta semana teve uma troca de comando, com Gilson Machado substituindo Marcelo Álvaro Antônio.
Ator, Mário Frias nasceu no Rio de Janeiro e começou sua carreira na década de 1990, quando integrou o elenco da novela "Malhação", da TV Globo. Ele também apresentou programas de entretenimento na TV aberta e atuou como vocalista na banda carioca de pop rock Zona Zero.