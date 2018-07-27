Márcia Fellipe quer conquistar o resto do Brasil a começar pelo ES

Márcia Fellipe promete nova coreografia e diversão em show no ES Crédito: Reprodução/Instagram @marciafellipe

Sucesso de público no Nordeste e no Norte do Brasil, Márcia Fellipe é uma das atrações que vão agitar o Garota Vip no próximo dia 11 de agosto no Parque de Exposições de Carapina, na Serra. A missão de conquistar o resto do país, a começar pelo Espírito Santo, vai contar com figurino inédito, novas coreografias e, claro, muita diversão, nas suas próprias palavras. Para o show, ela prepara um repertório que vai apresentá-la ao público capixaba, que provavelmente já sabe cantar o sucesso Quatro Sorrisos, mas também trará a bombada Deixa eu te Fazer Feliz, que gravou com Aldair Playboy e já tem mais de 30 milhões de execuções nas plataformas digitais.

A cantora dividirá o palco do Garota Vip com nomes como o seu padrinho, Wesley Safadão, Leo Santana e Gusttavo Lima. O capixaba Filipe Fantin, também apadrinhado por Safadão (o que lhe rendeu o apelido de Safadin), também fará parte do espetáculo.

Em entrevista ao C2, Márcia destaca um novo momento da música sertaneja e vê também uma oportunidade para as mulheres que se dedicam à música. Confira.

Na internet muitos comentam sobre suas músicas, que tratam a mulher de forma mais autônoma. Você sempre teve esse cuidado nas canções?

Estamos numa época em que a mulher já venceu muitas barreiras e hoje está no mercado de trabalho, competindo de igual para igual com os homens. É o empoderamento feminino que chegou pra ficar (risos).

E acha que suas fãs compram a ideia com você?

Meus fãs são ótimos e é muito gratificante ver este amor deles por mim e pelas minhas músicas. Sempre recebo mensagens nas redes sociais me parabenizando, falando do amor e carinho por minha pessoa e isso é muito gratificante.

Acha que falta um pouco dessa visão "autônoma" no meio sertanejo?

Não vejo dessa forma, a mulher é mais sentimental e sofre por uma traição de maneira mais intensa que o homem... Assim era, agora estamos vendo uma geração de mulheres que sofre sim, mas junto das amigas em uma boa balada entre copos e risadas (risos). A vida tem que seguir

E qual é o conselho que você dá para essa nova geração encontrar um grande amor?

Antes de amar alguém, se ame primeiro.

Para o show na Serra, o que você está preparando? Alguma novidade?

Gravei "Deixa eu te Fazer Feliz", com Aldair Playboy, e já ultrapassamos os 30 milhões de visualizações do clipe nas plataformas digitais. Certeza que esse novo sucesso estará no setlist. Mas o capixaba também pode esperar do show um figurino porreta, coreografias novas, música boa e muita diversão, é claro

E tem alguma música que o capixaba gosta mais?

"Quatro Sorrisos" é um hit que, onde eu vou, a galera pede... Cada um tem seu motivo particular para gostar de uma música, mas alguns singles mexem mais com a galera do que outros. Os capixabas são animados, sim, e o que mais gosto é que sempre estão com um sorriso estampado no rosto, não tem como não gostar, não é?

SERVIÇO

Garota Vip

Quando: 11 de agosto

Onde: Parque de Exposições de Carapina, na Serra

Ingressos: R$ 350 (backstage/2º lote); R$ 190 (open bar/2º lote); R$ 100 (camarote/meia/2º lote); R$ 45 (pista/1º lote).