Mais de 45 festas e shows para curtir no feriadão no ES

O Espírito Santo será palco de mais de 45 festas e eventos que acontecem no feriadão, entre os dias 14 e 18 deste mês, quando é celebrado o Dia da Proclamação da República - na quinta-feira (15). Os capixabas e os turistas que estiverem no Estado, podem curtir a data ao som de forró, reggae, funk ou pop nas dezenas de festas que começam a badalar a Grande Vitória nesta quarta-feira (14).
Entre festivais e shows com artistas nacionais, até festival de cinema faz parte da programação. O Gazeta Online fez uma lista com todos os eventos do feriadão. Confira:
QUARTA-FEIRA (14)
Illusion
Local: Nook Beach Club (Rua Inhoá, Prainha, Vila Velha)
Atrações: variadas, a partir das 22h
Ingressos: R$ 60 (3º lote); R$ 70 (portaria)
Buzzzina
Local: Bolt (Rua Dacy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória)
Atrações: DJs, a partir das 23h
Ingressos: R$ 10 (com nome na lista); R$ 15 (sem nome na lista)
Deita na BR
Local: Fluente (Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória)
Atrações: DJs, a partir das 21h
Ingressos: R$ 20
Leo Lima
Local: Spettus Club (Rua João Germano de Melo, Serra)
Horário: 20h
Ingressos: R$ 10 (antecipado)
Mais informações: (27) 99529-5821
In da House
Local: Boate Vemqtem (Avenida Saturnino R. Mauro, 1302, Itaparica, Vila Velha)
Atrações: DJs, a partir das 23h59
Ingressos: R$ 25 (até 1h); R$ 30 (após 1h)
Quartaneja
Local: Wanted Pub (Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória)
Atrações: Felipe Brava e Richard Viana, a partir das 21h
Ingressos: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (de 23h à 00h); R$ 30 (após 00h)
Mais informações: (27) 99824-0486 / (27) 99991-9302
Substance
Local: Stone Pub (Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória)
Atrações: DJs, a partir das 22h
Ingressos: R$ 5 (até 23h/50 primeiros); R$ 10 (até 23h/após 50 primeiros); R$ 20 (após 23h/sem nome na lista)
Matador
Local: Toro Black (Rua Doutor Eurico Aguiar, 957, Praia do Canto, Vitória)
Atrações: Flow & Zeo, a partir das 23h
Ingressos: R$ 40 (2º lote); R$ 50 (3º lote)
Vai faz a Fila
Local: Matrix Music Hall (R. Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica)
Atrações: MC Denny (RJ), Jean du PCB, Gabriel Pratti e mais, a partir das 22h
Ingressos: R$ 20
Nosso Jeitinho
Local: Society Fazendinha (Rodovia Serafim Derenzi, Inhanguetá, Vitória)
Atrações: MC Denny (RJ), Glauco, Chopp Samba e mais, a partir das 22h
Ingressos: R$ 20 (1º lote)
Inimigos da HP (SP)
Local: Embrazado (Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória)
Atrações: variadas, a partir das 21h
Ingressos: R$ 30 (1º lote/meia-entrada)
Buteco do Reinaldinho
Local: Wood's Vitória (Av. Dante Michelini, Vitória)
Atrações: show com o ex-Terra Samba Reinaldinho, a partir das 23h
Ingressos: R$ 40 (único)
QUINTA-FEIRA (15)
Fecin 2018
Local: Cine.Tenda (Rua Satyro França, 95, Muqui)
Atrações: Mostra Curta Espírtio Santo II, às 19h; Mostra Web e TV II; às 20h10; Mostra Curta Nacional, às 21h10; FM - Frequência Mulher, às 22h40
Beer Blues Festival
Local: Boulevard Shopping Vila Velha (Avenida Jones dos Santos Neves, 5000, Itaparica, Vila Velha)
Atrações: Like a Boss Blues and Rock, Hang Blues e Gustavo Andrade & Jeferson Gonçalves, a partir das 17h
Ingressos: entrada franca
Mais informações: (27) 2233-5000
Leo Lima
Local: Hangar Gastrobar (Av. Braúna, 1168, Colina de Laranjeiras, Serra)
Horário: 19h
Ingressos: R$ 15 (couvert)
Mais informações: (27) 3398-4150 / (27) 99274-3949
TBT - The Best Thursday
Local: Wanted Pub (Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória)
Atrações: Leonardo Valentim, Rômulo Aranttes e DJ Alec Bachetti, a partir das 21h
Ingressos: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (de 23h à 00h); R$ 30 (após 00h)
Mais informações: (27) 99824-0486 / (27) 99991-9302
Flame: Foi mal, tava doidão
Local: Stone Pub (Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória)
Atrações: DJs, a partir das 22h
Ingressos: R$ 10 (lista/50 primeiros); R$ 15 (lista/após 50 primeiros); R$ 20 (sem nome ou após 23h)
Mais informações: (27) 3019-8178
Farofada
Local: Fluente (Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória)
Atrações: DJs, a partir das 21h
Ingressos: R$ 15 (após 50 primeiros)
Banda Quintal Selvagem
Local: Liverpub Vitória (Rua Joaquím Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória)
Atrações: Quintal Selvagem, a partir das 20h
Ingressos: R$ 15 (até 22h); R$ 20 (após 22h)
Rock da tarde
Local: Barrerito Chopperia (Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica)
Atrações: Alan Venturin e ChoppSamba, a partir das 16h
Ingressos: R$ 15 (couvert)
Mais informações: (27) 99810-4312
Forregae do Correria
Local: Correria Music Bar (Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha)
Atrações: Everton Coroné, a partir das 21h30
Ingressos: R$ 5 (até 23h); R$ 10 (após 23h)
Mais informações: (27) 98116-3325
Samba Delas
Local: Quadra da Novo Império (Av. Santo Antônio, 301, Caratoíra, Vitória)
Atrações: Grazzi Brasil, Samba Pras Moças e Dandaras do Ritmo, a partir das 19h
Ingressos: R$ 10
Arthur Nogueira
Local: Golaço Esporte e Lazer (Rua Nelci Lopes Vieira, 1000, Jardim Limoeiro, Serra)
Horário: 20h
Ingressos: entrada franca
Mais informações: (27) 3065-1091
Douglas Lopes
Local: Ilha do Caranguejo (Rua Alcino Pereira Netto, 570, Jardim Camburi, Vitória)
Horário: 18h
Ingressos: R$ 3 (couvert)
Mais informações: (27) 3395-0244
Homenagem a ......
Local: Casa de Bamba (Rua Gam Rosa, 154, Centro de Vitória)
Atrações: André Prando, a partir das 18h
Ingressos: R4 10 (couvert)
Mais informações: (27) 3222-3074
Groundation e Dezarie
Local: Ilha Show (Alameda Ponta Formosa, Praia do Canto, Vitória)
Atrações: show dos norte-americanos Groundation e Dezarie, a aprtir das 19h
Ingressos: R$ 70 (pista/3º lote); R$ 90 (área vip)
SEXTA-FEIRA (16)
Fecin 2018
Local: Cine.Tenda (Rua Satyro França, 95, Muqui)
Atrações: Mostra Poqui, às 19h; FM - Frequência Mulher, às 19h30; Mostra Longa Metragem Convidado de Lázaro Ramos e Thiago Gomes, às 20h20; Premiação Final, às 23h; Festa Luz, à 00h
Beer Blues Festival
Local: Boulevard Shopping Vila Velha (Avenida Jones dos Santos Neves, 5000, Itaparica, Vila Velha)
Atrações: Facção Caipira, Blues Experience e Fames Dixieland, a partir das 17h
Ingressos: entrada franca
Mais informações: (27) 2233-5000
Evokings
Local: Seven Club (Av. Norte Sul, 7, Nova Guarapari, Guarapari)
Horário: 23h
Ingressos: R$ 15 (pista/meia); R$ 100 (camarote/inteira)
Wood's Vitória
Local: Wood's Vitória (Av. Dante Michelini, Vitória)
Atrações: pedro & Willian, Rubiano Risso, André Lemos e mais, a partir das 23h
Ingressos: R$ 40
Toca o Berrante aê!
Local:Wanted Pub (Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória)
Atrações: Leo Lima, a partir das 21h
Ingressos: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (de 23h À 00h); R$ 40 (após 00h)
Mais informações: (27) 99824-0486 / (27) 99991-9302
Manda Nudes
Local: Fluente (Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória)
Atrações: DJs, a partir das 21h
Ingressos: R$ 20 (após 50 primeiros)
Asiatika
Local: Stone Pub (Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória)
Atrações: DJs, a partir das 22h
Ingressos: R$ 5 (lista/50 primeiros); R$ 10 (lista/após 50 primeiros); R$ 15 (após 23h)
Mais informações: (27) 3019-8178
Vai na Creuza
Local: Bolt (Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória)
Atrações: DJs, a partir das 23h
Ingressos: R$ 10 (lista); R$ 15 (na hora)
Mais informações: (27) 3311-5216
Sunset 18
Local: Thale Beach (Av. Viña del Mar, Enseada Azul, Guarapari)
Atrações: DJs, a partir das 12h
Ingressos: R$ 60 (meia-entrada/2º lote); R$ 80 (passaporte para os dois dias/meia-entrada)
SÁBADO (17)
Beach House
Local: Moke Beach Club (Rua Castelo, 18, Ipiranga, Guarapari)
Atrações: Cool Keedz, Slow Sense, Homero Fontes e Cael, a partir das 22h
Ingressos: R$ 25 (pista/1º lote/meia-entrada) a R$ 160 (backstage/1º lote/inteira)
Verdade ou Consequência
Local: Fluente (Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória)
Atrações: DJs, a partir das 21h
Ingressos: R$ 25 (antecipado); R$ 30 (na portaria)
2 anos de Eliziário
Local: Centro Cultural Eliziário Rangel (Rua Gonçalves Dias, 1201, São Diogo, Serra)
Atrações: poesia, dança, música, cinema e mais, a paritr das 18h30
Ingressos: entrada franca
Noite do Chapéu
Local: Wanted Pub (Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória)
Atrações: Amanda e João Paulo & Gabriel, a partir das 21h
Ingressos: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (de 23h à 00h); R$ 40 (após 00h)
Mais informações: (27) 99824-0486 / (27) 99991-9302
Wood's Vitória
Local: Wood's Vitória (Av. Dante Michelini, Vitória)
Atrações: João Fellipe & Rafael e Rony e Ricy, a partir das 23h
Ingressos: R$ 40
Espetáculo Ciclos
Local: Centro Cultural Sesc Glória (Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro de Vitória)
Horário: 20h
Ingressos: R$ 25
Leo Lima
Local: Botequim do Celim (Av. Ana Siqueira, 3583, Alecrim, Vila Velha)
Horário: 19h
Ingressos: R$ 9,90 (couvert)
Mais informações: (27) 99898-1912 / (27) 3369-8900
Sunset 18
Local: Thale Beach (Av. Viña del Mar, Enseada Azul, Guarapari)
Atrações: DJs, a partir das 12h
Ingressos: R$ 60 (meia-entrada/2º lote); R$ 80 (passaporte para os dois dias/meia-entrada)
Retrô
Local: Bolt (Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória)
Atrações: DJs, a partir das 23h
Ingressos: R$ 10 (antecipado); R$ 20 (na hora)
Bekoo das Pretas
Local: Quadra da MUG (R. Mourisco, s/n, Glória, Vila Velha)
Atrações: DJs Tamy (RJ), Kika Carvalho, Rare Boy, Qmila e mais, a partir das 21h
Ingressos: R$ 15 (3º lote)
DOMINGO (18)
Forró do Beb's
Local: Beb's Vitória (Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 160, Santa Luzía, Vitória)
Atrações: especial com Saudade de Itaúnas com Trio Potiguá, a partir das 18h
Ingressos: R$ 10 (até 19h); R$ 20 (até 20h); R$ 30 (após 20h)
Mais informações: (27) 99641-8261
Adriana Calcanhoto - "A Mulher do Pau Brasil"
Local: Espaço Patrick Ribeiro (Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha)
Horário: 20h
Ingressos: R$ 50 (cadeira bronze/1º lote); R$ 70 (cadeira prata/1º lote); R$ 100 (cadeira ouro/1º lote)
Mais informações: (27) 3533-2221