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Mangá da 'Turma da Mônica' será lançado em julho

Edição contará história de como a Terra está se tornando um local inabitável e precisa de jovens de 12 anos para ajudar a salvá-la

Publicado em 27 de Junho de 2019 às 15:21

Publicado em 

27 jun 2019 às 15:21
Primeira edição do mangá da 'Turma da Mônica', que será lançado em julho de 2019 Crédito: Instagram/@turmadamonica
O planeta Terra está se tornando um local inabitável. Por isso, o "Instituto Astro de Exploração Especial" recruta alunos com 12 anos de idade para estudar planetas e luas, conhecer alienígenas e caminhar em uma sala com gravidade zero. Essa é a proposta do inédito mangá da Turma da Mônica, mais uma superprodução de Mauricio de Sousa. A edição histórica será lançada em julho.
> Vídeo: Maurício de Sousa fala da estreia de "Turma da Mônica - Laços"
A publicação inaugura o selo Mangá MSP, da Mauricio de Sousa Produções, e funcionará como uma série de TV, organizada por temporadas. A Panini é a responsável pela distribuição da obra Turma da Mônica - Geração 12.
> Mauricio de Sousa Produções lança selo próprio para mangá e HQ inédita
Muitos internautas demonstraram ansiedade com o lançamento. Outros chamaram atenção para a aparência dos personagens da turminha, sobretudo o Cebolinha - que surge na capa da primeira edição do mangá com muito mais do que apenas cinco fios de cabelo.

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