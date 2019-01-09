Mais de 60 festas para curtir no verão do Espírito Santo

Quem curtir a temporada de verão no Espírito Santo tem uma agenda lotada: por todo o Estado, existem - ao menos! - 61 opções de festas e eventos para curtir a tarde e a noite ao melhor estilo capixaba. Guarapari concentra grande parte das atrações nacionais, mas Vitória também será palco para apresentações de artistas daqui e convidados.
O Gazeta Online reuniu 61 festas que acontecem entre janeiro e fevereiro deste ano. Confira:
11 DE JANEIRO
Advance Club Summer Edition
Atrações: Zanon, 4i20, Audace, Evoxx, Gustavo Kosh, Lobato, Homero Fontes e Brunellli
Local: Siribeira Iate Clube (R. Dr. Silva Melo, 2, Centro, Guarapari)
Horário: a partir das 22h
Ingressos: R$ 50 (meia-entrada, 1º lote) - Vendas por meio do Blueticket.com.br
Classificação: 18 anos
Manda Nudes
Atrações: DJs
Local: Fluente (Av. Saturnino Rangel Mauro, Jardim da Penha, Vitória)
Horário: das 21h às 4h
Ingressos: R$ 20 (antecipado); R$ 25 (na portaria) - Vendas na bilheteria do local
Classificação: 18 anos
Deixa Ela (Gabriela Brown e Patrícia Ilus)
Atrações: Gabriela Brown, Patrícia Ilus e convidados
Local: Stone Pub (R. Rômulo Samorini, Praia do Canto, Vitória)
Horário: das 22h às 5h
Ingressos: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (após 23h) - Vendas na bilheteria do local
Classificação: 18 anos
7ª Edição do Blues Night
Atrações: Tiago Gomes, Salsa Brezinski e convidados
Local: Correria Music Bar (Av. Estudante José Júlio de Souza, Itaparica, Vila Velha)
Horário: 22h às 4h
Ingressos: entrada franca
Classificação: 18 anos
Belo Dia
Atrações: Belo
Local: Café de la Musique (R. Manoel Duarte Souza Mattos, 303, Meaípe, Guarapari)
Horário: a partir das 15h
Ingressos: R$ 60 (meia-entrada); R$ 120 (inteira) - Vendas por meio do Eventbrite.com.br
Classificação: 18 anos
Mar da Música
Atrações: Denisson Nunes, Felipe Pelissari e Elem Nara
Local: Praça Flora Maria Correia Vieira (Orla de Santo Antônio, Vitória)
Horário: a partir das 18h
Ingressos: entrada franca
Mil Grau
Atrações: DJs
Local: Bolt (R. Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória)
Horário: a partir das 23h
Ingressos: R$ 10 (até 23h); R$ 15 (após 23h) - Vendas na bilheteria do local
Classificação: 18 anos
Gusttavo Lima - The Best Summer Of Your Life
Atrações: Gusttavo Lima
Local: Multiplace Mais (R. A, lote 9, Meaípe, Guarapari)
Horário: a partir das 21h
Ingressos: R$ 200 (front-stage, 8º lote, meia-entrada); R$ 280 (camarote, 2º lote, meia-entrada); R$ 1,8 mil (mesa ouro, 4º lote) - Vendas por meio do Ticketpremium.com.br
12 DE JANEIRO
Baile do Dennis
Atrações: Dennis DJ, MC Kekel, Kevin O Chris, Don Juan, Neblina, Maneirinho
Local: Arena Premium (Av. Contôrno, Muquiçaba, Guarapari)
Horário: a partir das 21h
Ingressos: R$ 60 (pista, 2º lote, meia-entrada); R$ 90 (front-stage, 2º lote, meia-entrada); R$ 175 (open bar) - Vendas por meio do Ticketpremium.com.br
Classificação: 16 anos
Alchemy Trance Party
Atrações: Fisheye, Fada, Rifs e Caus
Local: Toro Black (Av. Rio Branco, Santa Lucia, Vitória)
Horário: das 23h às 6h
Ingressos: R$ 20 (até 00h); R$ 25 (até 2h); R$ 30 (até 4h) - Vendas na bilheteria do local
Classificação: 18 anos
The Best Summer Of Your Life
Atrações: Diogo Nogueira, Fundo de Quintal e Jorge Aragão
Local: Multiplace Mais (R. A, Meaípe, Guarapari)
Horário: a partir das 22h
Ingressos: R$ 70 (front-stage, 2º lote, meia-entrada); R$ 100 (camarote, 2º lote, meia-entrada); R$ 1,2 mil (mesa prata, 4 lote); R$ 800 (mesa bronze (3º lote); R$ 1,3 mil (mesa ouro, 4º lote) - Vendas por meio do Ticketpremium.com.br
Classificação: 18 anos
Baile das Sereias
Atrações: DJs
Local: Fluente (Av. Saturnino Rangel Mauro, Jardim da Penha, Vitória)
Horário: das 16h às 22h
Ingressos: R$ 15 (até 19h); R$ 20 (até 20h); R$ 30 (após 20h) - Vendas na bilheteria do local
Classificação: 18 anos
Ensaio de Verão da Piedade
Atrações: Regional da Nair, Mafuá, Batuqdellas e convidados
Local: Clube Álvares Cabral (Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, Bento Ferreira, Vitória)
Horário: a partir das 17h
Ingressos: entrada franca
Verdade VS Consequência
Atrações: DJs
Local: Fluente (Av. Saturnino Rangel Mauro, Jardim da Penha, Vitória)
Horário: das 21h às 4h
Ingressos: R$ 25 (antecipado); R$ 30 (na portaria) - Vendas na bilheteria do local
Classificação: 18 anos
Gravação do DVD ES Underground
Atrações: bandas de Metal e Hardcore convidadas
Local: Correria Music Bar (Av. Estudante José Júlio de Souza, Itaparica, Vila Velha)
Horário: das 19h às 4h
Ingressos: entrada franca
Classificação: 18 anos
Spetaculum
Atrações: Jetlag e Bruno Martini
Local: Café de la Musique (R. Manoel Duarte Souza Mattos, 303, Meaípe, Guarapari)
Horário: a partir das 15h
Ingressos: R$ 80 (meia-entrada); R$ 160 (inteira) - Vendas por meio do Eventbrite.com.br
Classificação: 18 anos
Warung Tour
Atrações: Eli Iwasa, Flow & Zeo, Gus n'Kill, Cesquin e Fred Reggiani e Paolla B
Local: Thale Beach (Av. Viña Del Mar, Enseada Azul, Guarapari)
Horário: a partir das 12h
Ingressos: R$ 50 - Vendas na bilheteria do local
Mar da Música
Atrações: Run Over, Gabriela Brown, André Prando e Pindorama com Gustavo Txai
Local: Praia de Camburi (próximo ao SOE de Jardim da Penha, em Vitória)
Horário: a partir das 18h
Ingressos: entrada franca
Mormaço
Atrações: DJs
Local: Bolt (R. Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória)
Horário: das 23h às 6h
Ingressos: R$ 10 (1º lote); R$ 15 (2º lote); R$ 20 (3º lote) - Vendas na bilheteria do local
Classificação: 18 anos
13 DE JANEIRO
Tardezinha
Atrações: Thiaguinho e DJs
Local: Siribeira Iate Clube (R. Dr. Silva Melo, 2, Centro, Guarapari)
Horário: a partir das 15h
Ingressos: R$ 400 (área vip, 10º lote, meia-entrada) - Vendas por meio do Blueticket.com.br
Classificação: 18 anos
Matheus e Kauan na Praia
Atrações: Mateus e Kauan
Local: Café de la Musique (R. Manoel Duarte Souza Mattos, 303, Meaípe, Guarapari)
Horário: a partir das 15h
Ingressos: R$ 60 (meia-entrada); R$ 120 (inteira) - Vendas por meio do Eventbrite.com.br
Classificação: 18 anos
Radiola Sunset
Atrações: Albuquerque, Traffic Jam, Guga Prates, Cesquim e Jeff Ueda B2B Brunelli
Local: Thale Beach (Av. Viña Del Mar, Enseada Azul, Guarapari)
Horário: a partir das 12h
Ingressos: R$ 40 - Vendas na bilheteria do local
Mar de Música
Atrações: Léo de Paula & Ekaterina Bessmertnova, Wanderson Lopes e Roger Rocha, Maicom Gomes e Dupla Transe
Local: Praça Getúlio Vargas (Centro de Vitória)
Horário: a partir das 10h
Ingressos: entrada franca
15 DE JANEIRO
Ensaio do Léo Lima
Atrações: Léo Lima
Local: Beb's Bar (R. Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 160, Santa Luiza, Vitória)
Horário: a partir das 18h
Ingressos: R$ 10 (após 20h) - Vendas na bilheteria do local
18 DE JANEIRO
Sem Filtro Sunset
Atrações: Livinho, Don Juan, Bruninho, MC G15, DJ Leandro Netto
Local: Siribeira Iate Clube (R. Dr. Silva Melo, 2, Centro, Guarapari)
Horário: a partir das 19h
Ingressos: R$ 40 (front-stage, 1º lote, meia-entrada); R$ 70 (área vip, 1º lote, meia-entrada) - Vendas por meio do Blueticket.com.br
Classificação: 18 anos
Mar de Música
Atrações: Duas Cabeças, Lucas Zana e Herança Negra
Local: Ilha do Boi, na Praia da Esquerda, em Vitória
Horário: a partir das 18h
Ingressos: entrada franca
The Best Summer Of Your Life
Atrações: Henrique & Juliano
Local: Multiplace Mais (R. A, Meaípe, Guarapari)
Horário: a partir das 22h
Ingressos: R$ 90 (front-stage, 2º lote, meia-entrada); R$ 130 (camarote, 2º lote, meia-entrada); R$ 1,2 mil (mesa prata, 2 lote); R$ 1 mil (mesa bronze, 2º lote); R$ 1,4 mil (mesa ouro, 2º lote) - Vendas por meio do Ticketpremium.com.br
Classificação: 18 anos
19 DE JANEIRO
Só Track Boa
Atrações: Vintage Culture, Gustavo Mota, Groove Delight, Bruno Be, Elekfantz, RDT, Fatnotronic
Local: Café de la Musique (R. Manoel Duarte Souza Mattos, 303, Meaípe, Guarapari)
Horário: a partir das 15h
Ingressos: R$ 80 (preço único) - Vendas por meio do Eventbrite.com.br
Classificação: 18 anos
Perfect Line Verão 2019
Atrações: Ego Flame, Diksha, Elowinz, Biollusion, Killatik, Alien Code, Overtronik, Becker, Fabio Fusco, Harmonika e convidados
Local: Praia Doce (Meaípe, Guarapari, Espírito Santo)
Horário: das 21h do dia 19 de janeiro até as 17h do dia 20 de janeiro
Ingressos: R$ 80 (1º lote) - Vendas por meio do Superticket.com.br
Classificação: 18 anos
Thale Beach
Atrações: Bruno Furlan, Chemical Disco, Gus n'Kill, Jess Benevides e Lobato
Local: Thale Beach (Av. Viña Del Mar, Enseada Azul, Guarapari)
Horário: a partir das 12h
Ingressos: R$ 30 - Vendas na bilheteria do local
The Best Summer Of Your Life
Atrações: Durval Lelys, Chiclete com Banana, Bloco Me Abraça, Bloco Voa Voa
Local: Multiplace Mais (R. A, Meaípe, Guarapari)
Horário: a partir das 22h
Ingressos: R$ 70 (front-stage, 2º lote, meia-entrada); R$ 100 (camarote, 1º lote, meia-entrada); R$ 1,2 mil (mesa prata, 3º lote); R$ 800 (mesa bronze, 2º lote); R$ 1,3 mil (mesa ouro, 3º lote) - Vendas por meio do Ticketpremium.com.br
Mar de Música
Atrações: Renato Vervloet, Dan Abranches, Eliahu e Juliano Rabujah
Local: Praia de Camburi, próximo ao SOE de Jardim da Penha, em Vitória
Horário: a partir das 18h
Ingressos: entrada franca
20 DE JANEIRO
Guarafest 2019
Atrações: Ivete Sangalo, Dilsinho, Tomate, Axé 90 Graus, DJ Jean du PCB, Evandro e Raniery e convidados
Local: Arena Premium (Av. Contôrno, Muquiçaba, Guarapari)
Horário: a partir das 16h
Ingressos: R$ 65 (meia-entrada, 2º lote, pista premium); R$ 95 (meia-entrada, 2º lote, camarote vip); R$ 150 (1º lote, open bar); R$ 200 (1º lote, backstage) - Vendas por meio do Ticketpremium.com.br
Classificação: 16 anos (pista premium e camarote vip) e 18 anos (open bar e backstage)
Thale Beach
Atrações: Marcelo Fiorela, Monia Lombardi, Guga Prates, WildCap e Sillaz
Local: Thale Beach (Av. Viña Del Mar, Enseada Azul, Guarapari)
Horário: a partir das 12h
Ingressos: R$ 30 - Vendas na bilheteria do local
Mar de Música
Atrações: Paulo Borges, Chico Lessa e Tabacarana
Local: Curva da Jurema, em Vitória
Horário: a partir das 18h
Ingressos: entrada franca
22 DE JANEIRO
Ensaio do Léo Lima
Atrações: Léo Lima
Local: Beb's Bar (R. Juiz Alexande Martins de Castro Filho, 160, Santa Luiza, Vitória)
Horário: a partir das 18h
Ingressos: R$ 10 (após 20h) - Vendas na bilheteria do local
25 DE FEVEREIRO
Mar de Música
Atrações: Zé Maria, Léo Norbim, Metteoro, Duo Mudo
Local: Praia de Camburi, próximo ao SOE de Jardim da Penha, em Vitória
Horário: a partir das 18h
Ingressos: entrada franca
Anitta e Harmonia do Samba - The Best Summer Of Your Life
Atrações: Anitta e Harmonia do Samba
Local: Multiplace Mais (R. A, Meaípe, Guarapari)
Horário: a partir das 22h
Ingressos: R$ 90 (front-stage, 4º lote, meia-entrada); R$ 120 (camarote, 2º lote, meia-entrada); R$ 1,2 mil (mesa prata, 2º lote); R$ 900 (mesa bronze, 3º lote); R$ 1,3 mil (mesa ouro, 3º lote) - Vendas por meio do Ticketpremium.com.br
26 DE JANEIRO
Festa Fica Comigo
Atrações: Bloco Fica Comigo
Local: Café de la Musique (R. Manoel Duarte Souza Mattos, 303, Meaípe, Guarapari)
Horário: a partir das 15h
Ingressos: R$ 50 (meia-entrada); R$ 100 (inteira) - Vendas por meio de Eventbrite.com.br
Classificação: 18 anos
The Best Summer Of Your Life
Atrações: Raça Negra
Local: Multiplace Mais (R. A, Meaípe, Guarapari)
Horário: a partir das 22h
Ingressos: R$ 70 (front-stage, 2º lote, meia-entrada); R$ 100 (camarote, 1º lote, meia-entrada); R$ 700 (mesa prata, 1º lote); R$ 600 (mesa bronze, 1º lote); R$ 1 mil (mesa ouro, 1º lote) - Vendas por meio do Superticket.com.br
Illusion
Atrações: Major 7, Special M, Vermont, Thales Dumbra, Mack, Brunelli, Alice Simões, Thito Fabres e convidados
Local: Mansão 300 Beach (Guarapari, Espírito Santo)
Horário: das 17h às 6h
Ingressos: R$ 40 (meia-entrada); R$ 80 (inteira) - Vendas por meio do Festival.Socialwave.com.br
Classificação: 18 anos
Thale Beach
Atrações: Jord, Clubbers, Gus n'Kill, Jeff Ueda e Lobato
Local: Thale Beach (Av. Viña Del Mar, Enseada Azul, Guarapari)
Horário: a partir das 12h
Ingressos: R$ 50 - Vendas na bilheteria do evento
Mar de Música
Atrações: Rodrigo Novo, Jura Fernandes, Forró Bemtevi e MR Dedus
Local: Praia de Camburi, próximo ao SOE de Jardim Camburi, em Vitória
Horário: a partir das 18h
Ingressos: entrada franca
27 DE JANEIRO
Thale Beach
Atrações: Malik Mustache, Fred Reggiani, Guga Prates, Lucio Merçon e Sillaz
Local: Thale Beach (Av. Viña Del Mar, Enseada Azul, Guarapari)
Horário: a partir das 12h
Ingressos: R$ 40 - Vendas na bilheteria do local
Mar de Música
Atrações: Googha, Bárbara Greco e Jean da Viola
Local: Rua Felicidade Correia dos Santos, Ilha das Caieiras, em Vitória
Horário: a partir das 18h
Ingressos: entrada franca
29 DE JANEIRO
Ensaio do Léo Lima
Atrações: Léo Lima
Local: Beb's Bar (R. Juiz Alexande Martins de Castro Filho, 160, Santa Luiza, Vitória)
Horário: a partir das 18h
Ingressos: R$ 10 (após 20h) - Vendas na bilheteria do local
1º DE FEVEREIRO
Baile Voador Festival
Atrações: Attooxxá, MC Pocahontas, Som de Fogueira, BatuQdellas, Los Noronhas, Bota Som e atrações locais
Local: Ilha Shows (Alameda Ponta Formosa, Praia do Canto, Vitória)
Horário: a partir das 22h
Ingressos: R$ 30 (promocional); R$ 40 (1º lote); R$ 60 (área vip, 1º lote) - Vendas por meio do Blueticket.com.br
Classificação: 18 anos
2 DE FEVEREIRO
Abducted Soul - Ed Psy Fraldas
Atrações: Iguana, Naked Tourist, Azrael, Bad Wolf, Atsiji, Dusk, Horus, Psyssence, Zocca e convidados
Local: Mestre Álvaro (Av. Castro Alves, Serra)
Horário: das 18h do dia 2 de fevereiro até as 16h do dia 3 de fevereiro
Ingressos: entrada franca; organização pede contribuição voluntária
Classificação: livre (classificação da organização do evento)
5 DE FEVEREIRO
Ensaio do Léo Lima
Atrações: Léo Lima
Local: Beb's Bar (R. Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 160, Santa Luiza, Vitória)
Horário: a partir das 18h
Ingressos: R$ 10 (após 20h) - Vendas na bilheteria do local
8 DE FEVEREIRO
Bloco do Silva
Atrações: Bloco do Silva com participações de Renato Casanova e Fred Nery com Regional da Nair, Pedro França e Los Noronhas
Local: Ilha Shows (Alameda Ponta Formosa, Praia do Canto, Vitória)
Horário: a partir das 22h
Ingressos: R$ 40 (1º lote, pista); R$ 50 (1º lote, área vip) - Vendas por meio do Blueticket.com.br
Classificação: 18 anos
9 DE FEVEREIRO
Festival de Verão Vitória
Atrações: Natiruts, Rael, Falamansa, Macucos, Flyp, Mr Dedus, Jess Benevides
Local: Área Verde Álvares (Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, Bento Ferreira, Vitória)
Horário: a partir das 16h
Ingressos: R$ 60 (meia-entrada, 1º lote); R$ 80 (meia-entrada, 1º lote); R$ 140 (meia-entrada, 1º lote) - Vendas na bilheteria do local e em pontos de venda antecipada
12 DE FEVEREIRO
Ensaio do Léo Lima
Atrações: Léo Lima
Local: Beb's Bar (R. Juiz Alexande Martins de Castro Filho, 160, Santa Luiza, Vitória)
Horário: a partir das 18h
Ingressos: R$ 10 (após 20h) - Vendas na bilheteria do local
16 DE FEVEREIRO
Tribe Sound - 9 Anos
Atrações: Berg, Sajanka, Mad Maxx, Terra, Gottinari, Planet 6, Labirinto Live
Local: Fazenda Camping (Rod. do Sol, Vila Velha)
Horário: das 23h do dia 16 de fevereiro até as 16h do dia 17 de fevereiro
Ingressos: R$ 80 (1º lote) - Vendas por meio do Bilheteriadigital.com
Classificação: 18 anos
19 DE FEVEREIRO
Ensaio do Léo Lima
Atrações: Léo Lima
Local: Beb's Bar (R. Juiz Alexande Martins de Castro Filho, 160, Santa Luiza, Vitória)
Horário: a partir das 18h
Ingressos: R$ 10 (após 20h) - Vendas na bilheteria do local
26 DE FEVEREIRO
Ensaio do Léo Lima
Atrações: Léo Lima
Local: Beb's Bar (R. Juiz Alexande Martins de Castro Filho, 160, Santa Luiza, Vitória)
Horário: a partir das 18h
Ingressos: R$ 10 (após 20h) - Vendas na bilheteria do local