Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nos embalos da Proclamação

Mais de 45 festas e shows para curtir no feriadão no ES

De eventos de graça até festas com atração nacional, o capixaba está bem servido de programação neste feriadão

Publicado em 14 de Novembro de 2018 às 14:32

Redação de A Gazeta

. Crédito: Pixabay
O Espírito Santo será palco de mais de 45 festas e eventos que acontecem no feriadão, entre os dias 14 e 18 deste mês, quando é celebrado o Dia da Proclamação da República - na quinta-feira (15). Os capixabas e os turistas que estiverem no Estado, podem curtir a data ao som de forró, reggae, funk ou pop nas dezenas de festas que começam a badalar a Grande Vitória nesta quarta-feira (14).
Entre festivais e shows com artistas nacionais, até festival de cinema faz parte da programação. O Gazeta Online fez uma lista com todos os eventos do feriadão. Confira:
QUARTA-FEIRA (14)
Illusion
Local: Nook Beach Club (Rua Inhoá, Prainha, Vila Velha)
Atrações: variadas, a partir das 22h
Ingressos: R$ 60 (3º lote); R$ 70 (portaria)
Buzzzina
Local: Bolt (Rua Dacy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória)
Atrações: DJs, a partir das 23h
Ingressos: R$ 10 (com nome na lista); R$ 15 (sem nome na lista)
Deita na BR
Local: Fluente (Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória)
Atrações: DJs, a partir das 21h
Ingressos: R$ 20
Leo Lima
Local: Spettus Club (Rua João Germano de Melo, Serra)
Horário: 20h
Ingressos: R$ 10 (antecipado)
Mais informações: (27) 99529-5821
In da House
Local: Boate Vemqtem (Avenida Saturnino R. Mauro, 1302, Itaparica, Vila Velha)
Atrações: DJs, a partir das 23h59
Ingressos: R$ 25 (até 1h); R$ 30 (após 1h)
Quartaneja
Local: Wanted Pub (Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória)
Atrações: Felipe Brava e Richard Viana, a partir das 21h
Ingressos: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (de 23h à 00h); R$ 30 (após 00h)
Mais informações: (27) 99824-0486 / (27) 99991-9302
Substance
Local: Stone Pub (Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória)
Atrações: DJs, a partir das 22h
Ingressos: R$ 5 (até 23h/50 primeiros); R$ 10 (até 23h/após 50 primeiros); R$ 20 (após 23h/sem nome na lista)
Matador
Local: Toro Black (Rua Doutor Eurico Aguiar, 957, Praia do Canto, Vitória)
Atrações: Flow & Zeo, a partir das 23h
Ingressos: R$ 40 (2º lote); R$ 50 (3º lote)
Vai faz a Fila
Local: Matrix Music Hall (R. Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica)
Atrações: MC Denny (RJ), Jean du PCB, Gabriel Pratti e mais, a partir das 22h
Ingressos: R$ 20
Nosso Jeitinho
Local: Society Fazendinha (Rodovia Serafim Derenzi, Inhanguetá, Vitória)
Atrações: MC Denny (RJ), Glauco, Chopp Samba e mais, a partir das 22h
Ingressos: R$ 20 (1º lote)
Inimigos da HP (SP)
Local: Embrazado (Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória)
Atrações: variadas, a partir das 21h
Ingressos: R$ 30 (1º lote/meia-entrada)
Buteco do Reinaldinho
Local: Wood's Vitória (Av. Dante Michelini, Vitória)
Atrações: show com o ex-Terra Samba Reinaldinho, a partir das 23h
Ingressos: R$ 40 (único)
QUINTA-FEIRA (15)
Fecin 2018
Local: Cine.Tenda (Rua Satyro França, 95, Muqui)
Atrações: Mostra Curta Espírtio Santo II, às 19h; Mostra Web e TV II; às 20h10; Mostra Curta Nacional, às 21h10; FM - Frequência Mulher, às 22h40
Beer Blues Festival
Local: Boulevard Shopping Vila Velha (Avenida Jones dos Santos Neves, 5000, Itaparica, Vila Velha)
Atrações: Like a Boss Blues and Rock, Hang Blues e Gustavo Andrade & Jeferson Gonçalves, a partir das 17h
Ingressos: entrada franca
Mais informações: (27) 2233-5000
Leo Lima
Local: Hangar Gastrobar (Av. Braúna, 1168, Colina de Laranjeiras, Serra)
Horário: 19h
Ingressos: R$ 15 (couvert)
Mais informações: (27) 3398-4150 / (27) 99274-3949
TBT - The Best Thursday
Local: Wanted Pub (Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória)
Atrações: Leonardo Valentim, Rômulo Aranttes e DJ Alec Bachetti, a partir das 21h
Ingressos: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (de 23h à 00h); R$ 30 (após 00h)
Mais informações: (27) 99824-0486 / (27) 99991-9302
Flame: Foi mal, tava doidão
Local: Stone Pub (Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória)
Atrações: DJs, a partir das 22h
Ingressos: R$ 10 (lista/50 primeiros); R$ 15 (lista/após 50 primeiros); R$ 20 (sem nome ou após 23h)
Mais informações: (27) 3019-8178
Farofada
Local: Fluente (Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória)
Atrações: DJs, a partir das 21h
Ingressos: R$ 15 (após 50 primeiros)
Banda Quintal Selvagem
Local: Liverpub Vitória (Rua Joaquím Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória)
Atrações: Quintal Selvagem, a partir das 20h
Ingressos: R$ 15 (até 22h); R$ 20 (após 22h)
Rock da tarde
Local: Barrerito Chopperia (Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica)
Atrações: Alan Venturin e ChoppSamba, a partir das 16h
Ingressos: R$ 15 (couvert)
Mais informações: (27) 99810-4312
Forregae do Correria
Local: Correria Music Bar (Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha)
Atrações: Everton Coroné, a partir das 21h30
Ingressos: R$ 5 (até 23h); R$ 10 (após 23h)
Mais informações: (27) 98116-3325
Samba Delas
Local: Quadra da Novo Império (Av. Santo Antônio, 301, Caratoíra, Vitória)
Atrações: Grazzi Brasil, Samba Pras Moças e Dandaras do Ritmo, a partir das 19h
Ingressos: R$ 10
Arthur Nogueira
Local: Golaço Esporte e Lazer (Rua Nelci Lopes Vieira, 1000, Jardim Limoeiro, Serra)
Horário: 20h
Ingressos: entrada franca
Mais informações: (27) 3065-1091
Douglas Lopes
Local: Ilha do Caranguejo (Rua Alcino Pereira Netto, 570, Jardim Camburi, Vitória)
Horário: 18h
Ingressos: R$ 3 (couvert)
Mais informações: (27) 3395-0244
Homenagem a ......
Local: Casa de Bamba (Rua Gam Rosa, 154, Centro de Vitória)
Atrações: André Prando, a partir das 18h
Ingressos: R4 10 (couvert)
Mais informações: (27) 3222-3074
Groundation e Dezarie
Local: Ilha Show (Alameda Ponta Formosa, Praia do Canto, Vitória)
Atrações: show dos norte-americanos Groundation e Dezarie, a aprtir das 19h
Ingressos: R$ 70 (pista/3º lote); R$ 90 (área vip)
SEXTA-FEIRA (16)
Fecin 2018
Local: Cine.Tenda (Rua Satyro França, 95, Muqui)
Atrações: Mostra Poqui, às 19h; FM - Frequência Mulher, às 19h30; Mostra Longa Metragem Convidado de Lázaro Ramos e Thiago Gomes, às 20h20; Premiação Final, às 23h; Festa Luz, à 00h
Beer Blues Festival
Local: Boulevard Shopping Vila Velha (Avenida Jones dos Santos Neves, 5000, Itaparica, Vila Velha)
Atrações: Facção Caipira, Blues Experience e Fames Dixieland, a partir das 17h
Ingressos: entrada franca
Mais informações: (27) 2233-5000
Evokings
Local: Seven Club (Av. Norte Sul, 7, Nova Guarapari, Guarapari)
Horário: 23h
Ingressos: R$ 15 (pista/meia); R$ 100 (camarote/inteira)
Wood's Vitória
Local: Wood's Vitória (Av. Dante Michelini, Vitória)
Atrações: pedro & Willian, Rubiano Risso, André Lemos e mais, a partir das 23h
Ingressos: R$ 40
Toca o Berrante aê!
Local:Wanted Pub (Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória)
Atrações: Leo Lima, a partir das 21h
Ingressos: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (de 23h À 00h); R$ 40 (após 00h)
Mais informações: (27) 99824-0486 / (27) 99991-9302
Manda Nudes
Local: Fluente (Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória)
Atrações: DJs, a partir das 21h
Ingressos: R$ 20 (após 50 primeiros)
Asiatika
Local: Stone Pub (Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória)
Atrações: DJs, a partir das 22h
Ingressos: R$ 5 (lista/50 primeiros); R$ 10 (lista/após 50 primeiros); R$ 15 (após 23h)
Mais informações: (27) 3019-8178
Vai na Creuza
Local: Bolt (Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória)
Atrações: DJs, a partir das 23h
Ingressos: R$ 10 (lista); R$ 15 (na hora)
Mais informações: (27) 3311-5216
Sunset 18
Local: Thale Beach (Av. Viña del Mar, Enseada Azul, Guarapari)
Atrações: DJs, a partir das 12h
Ingressos: R$ 60 (meia-entrada/2º lote); R$ 80 (passaporte para os dois dias/meia-entrada)
SÁBADO (17)
Beach House
Local: Moke Beach Club (Rua Castelo, 18, Ipiranga, Guarapari)
Atrações: Cool Keedz, Slow Sense, Homero Fontes e Cael, a partir das 22h
Ingressos: R$ 25 (pista/1º lote/meia-entrada) a R$ 160 (backstage/1º lote/inteira)
Verdade ou Consequência
Local: Fluente (Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória)
Atrações: DJs, a partir das 21h
Ingressos: R$ 25 (antecipado); R$ 30 (na portaria)
2 anos de Eliziário
Local: Centro Cultural Eliziário Rangel (Rua Gonçalves Dias, 1201, São Diogo, Serra)
Atrações: poesia, dança, música, cinema e mais, a paritr das 18h30
Ingressos: entrada franca
Noite do Chapéu
Local: Wanted Pub (Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória)
Atrações: Amanda e João Paulo & Gabriel, a partir das 21h
Ingressos: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (de 23h à 00h); R$ 40 (após 00h)
Mais informações: (27) 99824-0486 / (27) 99991-9302
Wood's Vitória
Local: Wood's Vitória (Av. Dante Michelini, Vitória)
Atrações: João Fellipe & Rafael e Rony e Ricy, a partir das 23h
Ingressos: R$ 40
Espetáculo Ciclos
Local: Centro Cultural Sesc Glória (Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro de Vitória)
Horário: 20h
Ingressos: R$ 25
Leo Lima
Local: Botequim do Celim (Av. Ana Siqueira, 3583, Alecrim, Vila Velha)
Horário: 19h
Ingressos: R$ 9,90 (couvert)
Mais informações: (27) 99898-1912 / (27) 3369-8900
Sunset 18
Local: Thale Beach (Av. Viña del Mar, Enseada Azul, Guarapari)
Atrações: DJs, a partir das 12h
Ingressos: R$ 60 (meia-entrada/2º lote); R$ 80 (passaporte para os dois dias/meia-entrada)
Retrô
Local: Bolt (Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória)
Atrações: DJs, a partir das 23h
Ingressos: R$ 10 (antecipado); R$ 20 (na hora)
Bekoo das Pretas
Local: Quadra da MUG (R. Mourisco, s/n, Glória, Vila Velha)
Atrações: DJs Tamy (RJ), Kika Carvalho, Rare Boy, Qmila e mais, a partir das 21h
Ingressos: R$ 15 (3º lote)
DOMINGO (18)
Forró do Beb's
Local: Beb's Vitória (Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 160, Santa Luzía, Vitória)
Atrações: especial com Saudade de Itaúnas com Trio Potiguá, a partir das 18h
Ingressos: R$ 10 (até 19h); R$ 20 (até 20h); R$ 30 (após 20h)
Mais informações: (27) 99641-8261
Adriana Calcanhoto - "A Mulher do Pau Brasil"
Local: Espaço Patrick Ribeiro (Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha)
Horário: 20h
Ingressos: R$ 50 (cadeira bronze/1º lote); R$ 70 (cadeira prata/1º lote); R$ 100 (cadeira ouro/1º lote)
Mais informações: (27) 3533-2221
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula fala em 'reciprocidade' após EUA pedirem saída de delegado da PF envolvido em caso Ramagem
Alemão do Forró grava novo audiovisual em comemoração aos 15 anos de carreira.
Alemão do Forró grava novo projeto audiovisual em Goiânia: “Carrego o ES no DNA”
Ana Paula Renault na casa do BBB
BBB 26: Ana Paula relembra conversa com o pai antes de entrar no programa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados