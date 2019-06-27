Mangá da 'Turma da Mônica' será lançado em julho

Primeira edição do mangá da 'Turma da Mônica', que será lançado em julho de 2019 Crédito: Instagram/@turmadamonica

O planeta Terra está se tornando um local inabitável. Por isso, o "Instituto Astro de Exploração Especial" recruta alunos com 12 anos de idade para estudar planetas e luas, conhecer alienígenas e caminhar em uma sala com gravidade zero. Essa é a proposta do inédito mangá da Turma da Mônica, mais uma superprodução de Mauricio de Sousa. A edição histórica será lançada em julho.

A publicação inaugura o selo Mangá MSP, da Mauricio de Sousa Produções, e funcionará como uma série de TV, organizada por temporadas. A Panini é a responsável pela distribuição da obra Turma da Mônica - Geração 12.