Dentista amiga de Mario Frias vira chefe do Centro Técnico Audiovisual

A dentista Edianne Paulo de Abreu foi nomeada como coordenadora-geral do Centro Técnico Audiovisual, órgão subordinado à Secretaria Nacional do Audiovisual, que integra a pasta cultural do governo federal. A nomeação, publicada nesta quarta-feira (16) no Diário Oficial da União, foi assinada pelo ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio.
Criado em 1985, o Centro Técnico Audiovisual tem a responsabilidade de promover o desenvolvimento da atividade audiovisual brasileira e faz parte da Secretaria Nacional do Audiovisual, chefiada por Bruno Graça Melo Côrtes.
O centro, que tem sede no Rio de Janeiro, apoia a capacitação de pessoal na área, além de mostras e festivais. Faz também empréstimos de cópias de filmes, equipamentos e de estúdios.
O currículo da dentista na plataforma Linkedin, no entanto, não menciona nenhuma experiência no setor audiovisual. No ano passado, Abreu foi secretária parlamentar do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ), ex-policial militar que ficou conhecido após quebrar uma placa de rua em homenagem à vereadora Marielle Franco (Psol-RJ), assassinada no centro do Rio de Janeiro.
A dentista também concorreu em 2018 ao cargo de deputada federal pelo PSL do Rio, mas teve 1.413 votos e não chegou a ser eleita.
Um vídeo publicado no Facebook em março deste ano mostra Abreu ao lado do ator Mario Frias, que na época ainda não havia assumido a Secretaria Especial da Cultura, então chefiada pela atriz Regina Duarte. No vídeo, Abreu chama o ator de seu "amigo Didireita" e conversa com ele sobre as eleições municipais de 2020 e o presidente Bolsonaro.
"Pode falar, pode rasgar o verbo", diz ela a Frias. "Vereador e prefeito é tão importante, ou mais, do que o presidente agora. É uma eleição crucial para todo o direcionamento que a gente tem. Eles são os braços, mãos, dedos do presidente", diz o ator no vídeo.