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Secretário especial da Cultura

Mario Frias sofre princípio de infarto e é internado em Brasília

Segundo a Secretaria de Comunicação da Presidência da Presidência, secretário especial da Cultura passa por procedimento de cateterismo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2020 às 17:50

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 17:50

Mario Frias estrelou o primeiro vídeo do governo federal com o tema
Mario Frias estrelou o primeiro vídeo do governo federal com o tema "Um Povo Heroico" Crédito: SecomVc no Twitter
O secretário especial da Cultura do governo federal, Mário Frias, teve um princípio de infarto na tarde desta sexta-feira (11) e precisou passar por um procedimento de cateterismo nesta tarde. Ele tem 49 anos e tomou posse no cargo em junho.
A informação foi divulgada pela Secretaria de Comunicação da Presidência. Segundo a nota, Frias deu entrada no hospital Santa Luzia, em Brasília.
Na agenda do secretário desta sexta consta que ele não tem eventos nesta data. A pasta que ele comanda é subordinada ao Ministério do Turismo, que esta semana teve uma troca de comando, com Gilson Machado substituindo Marcelo Álvaro Antônio.
Ator, Mário Frias nasceu no Rio de Janeiro e começou sua carreira na década de 1990, quando integrou o elenco da novela "Malhação", da TV Globo. Ele também apresentou programas de entretenimento na TV aberta e atuou como vocalista na banda carioca de pop rock Zona Zero.

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