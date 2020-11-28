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Pandemia

Tarcísio de Freitas é o 14º ministro diagnosticado com Covid-19

Na prática, 61% da equipe de Bolsonaro, que tem 23 ministros, foi contaminada pelo novo coronavírus. O próprio presidente também contraiu covid-19

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 11:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2020 às 11:33
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, testou positivo para covid-19 nesta sexta-feira (27). Ele é o 14° integrante do primeiro escalão diagnosticado com a doença. Na prática, 61% da equipe de Bolsonaro, que tem 23 ministros, foi contaminada pelo novo coronavírus. O próprio presidente também contraiu covid-19.
Tarcísio de Freitas é ministro da Infraestrutura
Tarcísio de Freitas é ministro da Infraestrutura e contraiu a Covid-19 Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Tarcísio recebeu o resultado do exame RT-PCR, que retira a amostra por meio do swab (cotonete) no fim da tarde desta sexta. Ao Estadão, ele disse que está bem e sem sintomas. Na quinta-feira, o ministro havia feito um exame de sangue, mas deu falso negativo. O ministro continuará em isolamento e despachará de casa.
Nesta sexta-feira, Tarcísio cumpriu agenda em Minas Gerais. Sem máscara de proteção, discursou na inauguração da pavimentação de trecho da BR-154/MG, entre Ituiutaba e Cruscilândia.

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À tarde, visitou as obras de implantação da Trincheira do Taiaman, na BR-365/MG, na travessia urbana de Uberlândia. Em vídeo nos Twitter, ele aparece com a máscara ao se aproximar das pessoas.
Na última terça, 24, o ministro da Justiça, André Mendonça, também testou positivo e segue despachando de casa.
Veja os ministros que já se infectaram com a covid-19:
Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno;
Minas e Energia, Bento Albuquerque;
da Cidadania, Onyx Lorenzoni;
da Educação, Milton Ribeiro;
da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes;
da Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário.
Da Casa Civil, Walter Braga Neto
Da Secretaria-geral da Presidência, Jorge Oliveira
Marcelo Álvaro Antônio , turismo
Luiz Eduardo Ramos - secretaria de governo
Fábio Faria - comunicações
Eduardo Pazuello - Saúde
Andre Mendonça - Justiça
Tarcísio de Freitas- Infraestrutura

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