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TELEVISÃO

Maisa Silva revela data de estreia de programa próprio no SBT

Atração começa no dia 16 de março na emissora, a partir das 14h15

Publicado em 

25 fev 2019 às 19:53

Publicado em 25 de Fevereiro de 2019 às 19:53

A apresentadora Maisa Silva Crédito: Reprodução/Instagram @maisa
Desde muito pequenininha, Maisa Silva circula pelos corredores do SBT. Começou apresentando o programa "Bom dia e Companhia", que exibia desenhos animados e promovia gincanas com crianças através de uma ligação telefônica no período matutino da emissora.
A pequena Maisa ficou conhecida pelo jeito próprio de conduzir o programa, com tiradas engraçadas e, até certo ponto, polêmicas. Também participou de novelas no SBT e sempre está em quadros dos programas de Silvio Santos, dono do canal.
Agora, aos 16 anos de idade, Maisa Silva ganhou um programa para chamar de seu. "Estou muito feliz! Meu programa estreia dia 16 de março no SBT", escreveu na legenda do vídeo que publicou neste domingo, 24, no perfil oficial dela no Instagram.
Desde o dia 15 de fevereiro, a apresentadora publica as chamadas do "Programa da Maisa". Os vídeos exibem trechos em que ela participou do "Bom dia e Companhia" quando pequena e imagens de bastidores, já em 2019, com as reações de Maisa no comando da nova atração.

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