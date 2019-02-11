Maquiagem das musas do Carnaval de Vitória custa até R$ 3 mil

Crédito: Reprodução/Instagram @heydtex_hairmakeup

fantasias de luxo das musas do Carnaval de Vitória, é hora de falarmos das produções dessas personalidades, que também são investimento pesado em tempos de folia. Nas fantasias, as cifras chegam até R$ 50 mil, no Espírito Santo, e as maquiagens conseguem atingir a casa dos R$ 3 mil. É que, muitas vezes, essas pinturas acabam indo além do rosto, onde só podem ser usados materiais de alta qualidade, já que o produto precisa ser resistente à água e ao suor. Depois das, é hora de falarmos das produções dessas personalidades, que também são investimento pesado em tempos de folia. Nas fantasias, as cifras chegam até R$ 50 mil, no Espírito Santo, e as maquiagens conseguem atingir a casa dos R$ 3 mil. É que, muitas vezes, essas pinturas acabam indo além do rosto, onde só podem ser usados materiais de alta qualidade, já que o produto precisa ser resistente à água e ao suor.

Uma maquiagem bem elaborada dentro desses moldes pode demorar até oito horas para ficar pronta. Por outro lado, como nem só de luxo vive o homem, uma produção básica para uma figura de destaque de uma escola de samba parte de R$ 400. O fato é que, na real, o céu é o limite para a imaginação fértil dos profissionais que se envolvem nesse ramo.

Heyd Tex, maquiador do Salão MA, na Enseada do Suá, em Vitória, já se aventura com as maquiagens artísticas há algum tempo. Ele conta que, a cada ano, essas produções ganham uma versão diferente porque têm que acompanhar as tendências daquele período, ainda que sejam para o mesmo fim. Para 2019, por exemplo, o artista destaca que o que vai bombar nos sambódromos é o neon - tendência que já é crescente na moda desde o início deste ano.

Mesmo sendo maquiagem artística, dá para incorporar à produção um pouco do que é tendência, do que é moda, do que se está usando no geral, neste momento Heyd Tex, maquiador

Para ele, as diferenças entre uma maquiagem social e a de carnaval são muitas, sobretudo porque na folia, justamente, a pintura é comumente feita no corpo inteiro. "Essas maquiagens de corpo todo levam até oito horas para serem concluídas. E dependendo da magnitude do projeto é preciso até que o cliente realize um teste com a maquiagem para ver se vai sair tudo como o que está sendo pensado", completa.

A autônoma Delani Rissi, de 29 anos, experimentou a maquiagem artística corporal pela primeira vez no ano passado, apesar de já ter desfilado por três anos consecutivos para a MUG. "A sensação foi de 100% nua (risos). Mas valeu cada minuto", destaca ela, indicando como se sentiu quando ficou totalmente pintada para entrar no Sambão do Povo.

Segundo Delani, ela gastou cerca de quatro horas para ficar totalmente pronta e diz que usou tintas e materiais próprios para pintura corporal, o que aumentou a durabilidade da produção. "Não precisei ter muitos cuidados, porque o produto usado era adequado. No dia do desfile, choveu bastante e, ainda assim, eu cheguei em casa e ela estava intacta", lembra.

Delani conta que removeu a maquiagem em casa, no banho, com uma esponja, como faz normalmente.

Delani Rissi em maquiagem corporal feita pelo maquiador Heyd Tex Crédito: Reprodução/Instagram @heydtex_hairmakeup

ACABAMENTO E PEDRARIAS AGREGAM VALOR

O acabamento tem que ser mais fino, geralmente as maquiagens têm que ser de mais qualidade, resistentes à água, e é usada uma camada mais grossa de produto Heyd Tex, maquiador

Heyd completa que em muitas dessas maquiagens acabam sendo usadas pedrarias e até plumas, que são coladas no corpo com colas especiais ou alguns tipos de látex. Nesses casos, a pedraria acaba encarecendo a produção. "Mas tudo depende da quantidade, do tamanho da pedra e até da cor, que influencia no preço", frisa ele, concluindo: "Vamos supor que a maquiagem básica é R$ 400. Tudo o que você vai colocando a mais é um valor que vai sendo agregado".

NEON NA MAQUIAGEM

O maquiador comentou que o neon deve ser o "must have" da temporada de folia deste ano. A pedido da reportagem do Gazeta Online, Heyd preparou uma maquiagem artística especialmente inspirada nessa tendência. Veja:

INSPIRAÇÕES PARA O CARNAVAL 2019

O Gazeta Online reuniu algumas inspirações de maquiagens para o carnaval feitas por profissionais do Brasil inteiro. Confira:

Crédito: Reprodução/Instagram @taisaviannamaquiadora

Crédito: Reprodução/Instagram @makeluharaujo

Crédito: Reprodução/Instagram @beautydayse

Crédito: Reprodução/Instagram @inspirando.looks

Crédito: Reprodução/Instagram @sandrainaciamakeup