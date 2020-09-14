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Cultura

Mario Frias se coloca em segundo plano em novo vídeo de série sobre heróis

Secretário não aparece mais atuando em frente às câmeras, ao contrário de filme que fez barulho semana passada

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 14:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2020 às 14:04
Mario Frias estrelou o primeiro vídeo do governo federal com o tema
Mario Frias estrelou o primeiro vídeo do governo federal com o tema "Um Povo Heroico" Crédito: SecomVc no Twitter
O secretário especial da Cultura, Mario Frias, publicou neste domingo um vídeo de encerramento da campanha em que se propôs a exaltar "heróis anônimos ignorados" do Brasil e resgatar "grandes heróis do nosso passado".
O filmete de estreia da série "Um Povo Heroico", protagonizado por um Frias que caminhava entre obras do acervo do Museu do Senado sob música épica, gerou fortes reações.
A de maior destaque foi uma paródia do humorista Marcelo Adnet na série cômica "Sinta-se em Casa", que Frias respondeu chamando o comediante de "criatura imunda".

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Desta vez, o secretário ficou em segundo plano. Exceto por poucos segundos retirados da gravação original, ele não aparece em frente às câmeras e lê um texto em voice-over sobre imagens de arquivo e animações.
O filmete lembra a história do morador de rua Francisco Erasmo, que morreu ao defender uma refém na praça da Sé, em 2015, e o compara à história bíblica de Dimas, criminoso crucificado junto com Jesus.
"O morador de rua Francisco Eramos também tinha delitos em sua ficha e, tendo a oportunidade de se redimir, também teve uma morte redentora."
Frias volta a comentar que o Brasil "busca sua redenção" e um "reencontro com sua identidade".
O secretário cita "a imensa adesão e as milhares de mensagens de apoio" recebidos pela campanha, ecoando tom semelhante à resposta da Secom ao vídeo de Adnet.
O órgão oficial do governo atacou o humorista, afirmando que ele preferia "fazer pouco dos brasileiros" com a imitação de Frias.

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