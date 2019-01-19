Marcelo Yuka, ex-Rappa, morre aos 53 anos

O compositor, baterista e ativista carioca Marcelo Yuka, fundador do Rappa, morreu, por volta da 23h50 desta sexta-feira, aos 53 anos, em decorrência do quadro de infecção generalizada. Ele estava internado no hospital Quinta D’Or, em São Cristóvão, e na madrugada do dia 4 de janeiro entrou em coma induzido.

Paraplégico desde 2000, quando foi atingido por nove tiros ao tentar impedir que bandidos assaltassem o carro de uma mulher na frente do seu, no Rio, Yuka acumulou problemas de saúde nos últimos anos. Em agosto de 2018, ele sofreu um AVC (acidente vascular cerebral) e ficou internado por algumas semanas. Na tarde desta sexta-feira (4), notícias sobre a morte do músico tomaram redes sociais e sites após o produtor do Planet Hemp, Marcelo Lobatto, publicar uma foto em sua conta no Instagram sugerindo uma despedida do amigo. “Valeu Yuka! Obrigado por tudo! Sentiremos eternamente a sua falta”, ele escreveu. Yuka criou sucessos como “Pescador de Ilusões” e “Minha Alma (A Paz que Eu Não Quero)”, do grupo O Rappa, que fundou em 1993 e do qual foi expulso em 2011, após brigar com os demais membros. Em 2017, ele lançou seu primeiro álbum solo, “Canções para Depois do Ódio”, mesclando ritmos afro-brasileiros e dub.