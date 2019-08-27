Marcelo Falcão faz show gratuito em Vitória; saiba como participar

Marcelo Falcão apresenta turnê solo pela primeira vez no Espírito Santo Crédito: Jaques Dequeker / Divulgação

Se você é fã de Marcelo Falcão vai gostar da novidade. O cantor vem a Vitória no próximo dia 30 de agosto fazer um show exclusivo para ouvintes da Mix (106.3 FM), no auditório da rádio, em Bento Ferreira, Vitória.

O show será em formato acústico e focado no primeiro álbum solo de Falcão, "Viver (Mais Leve que o ar)", lançado em fevereiro deste ano. Os fãs do músico que quiserem aproveitar essa oportunidade devem ficar atentos à programção da Mix (106.3)

A cada hora serão divulgadas senhas que o ouvinte terá que enviar para o WhatsApp da rádio, no número (27) 2575-1063. Após enviar o código, é só torcer para ser sorteado.

SHOW PAGO





Se você não quer contar com a sorte do sorteio da rádio, pode comprar seu ingresso para a apresentação marcada para o dia seguinte, 31 de agosto, quando Falcão sobre ao palco do IlhaShows.

Ao contrário da proposta da rádio, que é acústico e intimista, o show do Ilha será com todo o aparato da turnê Viver - Mais leve que o ar. Além de Marcelo Falcão, quem também se apresenta na noite é a banda Sheep & Parafina - que traz grandes sucessos do rock internacional para agitar o público capixaba.

Quem quiser já pode garantir o ingresso online ou nos postos de venda física. Os ingressos já estão no segundo lote, sendo pista R$80 (meia) e área vip R$100 (meia).

SERVIÇO

Show de Marcelo Falcão na MIX

Quando: 30 de agosto (sexta-feira), a partir das 17h

Onde: Auditório da Mix  rua Chafic Murad, 902, Bento Ferreira, Vitória

Ingressos: ouça a programação da MIX para pegar a senha e enviar para o WhatsApp da rádio (27) 2575-1063. Depois é só torcer para ser sorteado.

Show de Marcelo Falcão no Ilha Shows

Quando: 31 de agosto (sábado), a partir das 21h

Onde: Ilha Shows - Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória