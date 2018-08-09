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OPINIÃO

Maria Clara Gueiros diz que humor 'politicamente correto' é evolução

Humorista acredita que não há solidariedade com mulheres e deficientes quando esses são alvo de piadas

Publicado em 09 de Agosto de 2018 às 20:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2018 às 20:20
Maria Clara Gueiros e Heloísa Perissé expuseram suas opiniões sobre o politicamente correto Crédito: Reprodução do programa ENTITY_apos_ENTITYConversa com BialENTITY_apos_ENTITY (2018)/ TV Globo
Maria Clara Gueiros afirmou no programa Conversa com Bial de quarta-feira, 8, que as discussões sobre o "politicamente correto" representam uma evolução da espécie humana. Ela dividiu o auditório com a atriz Heloísa Perissé e disse que uma piada de 15 anos atrás não é mais cabível na sociedade de hoje.
Conhecida pelo jargão "vem cá, eu te conheço?" no programa Zorra Total, Maria Clara trabalha há três décadas com humor e acredita que piadas com minorias é covardia. "É legal fazer humor sacaneando o agressor e se identificando com a vítima. É mais saudável", defendeu.
O apresentador Pedro Bial rebateu dizendo que a tendência do público é ter empatia com o mais fraco. "Se você não sabe para quem torcer num jogo de futebol, você torce para o mais fraco", comparou. No entanto, a humorista explicou que o público não se solidariza com o oprimido em todas ocasiões. "A solidariedade não acontece quando alguém vem sacanear o mais fraco, a minoria, o deficiente, a mulher", destacou.

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