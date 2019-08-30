Marcelo Falcão, Marília Mendonça e Ferrugem agitam o fim de semana no ES

Marcelo Falcão se apresenta em Vitória Crédito: Jaques Dequeker

Já decidiu o que você vai fazer no final de semana? Ainda não? Nós, do Divirta-se, preparamos uma programaação do que de melhor vai acontecer no Estado de sexta até domingo para te ajudar. Nesta sexta, as bandas de rock Auri e Moreati, que trazem novos ventos para a cena autoral capixaba, se apresentam em Vitória na festa "Sexta Autoral". Ainda rolam muitas baladas e o festival Vitória Jazz e Blues.

O sábado tem música para todos os gostos. Marcelo Falcão, ex-vocalista do O Rappa, vem para a Capital com a turnê de seu novo disco, "Viver". Ainda em Vitória, mas no Centro, os destaques ficam por conta de Juliano Gauche e do Festival Lacração, além do lançamento do livro de Elisa Lucinda. Já no domingo, o concerto Divas do Jazz e o último dia do Vitória Jazz e Blues fecham o final de semana com grande estilo. Veja mais destaques abaixo.

Sexta

Sexta Autoral

que recentemente lançou um novo clipe. Às 19h30. Motor Rockers. Rua Joaquim Lírio, 250, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3029-1233. A festa terá shows com as bandas Moreati e Auri,. Às 19h30.Rua Joaquim Lírio, 250, Praia do Canto, Vitória.R$ 10.(27) 3029-1233.

Auri Crédito: Micaelly Rupf

Fluente

Blecaute. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25. Informações: (27) 3311-5216.

1º Vitória Jazz e Blues Festival

último final de semana e conta com shows de Zé Moreira, Marcelo Coelho (SP) e The Head Cutters (RS). Às 17h. Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3201-8687. Festival de Jazz e Blues chega a seue conta com shows de Zé Moreira, Marcelo Coelho (SP) e The Head Cutters (RS). Às 17h.Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.(27) 3201-8687.

Barrerito Chopperia

Sexta da Baladinha com Maycon Sarmento e Gustavo Venturini. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: gratuito (até 21h); R$ 10 (após 21h). Informações: (27) 99810-4312.

Tandem

Com o show “Tandem live at Umbria Jazz Winter”. Às 20h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.

Liverpub Vitória

Com High Voltage e Black Dogs. Às 22h. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99944-1204.

Sábado

Marcelo Falcão

Marcelo Falcão se apresenta em Vitória Crédito: Jaques Dequeker

Juliano Gauche

novo formato de show neste sábado. Às 20h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 20 (meia); R$ 40 (inteira). Informações: (27) 3232-4750. Músico capixaba radicado em São Paulo apresentaÀs 20h., Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.R$ 20 (meia); R$ 40 (inteira).(27) 3232-4750.

Juliano Gauche volta para o Espírito Santo neste sábado (31) para show na capital em novo formato Crédito: Haroldo Saboia

Festival Lacração

Museu Capixaba do Negro, Mucane. Av. República, 121, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Oficinas, mesas de debates e performances. Às 10h30. À noite, shows com Jeza da Pedra (RJ), Úrsula (ES) e Geovanni Lima. Às 21h., Mucane. Av. República, 121, Centro, Vitória.

Jeza da Pedra Crédito: João Pacca

Marília Mendonça

Parte do Planeta Mix Colatina. Às 22h. Área de Eventos da Beira Rio. Avenida José Luiz Zouain s/n, Colatina. Ingressos: de R$ 57,50 (pista/ meia/ 2º lote) a R$ 281,75 (backstage web/ 3º lote).

A cantora Marília Mendonça Crédito: Reprodução/Instagram @mariliamendoncacantora

Elisa Lucinda

Trapiche Gamão. Rua Gama Rosa, 256, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Livro à venda por R$ 38. Sessão de autógrafos e bate-papo com mediação de Fabrício Noronha. Às 18h.Rua Gama Rosa, 256, Centro, Vitória.

Chão de Estrelas

Com Ferrugem e participações de Suel e Matheusinho. Às 22h. Matrix Music Hall. Rua Waldemar Siepierski, 229, Rio Branco, Cariacica. Entrada: de R$ 60 (pista/ 3º lote/ meia) a R$ 200 (camarote/ 3º lote/ inteira).

Ferrugem Crédito: Bernardo Zirkheuer

Wanted Pub

“Noite do Chapéu” com Ivan & Matheus e Higino & Gabriel. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.

Domingo

Divas do Jazz

Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3335-2953. Concerto com Alma Thomas e Vale Música Jazz Band. Às 19h., Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.(27) 3335-2953.

Alma Thomas Crédito: Alex Santana

1º Vitória Jazz e Blues Festival

Com Jazz e Bossa com Elas. Às 15h. Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3201-8687.

Cinzas de um Carnaval

Má Companhia. Rua Professor Baltazar, 152, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Último final de semana do espetáculo do Grupo Z de Teatro e da Repertório Artes Cênicas e Cia. Às 17h.Rua Professor Baltazar, 152, Centro, Vitória.R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira).

Cinzas de um carnaval Crédito: Brunela Negreiros

Feijoada do João