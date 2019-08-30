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Agenda

Marcelo Falcão, Marília Mendonça e Ferrugem agitam o fim de semana no ES

Veja o que vai agitar o final de semana do capixaba entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro

Publicado em 30 de Agosto de 2019 às 08:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2019 às 08:50
Marcelo Falcão se apresenta em Vitória Crédito: Jaques Dequeker
Já decidiu o que você vai fazer no final de semana? Ainda não? Nós, do Divirta-se, preparamos uma programaação do que de melhor vai acontecer no Estado de sexta até domingo para te ajudar. Nesta sexta, as bandas de rock Auri e Moreati, que trazem novos ventos para a cena autoral capixaba, se apresentam em Vitória na festa "Sexta Autoral". Ainda rolam muitas baladas e o festival Vitória Jazz e Blues.
O sábado tem música para todos os gostos. Marcelo Falcão, ex-vocalista do O Rappa, vem para a Capital com a turnê de seu novo disco, "Viver". Ainda em Vitória, mas no Centro, os destaques ficam por conta de Juliano Gauche e do Festival Lacração, além do lançamento do livro de Elisa Lucinda. Já no domingo, o concerto Divas do Jazz e o último dia do Vitória Jazz e Blues fecham o final de semana com grande estilo. Veja mais destaques abaixo.
Sexta
Sexta Autoral
A festa terá shows com as bandas Moreati e Auri, que recentemente lançou um novo clipe. Às 19h30. Motor Rockers. Rua Joaquim Lírio, 250, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3029-1233.
Auri Crédito: Micaelly Rupf
Fluente
Blecaute. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25. Informações: (27) 3311-5216.
1º Vitória Jazz e Blues Festival
Festival de Jazz e Blues chega a seu último final de semana e conta com shows de Zé Moreira, Marcelo Coelho (SP) e The Head Cutters (RS). Às 17h. Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3201-8687.
Barrerito Chopperia
Sexta da Baladinha com Maycon Sarmento e Gustavo Venturini. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: gratuito (até 21h); R$ 10 (após 21h). Informações: (27) 99810-4312.
Tandem
Com o show “Tandem live at Umbria Jazz Winter”. Às 20h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
Liverpub Vitória
Com High Voltage e Black Dogs. Às 22h. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99944-1204.
Confira a agenda completa de sexta.
Sábado
Marcelo Falcão
Ex-vocalista do O Rappa apresenta show da turnê de seu novo disco, o "Viver". Às 21h. Ilha Shows. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória. Entrada: de R$ 80 (pista/ 2º lote/ meia) a R$ 200 (área vip/ 2º lote/ inteira). Assinantes de A GAZETA possuem 60% de desconto na compra de ingressos.
Marcelo Falcão se apresenta em Vitória Crédito: Jaques Dequeker
Juliano Gauche
Músico capixaba radicado em São Paulo apresenta novo formato de show neste sábado. Às 20h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 20 (meia); R$ 40 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
Juliano Gauche volta para o Espírito Santo neste sábado (31) para show na capital em novo formato Crédito: Haroldo Saboia
Festival Lacração
Oficinas, mesas de debates e performances. Às 10h30. À noite, shows com Jeza da Pedra (RJ), Úrsula (ES) e Geovanni Lima. Às 21h. Museu Capixaba do Negro, Mucane. Av. República, 121, Centro, Vitória. Entrada gratuita.
Jeza da Pedra Crédito: João Pacca
Marília Mendonça
Parte do Planeta Mix Colatina. Às 22h. Área de Eventos da Beira Rio. Avenida José Luiz Zouain s/n, Colatina. Ingressos: de R$ 57,50 (pista/ meia/ 2º lote) a R$ 281,75 (backstage web/ 3º lote).
A cantora Marília Mendonça Crédito: Reprodução/Instagram @mariliamendoncacantora
Elisa Lucinda
Sessão de autógrafos e bate-papo com mediação de Fabrício Noronha. Às 18h. Trapiche Gamão. Rua Gama Rosa, 256, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Livro à venda por R$ 38.
Chão de Estrelas
Com Ferrugem e participações de Suel e Matheusinho. Às 22h. Matrix Music Hall. Rua Waldemar Siepierski, 229, Rio Branco, Cariacica. Entrada: de R$ 60 (pista/ 3º lote/ meia) a R$ 200 (camarote/ 3º lote/ inteira).
Ferrugem Crédito: Bernardo Zirkheuer
Wanted Pub
“Noite do Chapéu” com Ivan & Matheus e Higino & Gabriel. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.
Confira a programação completa de sábado.
Domingo
Divas do Jazz
Concerto com Alma Thomas e Vale Música Jazz Band. Às 19h. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3335-2953.
Alma Thomas Crédito: Alex Santana
1º Vitória Jazz e Blues Festival
Com Jazz e Bossa com Elas. Às 15h. Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3201-8687.
Cinzas de um Carnaval
Último final de semana do espetáculo do Grupo Z de Teatro e da Repertório Artes Cênicas e Cia. Às 17h. Má Companhia. Rua Professor Baltazar, 152, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira).
Cinzas de um carnaval Crédito: Brunela Negreiros
Feijoada do João
Com Jorge Aragão, Andréa Nery, Leley, Samba Diverso, Léo Vieira e Emerson Xumbrega. Às 11h30. Chácara Flora. Rod. ES-010, Chácara Parreiral, Serra. Entrada: R$ 65 (2º lote/ meia); R$ 130 (2º lote/ inteira). Informações: (27) 98831-0140.
Confira a programação completa de domingo.

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