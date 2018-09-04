Mais de 40 shows para você curtir no ES até o fim do ano

É show que você quer? Temos! O Gazeta Online preparou um roteiro com mais de 50 atrações que acontecerão no Espírito Santo até o fim deste ano com local, data e valor de ingressos. De Amado Batista a Simone e Simaria, passando por Peppa Pig e Mumuzinho - vencedor do "Show dos Famosos", da Globo, de 2018 - mais de 45 artistas devem marcar presença no Estado para animar os capixabas.
SETEMBRO
Dia 14
Maria Rita
Local: Espaço Patrick Ribeiro (Área de Eventos do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha)
Ingressos: R$ 175 (mesa ouro, lugar individual); R$ 150 (mesa prata, lugar individual); R$ 125 (mesa bronze, lugar individual); R$ 140 (área vip, inteira); R$ 100 (pista, inteira) - Vendas por meio do tudus.com.br
Mais informações: (27) 3533-2221 / (27) 99278-4740
35ª Feira da Bondade de Cachoeiro
Atrações: Ligação Direta, contando com participação de Renato Casanova (Casaca), e The Fevers
Local: Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa, bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim
Entrada: um quilo de alimento não perecível
Jean Faz a Festa
Atrações: Jean Du PCB; Matuê; DJ Zullu; Djonga; DJ Cabeça dos MDG BK; DJ Cabeça dos Predin; DJ LC Do TB
Local: Ilha Shows (Alameda Ponta Formosa, 350, Vitória)
Ingressos: R$ 180 (área vip, inteira); R$ 140 (pista, inteira) - Vendas por meio do blueticket.com.br
Mais informações: (27) 3224-3726
Dia 15
Authentic Games - Aventura no Circo
Atrações: Marco Túlio e Marcos Frota
Local: Espaço Patrick Ribeiro (Área de Eventos do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha)
Ingressos: R$ 120 (setor ouro, inteira); R$ 100 (setor prata, inteira); R$ 80 (setor bronze, inteira) - Vendas por meio do tudus.com.br
Mais informações: (27) 3533-2221 / (27) 99278-4740
Niver do RB Magrinho
Atrações: DJ KN de Vila Velha; DJ Boró do SD; MC MV; DJ RA de Niterói; DJ Mayck; DJ LS; DJ WS de Guriri; DJ Juninho; MC MK; MC Natinho Kafajeste
Local: Vila Nova (Vila Nova, São Mateus)
Ingressos: R$ 15 (homem); entrada franca (mulher) - Vendas na bilheteria do local
Baile da Gina
Atração: Gina Indelicada
Local: Matrix Music Hall (Rua Rio Branco, 2, Rio Branco, Cariacica)
Ingressos: R$ 100 (camarote, inteira); R$ 40 (pista, inteira) - Vendas por meio do blueticket.com.br
Mais informações: (27) 3336-4776
Circo Místico
Atrações: Dusk; Dundoo; Eletric Gene; Fada; Gatek; Igor Rosetti; Kali; Lulio; Psyssence; Sobrinho; Sr Tune; Tabura; Zocca
Local: Sítio Paraíso (Av. Santarém, 10, Barcelona, Serra)
Ingressos: R$ 50 (1º lote) - Vendas por meio do superticket.com.br
Mais informações: (27) 99945-6565
Dia 16
Gravação DVD Axé 90 Graus e Convidados
Atrações: Araketu; Timbalada; Terra Samba; Funk Samba Club
Local: Ilha Shows (Alameda Ponta Formosa, 350, Vitória)
Ingressos: R$ 220 (área vip, inteira) - Vendas por meio do blueticket.com.br
Mais informações: (27) 3224-3726
Dia 21
Águia Branca Rodeio Show 2018
Atrações: Trio Parada Dura, Igor Silva, Donato e Eduardo, Carlinhos Rocha Vinícius do Forró
Local: Águia Branca (Rodovia Gether Lopes de Farias, Águia Branca)
Ingressos: R$ 120 (camarote 3º andar); R$ 110 (camarote 2º andar); R$ 100 (camarote 1º andar); R$ 30 (pacote); R$ 20 (o dia) - Vendas por meio do superticket.com.br
Dia 22
Sex On The Beach - Paulo Ricardo
Local: Espaço Patrick Ribeiro (Área de Eventos do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha)
Ingressos: R$ 700 (mesa ouro para quatro pessoas); R$ 600 (mesa prata para quatro pessoas); R$ 500 (mesa bronze para quatro pessoas); R$ 120 (área vip, inteira); R$ 100 (pista, inteira) - Vendas por meio do tudus.com.br
Mais informações: (27) 3533-2221 / (27) 99278-4740
Águia Branca Rodeio Show 2018
Atrações: Trio Parada Dura, Igor Silva, Donato e Eduardo, Carlinhos Rocha Vinícius do Forró
Local: Águia Branca (Rodovia Gether Lopes de Farias, Águia Branca)
Ingressos: R$ 120 (camarote 3º andar); R$ 110 (camarote 2º andar); R$ 100 (camarote 1º andar); R$ 30 (pacote); R$ 30 (o dia) - Vendas por meio do superticket.com.br
Cervejada da Cidade 100% Open Bar
Atrações: a divulgar
Local: La Rustic Music Hall (Guriri, São Mateus)
Ingressos e informações: (33) 99906-3211
XII Festa Italiana da Vila de Pendanga
Atrações: Grupo Folclórico Bergfreund; Picoli Bambini; Circolo Trentino di Santa Teresa; Fiori di Pendanga; Congo São Cristóvão de Ibiraçu
Local: Pendanga (Vila de Pendanga, Ibiraçu, Espírito Santo)
Ingressos: entrada franca
Dia 29
Toquinho, Ivan Lins e MPB4 - 50 Anos de Música
Local: Espaço Patrick Ribeiro (Área de Eventos do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha)
Ingressos: R$ 800 (mesa ouro para quatro pessoas); R$ 700 (mesa prata para quatro pessoas); R$ 600 (mesa bronze para quatro pessoas); R$ 160 (setor ouro, inteira); R$ 140 (setor prata, inteira); R$ 120 (setor bronze, inteira) - Vendas por meio do tudus.com.br
Mais informações: (27) 3533-2221 / (27) 99278-4740
II Flora Reggae Festival
Atrações: Tribo de Jah; Herança; Amaro Lima; Herança Negra; Lion Jump; Trio Capixaba; Forró Bemtivi; DJ Bombril; DJ Vitinho
Local: Chácara Flora (ES-010, 4, Chácara Parreiral, Serra)
Ingressos: R$ 40 (setor único, meia entrada individual); R$ 70 (setor único, casal) - Vendas por meio do superticket.com.br
Mais informações: (27) 99703-8131
Mumuzinho
Local: Embrazado (R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória)
Mais informações: mais detalhes ainda serão definidos
OUTUBRO
Dia 5
Nando Reis - Voz e Violão
Local: Espaço Patrick Ribeiro (Área de Eventos do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha)
Ingressos: R$ 200 (cadeira ouro, inteira); R$ 150 (cadeira prata, inteira); R$ 100 (cadeira bronze, inteira) - Vendas por meio do tudus.com.br
Mais informações: (27) 3533-2221 / (27) 99278-4740
Delacruz e Maria
Local: Nova Clube (Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória)
Ingressos: R$ 60 (front stage, meia entrada); R$ 40 (camarote, meia entrada); R$ 20 (pista, meia entrada) - Vendas por meio do superticket.com.br
Mais informações: (27) 3022-6882
Dia 6
Luan Santana X
Local: Espaço Patrick Ribeiro (Área de Eventos do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha)
Ingressos: R$ 900 (mesa ouro para quatro pessoas); R$ 800 (mesa prata para quatro pessoas); R$ 700 (mesa bronze para quatro pessoas); R$ 200 (pista premium, inteira); R$ 120 (pista, inteira) - Vendas por meio do tudus.com.br
Mais informações: (27) 3533-2221 / (27) 99278-4740
Banda Raízes do Sertão DF + Forró Bemtivi ES
Local: Rancho Mineiro (Avenida República, 625, Linhares)
Ingressos: R$ 20 (com nome na lista até o dia 3 de outubro e entrada antes das 23h no evento) - Vendas na bilheteria do local
Mais informações: (11) 95899-0068
Thiaguinho
Local: Matrix Music Hall (R. Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica)
Mais informações: mais detalhes ainda serão definidos
Saulo e Durval
Local: Área Verde do Álvares (Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória)
Mais informações: mais detalhes ainda serão definidos
Dia 11
Legião Urbana
Local: Espaço Patrick Ribeiro (Área de Eventos do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha)
Ingressos: R$ 160 (pista premium, inteira); R$ 100 (pista, inteira) - Vendas por meio do tudus.com.br
Mais informações: (27) 3533-2221 / (27) 99278-4740
Play in Vegas
Local: Troops (Av. Amazonas, Jockey de Itaparica, Vila Velha)
Ingressos: R$ 40 (1º lote)
Mais informações: (27) 99278-2000
Dia 12
#ItalsWeekend & Warung Tour
Local: Thale Beach (Avenida Viña Del Mar, Enseada Azul, Guarapari)
Ingressos: R$ 50 (meia entrada para um dia); R$ 70 (passaporte para os dois dias de evento) - Vendas por meio do superticket.com.br
One Night in Hollywood - Moletchan: Molejo e É o Tchan
Local: Multiplace Mais (R. A, lote 9, Meaípe, Guarapari)
Mais informações: mais detalhes ainda serão definidos
Dia 13
#ItalsWeekend & Warung Tour
Local: Thale Beach (Avenida Viña Del Mar, Enseada Azul, Guarapari)
Ingressos: R$ 50 (meia entrada para um dia); R$ 70 (passaporte para os dois dias de evento) - Vendas por meio do superticket.com.br
40ª Festa da Polenta - Luan Santana
Atrações: Toni Boni; Deco Dalponte; Uz Anônimos; Ragazzi del Monti; Luan Santana; Balda Badallados
Local: Centro de Eventos Padre Cleto Caliman (Avenida Pedro Minete, 131-199, Venda Nova do Imigrante)
Ingressos: R$ 60 (setor único, inteira) - Vendas por meio do superticket.com.br
Rael
Local: Nova Clube (Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória)
Ingressos: R$ 60 (front stage, promocional); R$ 40 (camarote promocional); R$ 20 (pista promocional) - Vendas por meio do superticket.com.br
Mais informações: (27) 3022-6882
Dia 20
40ª Festa da Polenta - Gusttavo Lima
Atrações: Brasitalia; Toni Boni; Banda Moustache; Ragazzi del Montui; Gusttavo Lima; Black Set
Local: Centro de Eventos Padre Cleto Caliman (Avenida Pedro Minete, 131-199, Venda Nova do Imigrante)
Ingressos: R$ 70 (setor único, inteira) - Vendas por meio do superticket.com.br
Dia 21
Peppa Pig - Live Show
Local: Espaço Patrick Ribeiro (Área de Eventos do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha)
Ingressos: R$ 100 (cadeira ouro, inteira); R$ 80 (cadeira prata, inteira); R$ 60 (cadeira bronze, inteira) - Vendas por meio do tudus.com.br
Mais informações: (27) 3533-2221 / (27) 99278-4740
Dia 26
Saudades de Itaúnas
Atrações: Mato Seco; Trio Fogumano; Atitude Positiva; Camomila Green
Local: Ilha Music (Rodovia Othovarino Duarte Santos, 626, Ilha de Guriri, São Mateus)
Mais informações: (27) 98138-4589
Dia 27
Pato Fu - Música de Brinquedo 2
Local: Espaço Patrick Ribeiro (Área de Eventos do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha)
Ingressos: R$ 100 (cadeira ouro, inteira); R$ 80 (cadeira prata, inteira); R$ 60 (cadeira bronze, inteira) - Vendas por meio do tudus.com.br
Mais informações: (27) 3533-2221 / (27) 99278-4740
Festeja Espírito Santo
Atrações: Marília Mendonça; Zé Neto e Cristiano; Jads e Jadson; Diego e Victor Hugo; Leo Santana; Ferrugem
Local: Pavilhão de Carapina (Av. Marginal, 5196, Jardim Carapina, Serra)
Ingressos: R$ 640 (camarote backstage, inteira); R$ 380 (camarote open bar, inteira); R$ 200 (área vip, inteira); R$ 100 (pista, inteira) - Vendas por meio do blueticket.com.br
Mais informações: (27) 99524-4530
Planeta Mix Linhares
Atrações: Cleber e Cauan; Jorge & Mateus; Jet Lag
Local: Parque de Exposições de Linhares (Interlagos, Linhares)
Ingressos: R$ 40 (pista); R$ 80 (área vip); R$ 150 (open bar); R$ 250 (backstage) - Vendas na bilheteria do local
Mais informações: (27) 99713-7070
Saudades de Itaúnas - Vila Velha
Atrações: Mato Seco e Trio Fogumano
Local: Correria Music Bar (Avenida Estudante José Júlio de Souza, 740, Itaparica, Vila Velha)
Mais informações: (27) 98138-4589
NOVEMBRO
Dia 3
Zezé Di Camargo & Luciano - Romântico Demais
Local: Espaço Patrick Ribeiro (Área de Eventos do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha)
Ingressos: R$ 1 mil (mesa ouro para quatro pessoas); R$ 900 (mesa prata para quatro pessoas); R$ 800 (mesa bronze para quatro pessoas); R$ 180 (cadeira ouro, inteira); R$ 160 (cadeira prata, inteira); R$ 100 (pista, inteira) - Vendas por meio do tudus.com.br
Mais informações: (27) 3533-2221 / (27) 99278-4740
Dia 10
Balão Mágico - Remember
Local: Espaço Patrick Ribeiro (Área de Eventos do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha)
Ingressos: R$ 600 (mesa ouro para quatro pessoas); R$ 500 (mesa prata para quatro pessoas); R$ 400 (mesa bronze para quatro pessoas); R$ 100 (área vip, inteira); R$ 80 (pista, inteira) - Vendas por meio do tudus.com.br
Mais informações: (27) 3533-2221 / (27) 99278-4740
Pedro Paulo & Alex - Governador Lindenberg
Local: Cerimonial Orletti (Governador Lindenberg, Espírito Santo)
Ingressos: R$ 60 (camarote vip); R$ 40 (pista) - Vendas por meio do superticket.com.br
Pedro Paulo & Alex - Nova Venécia
Local: Colina Country Club (Rua Vila Alegre, 550, Rúbia, Nova Venécia)
Ingressos: R$ 70 (camarote); R$ 50 (área vip); R$ 40 (pista) - Vendas por meio de superticket.com.br
Mais informações: (27) 3752-2439
Amado Batista
Local: Steffen Centro de Eventos (Rod. ES 010, quilômetro 3,2, Jardim Limoeiro, Serra)
Ingressos: R$ 180 (all inclusive) - Vendas por meio do blueticket.com.br
Dia 14
Alemão do Forró
Atrações: Alemão do Forró; Maurinho e Renato; Banda Beijo Mel
Local: Itajuby Eventos (Servidão Professora Antonieta, 295, Maria das Graças, Colatina)
Ingressos e informações: (27) 3721-3530
Dia 17
Elias Wagner em Linhares
Local: Rancho Mineiro (Avenida Pau Brasil, 885, Movelar, Linhares)
Ingressos: R$ 20 - Vendas por meio da página do evento no Facebook
Mais informações: (27) 99986-2540
Dia 23
Tributo a Abba Mamma Mia
Local: Espaço Patrick Ribeiro (Área de Eventos do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha)
Ingressos: R$ 700 (mesa ouro para quatro pessoas); R$ 600 (mesa prata para quatro pessoas); R$ 500 (mesa bronza para quatro pessoas); R$ 160 (cadeira ouro, inteira); R$ 140 (cadeira prata, inteira); R$ 120 (cadeira bronza, inteira) - Vendas por meio do tudus.com.br
Mais informações: (27) 3533-2221 / (27) 99278-4740
Dia 24
Biquini Cavadão e Nenhum de Nós
Local: Espaço Patrick Ribeiro (Área de Eventos do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha)
Ingressos: R$ 700 (mesa ouro para quatro pessoas); R$ 600 (mesa prata para quatro pessoas); R$ 500 (mesa bronze para quatro pessoas); R$ 100 (pista premium, inteira); R$ 70 (pista, inteira) - Vendas por meio do tudus.com.br
Mais informações: (27) 3533-2221 / (27) 99278-4740
Dia 25
Simone e Simaria
Local: Área Verde do Álvares (Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória)
Mais informações: mais detalhes ainda serão definidos
DEZEMBRO
Dia 1
Dia de Samba com Xande de Pilares
Local: Área Verde do Álvares (Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória)
Mais informações: mais detalhes ainda serão definidos
Dia 21
Henrique e Juliano
Local: Castelão (Esplanada, Castelo)
Mais informações: mais detalhes ainda serão definidos
Dia 29, 30 e 31
Réveillon Itaúnas - Maneva, Falamansa, 1 Kilo e Dorgival Dantas
Local: Vibe Itaúnas (Itaúnas, Espírito Santo)
Mais informações: mais detalhes ainda serão definidos