Confederação Israelita repudia comparação com nazismo feita por Mario Frias

Declaração de Mário Frias foi repudiada por entidade que representa os judeus no Brasil Crédito: Reprodução Twitter

A Confederação Israelita do Brasil (Conib) disse repudiar "mais uma vez comparações completamente indevidas do momento atual com os trágicos episódios do nazismo que culminaram no extermínio de 6 milhões de judeus durante o Holocausto".

A declaração foi dada ao Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) nesta sexta-feira (12) em resposta à postagem do secretário especial de Cultura do governo federal , Mario Frias, que, ao comentar medidas restritivas para conter a disseminação da Covid-19 no país, compartilhou na quinta-feira (11) trecho do filme A Lista de Schindler.

A obra, de 1993 sob direção de Steven Spielberg, conta a história baseada em fatos reais do empresário alemão Oskar Schindler, que durante a ascensão do nazifascismo alemão engendrou uma estratégia para salvar mais de mil judeus do extermínio.

O trecho do filme compartilhado por Frias mostra trabalhadores - que dizem serem essenciais - executados por oficiais nazistas. Na publicação, o secretário escreveu: "O setor de eventos clama para poder levar o pão para dentro de casa, para poder sustentar a própria família. Até quando um burocrata arrogante irá dizer que ele não é essencial?"

Para a confederação judaica, "essas comparações, muitas vezes com fins políticos, são um desrespeito à memória das vítimas do Holocausto e de seus descendentes". Conforme reforçou, a entidade criou uma campanha, com o tema "Não compare o incomparável" contra a banalização do Holocauto (disponível no seguinte endereço na internet: http://www.youtube.com/watch?v=5QmeICHk2k4&ab_channel=conib48 ).

Frias é o segundo a ocupar o cargo a ganhar o repúdio da Conib por comparações com o nazismo. Em janeiro do ano passado, a confederação pediu a saída imediata do ex-secretário de Cultura Roberto Alvim por comunicado inspirado em referências nazistas

DEFESA

Mais cedo, nas redes sociais, Frias afirmou que "qualquer pessoa intelectualmente honesta entende que o vídeo é uma analogia para nos alertar dos horrores praticados por burocratas quando se acham capazes de definir que serviço e pessoas são essenciais".