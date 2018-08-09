Maria Clara Gueiros diz que humor 'politicamente correto' é evolução

Maria Clara Gueiros e Heloísa Perissé expuseram suas opiniões sobre o politicamente correto Crédito: Reprodução do programa ENTITY_apos_ENTITYConversa com BialENTITY_apos_ENTITY (2018)/ TV Globo

Maria Clara Gueiros afirmou no programa Conversa com Bial de quarta-feira, 8, que as discussões sobre o "politicamente correto" representam uma evolução da espécie humana. Ela dividiu o auditório com a atriz Heloísa Perissé e disse que uma piada de 15 anos atrás não é mais cabível na sociedade de hoje.

Conhecida pelo jargão "vem cá, eu te conheço?" no programa Zorra Total, Maria Clara trabalha há três décadas com humor e acredita que piadas com minorias é covardia. "É legal fazer humor sacaneando o agressor e se identificando com a vítima. É mais saudável", defendeu.