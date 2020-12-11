Mario Frias sofre princípio de infarto e é internado em Brasília

Mario Frias estrelou o primeiro vídeo do governo federal com o tema "Um Povo Heroico" Crédito: SecomVc no Twitter

O secretário especial da Cultura do governo federal , Mário Frias, teve um princípio de infarto na tarde desta sexta-feira (11) e precisou passar por um procedimento de cateterismo nesta tarde. Ele tem 49 anos e tomou posse no cargo em junho.



A informação foi divulgada pela Secretaria de Comunicação da Presidência. Segundo a nota, Frias deu entrada no hospital Santa Luzia, em Brasília.



Na agenda do secretário desta sexta consta que ele não tem eventos nesta data. A pasta que ele comanda é subordinada ao Ministério do Turismo, que esta semana teve uma troca de comando, com Gilson Machado substituindo Marcelo Álvaro Antônio.