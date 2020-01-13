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Música

Mallu Magalhães vai lançar disco com canções em três línguas

Uma das faixas será uma homenagem à sua filha, Luíza

Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 18:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2020 às 18:13
A cantora Mallu Magalhães Crédito: Instagram/@malluoficial
Vivendo em Portugal, a cantora e compositora Mallu Magalhães, 27, trabalha em um novo disco com canções inspiradas em sua filha e sobre o Rio de Janeiro. "É curioso como viajar faz a gente pensar sobre o nosso país. Que maravilha e que maluquice é o Brasil. Toda vez que chego, eu rio de delícia e, toda vez que eu vou, choro de saudade", afirmou a cantora em entrevista à revista Ela, do jornal O Globo.
O trabalho ainda terá letras em português, inglês e espanhol e será produzido pelo paulistano Mário Caldato Jr., conhecido por discos dos Beastie Boys, Björk, Yoko Ono, Marisa Monte e Marcelo D2.

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A cantora diz, ainda, que vai homenagear a filha, Luísa, em uma das faixas, que está com 4 anos. Magalhães ainda não expôs a bebê nas redes sociais por achá-la muito pequena para isso. Ela divide o palco e a função de mãe com o marido Marcelo Camelo, 41.
"Perdi meu percussionista. Se o Marcelo toca no show, quem fica com a criança", diz a cantora que decidiu reduzir o ritmo ao perceber que quatro apresentações por semana ficaram pesadas para uma uma mãe.

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