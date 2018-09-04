Mais de 40 shows para você curtir no ES até o fim do ano

Artistas que ainda virão ao Espírito Santo para shows em 2018: Gusttavo Lima, Luan Santana, Thiaguinho e Simone e Simaria Crédito: Montagem Gazeta Online

Gazeta Online preparou um roteiro com mais de 50 atrações que acontecerão no Espírito Santo até o fim deste ano com local, data e valor de ingressos. De Amado Batista a Simone e Simaria, passando por Peppa Pig e Mumuzinho - vencedor do "Show dos Famosos", da Globo, de 2018 - mais de 45 artistas devem marcar presença no Estado para animar os capixabas. É show que você quer? Temos! Opreparou um roteiro com mais de 50 atrações que acontecerão no Espírito Santo até o fim deste ano com local, data e valor de ingressos. De Amado Batista a Simone e Simaria, passando por Peppa Pig e Mumuzinho - vencedor do "Show dos Famosos", da Globo, de 2018 - mais de 45 artistas devem marcar presença no Estado para animar os capixabas.

SETEMBRO

Dia 14

Maria Rita

Local: Espaço Patrick Ribeiro (Área de Eventos do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha)

Ingressos: R$ 175 (mesa ouro, lugar individual); R$ 150 (mesa prata, lugar individual); R$ 125 (mesa bronze, lugar individual); R$ 140 (área vip, inteira); R$ 100 (pista, inteira) - Vendas por meio do tudus.com.br

Mais informações: (27) 3533-2221 / (27) 99278-4740

Maria Rita Crédito: Daryan Dornelles/Divulgação

35ª Feira da Bondade de Cachoeiro

Atrações: Ligação Direta, contando com participação de Renato Casanova (Casaca), e The Fevers

Local: Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa, bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim

Entrada: um quilo de alimento não perecível

Jean Faz a Festa

Atrações: Jean Du PCB; Matuê; DJ Zullu; Djonga; DJ Cabeça dos MDG BK; DJ Cabeça dos Predin; DJ LC Do TB

Local: Ilha Shows (Alameda Ponta Formosa, 350, Vitória)

Ingressos: R$ 180 (área vip, inteira); R$ 140 (pista, inteira) - Vendas por meio do blueticket.com.br

Mais informações: (27) 3224-3726

Dia 15

Authentic Games - Aventura no Circo

Atrações: Marco Túlio e Marcos Frota

Local: Espaço Patrick Ribeiro (Área de Eventos do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha)

Ingressos: R$ 120 (setor ouro, inteira); R$ 100 (setor prata, inteira); R$ 80 (setor bronze, inteira) - Vendas por meio do tudus.com.br

Mais informações: (27) 3533-2221 / (27) 99278-4740

Niver do RB Magrinho

Atrações: DJ KN de Vila Velha; DJ Boró do SD; MC MV; DJ RA de Niterói; DJ Mayck; DJ LS; DJ WS de Guriri; DJ Juninho; MC MK; MC Natinho Kafajeste

Local: Vila Nova (Vila Nova, São Mateus)

Ingressos: R$ 15 (homem); entrada franca (mulher) - Vendas na bilheteria do local

Baile da Gina

Atração: Gina Indelicada

Local: Matrix Music Hall (Rua Rio Branco, 2, Rio Branco, Cariacica)

Ingressos: R$ 100 (camarote, inteira); R$ 40 (pista, inteira) - Vendas por meio do blueticket.com.br

Mais informações: (27) 3336-4776

Circo Místico

Atrações: Dusk; Dundoo; Eletric Gene; Fada; Gatek; Igor Rosetti; Kali; Lulio; Psyssence; Sobrinho; Sr Tune; Tabura; Zocca

Local: Sítio Paraíso (Av. Santarém, 10, Barcelona, Serra)

Ingressos: R$ 50 (1º lote) - Vendas por meio do superticket.com.br

Mais informações: (27) 99945-6565

Dia 16

Gravação DVD Axé 90 Graus e Convidados

Atrações: Araketu; Timbalada; Terra Samba; Funk Samba Club

Local: Ilha Shows (Alameda Ponta Formosa, 350, Vitória)

Ingressos: R$ 220 (área vip, inteira) - Vendas por meio do blueticket.com.br

Mais informações: (27) 3224-3726

Dia 21

Águia Branca Rodeio Show 2018

Atrações: Trio Parada Dura, Igor Silva, Donato e Eduardo, Carlinhos Rocha Vinícius do Forró

Local: Águia Branca (Rodovia Gether Lopes de Farias, Águia Branca)

Ingressos: R$ 120 (camarote 3º andar); R$ 110 (camarote 2º andar); R$ 100 (camarote 1º andar); R$ 30 (pacote); R$ 20 (o dia) - Vendas por meio do superticket.com.br

Dia 22

Sex On The Beach - Paulo Ricardo

Local: Espaço Patrick Ribeiro (Área de Eventos do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha)

Ingressos: R$ 700 (mesa ouro para quatro pessoas); R$ 600 (mesa prata para quatro pessoas); R$ 500 (mesa bronze para quatro pessoas); R$ 120 (área vip, inteira); R$ 100 (pista, inteira) - Vendas por meio do tudus.com.br

Mais informações: (27) 3533-2221 / (27) 99278-4740

Águia Branca Rodeio Show 2018

Atrações: Trio Parada Dura, Igor Silva, Donato e Eduardo, Carlinhos Rocha Vinícius do Forró

Local: Águia Branca (Rodovia Gether Lopes de Farias, Águia Branca)

Ingressos: R$ 120 (camarote 3º andar); R$ 110 (camarote 2º andar); R$ 100 (camarote 1º andar); R$ 30 (pacote); R$ 30 (o dia) - Vendas por meio do superticket.com.br

Cervejada da Cidade 100% Open Bar

Atrações: a divulgar

Local: La Rustic Music Hall (Guriri, São Mateus)

Ingressos e informações: (33) 99906-3211

XII Festa Italiana da Vila de Pendanga

Atrações: Grupo Folclórico Bergfreund; Picoli Bambini; Circolo Trentino di Santa Teresa; Fiori di Pendanga; Congo São Cristóvão de Ibiraçu

Local: Pendanga (Vila de Pendanga, Ibiraçu, Espírito Santo)

Ingressos: entrada franca

Dia 29

Toquinho, Ivan Lins e MPB4 - 50 Anos de Música

Local: Espaço Patrick Ribeiro (Área de Eventos do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha)

Ingressos: R$ 800 (mesa ouro para quatro pessoas); R$ 700 (mesa prata para quatro pessoas); R$ 600 (mesa bronze para quatro pessoas); R$ 160 (setor ouro, inteira); R$ 140 (setor prata, inteira); R$ 120 (setor bronze, inteira) - Vendas por meio do tudus.com.br

Mais informações: (27) 3533-2221 / (27) 99278-4740

II Flora Reggae Festival

Atrações: Tribo de Jah; Herança; Amaro Lima; Herança Negra; Lion Jump; Trio Capixaba; Forró Bemtivi; DJ Bombril; DJ Vitinho

Local: Chácara Flora (ES-010, 4, Chácara Parreiral, Serra)

Ingressos: R$ 40 (setor único, meia entrada individual); R$ 70 (setor único, casal) - Vendas por meio do superticket.com.br

Mais informações: (27) 99703-8131

Mumuzinho

Local: Embrazado (R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória)

Mais informações: mais detalhes ainda serão definidos

OUTUBRO

Dia 5

Nando Reis - Voz e Violão

Local: Espaço Patrick Ribeiro (Área de Eventos do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha)

Ingressos: R$ 200 (cadeira ouro, inteira); R$ 150 (cadeira prata, inteira); R$ 100 (cadeira bronze, inteira) - Vendas por meio do tudus.com.br

Mais informações: (27) 3533-2221 / (27) 99278-4740

Delacruz e Maria

Local: Nova Clube (Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória)

Ingressos: R$ 60 (front stage, meia entrada); R$ 40 (camarote, meia entrada); R$ 20 (pista, meia entrada) - Vendas por meio do superticket.com.br

Mais informações: (27) 3022-6882

Dia 6

Luan Santana X

Local: Espaço Patrick Ribeiro (Área de Eventos do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha)

Ingressos: R$ 900 (mesa ouro para quatro pessoas); R$ 800 (mesa prata para quatro pessoas); R$ 700 (mesa bronze para quatro pessoas); R$ 200 (pista premium, inteira); R$ 120 (pista, inteira) - Vendas por meio do tudus.com.br

Mais informações: (27) 3533-2221 / (27) 99278-4740

Luan Santana Crédito: Reprodução/Instagram @luansantana

Banda Raízes do Sertão DF + Forró Bemtivi ES

Local: Rancho Mineiro (Avenida República, 625, Linhares)

Ingressos: R$ 20 (com nome na lista até o dia 3 de outubro e entrada antes das 23h no evento) - Vendas na bilheteria do local

Mais informações: (11) 95899-0068

Thiaguinho

Local: Matrix Music Hall (R. Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica)

Mais informações: mais detalhes ainda serão definidos

Saulo e Durval

Local: Área Verde do Álvares (Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória)

Mais informações: mais detalhes ainda serão definidos

Dia 11

Legião Urbana

Local: Espaço Patrick Ribeiro (Área de Eventos do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha)

Ingressos: R$ 160 (pista premium, inteira); R$ 100 (pista, inteira) - Vendas por meio do tudus.com.br

Mais informações: (27) 3533-2221 / (27) 99278-4740

Play in Vegas

Local: Troops (Av. Amazonas, Jockey de Itaparica, Vila Velha)

Ingressos: R$ 40 (1º lote)

Mais informações: (27) 99278-2000

Dia 12

#ItalsWeekend & Warung Tour

Local: Thale Beach (Avenida Viña Del Mar, Enseada Azul, Guarapari)

Ingressos: R$ 50 (meia entrada para um dia); R$ 70 (passaporte para os dois dias de evento) - Vendas por meio do superticket.com.br

One Night in Hollywood - Moletchan: Molejo e É o Tchan

Local: Multiplace Mais (R. A, lote 9, Meaípe, Guarapari)

Mais informações: mais detalhes ainda serão definidos

Molejo Crédito: Divulgação

Dia 13

#ItalsWeekend & Warung Tour

Local: Thale Beach (Avenida Viña Del Mar, Enseada Azul, Guarapari)

Ingressos: R$ 50 (meia entrada para um dia); R$ 70 (passaporte para os dois dias de evento) - Vendas por meio do superticket.com.br

40ª Festa da Polenta - Luan Santana

Atrações: Toni Boni; Deco Dalponte; Uz Anônimos; Ragazzi del Monti; Luan Santana; Balda Badallados

Local: Centro de Eventos Padre Cleto Caliman (Avenida Pedro Minete, 131-199, Venda Nova do Imigrante)

Ingressos: R$ 60 (setor único, inteira) - Vendas por meio do superticket.com.br

Rael

Local: Nova Clube (Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória)

Ingressos: R$ 60 (front stage, promocional); R$ 40 (camarote promocional); R$ 20 (pista promocional) - Vendas por meio do superticket.com.br

Mais informações: (27) 3022-6882

Dia 20

40ª Festa da Polenta - Gusttavo Lima

Atrações: Brasitalia; Toni Boni; Banda Moustache; Ragazzi del Montui; Gusttavo Lima; Black Set

Local: Centro de Eventos Padre Cleto Caliman (Avenida Pedro Minete, 131-199, Venda Nova do Imigrante)

Ingressos: R$ 70 (setor único, inteira) - Vendas por meio do superticket.com.br

Gusttavo Lima Crédito: Augusto Albuquerque

Dia 21

Peppa Pig - Live Show

Local: Espaço Patrick Ribeiro (Área de Eventos do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha)

Ingressos: R$ 100 (cadeira ouro, inteira); R$ 80 (cadeira prata, inteira); R$ 60 (cadeira bronze, inteira) - Vendas por meio do tudus.com.br

Mais informações: (27) 3533-2221 / (27) 99278-4740

Dia 26

Saudades de Itaúnas

Atrações: Mato Seco; Trio Fogumano; Atitude Positiva; Camomila Green

Local: Ilha Music (Rodovia Othovarino Duarte Santos, 626, Ilha de Guriri, São Mateus)

Ingressos: R$ 60 (inteira) - Vendas por meio do bilheteriadigital.com.br

Mais informações: (27) 98138-4589

Dia 27

Pato Fu - Música de Brinquedo 2

Local: Espaço Patrick Ribeiro (Área de Eventos do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha)

Ingressos: R$ 100 (cadeira ouro, inteira); R$ 80 (cadeira prata, inteira); R$ 60 (cadeira bronze, inteira) - Vendas por meio do tudus.com.br

Mais informações: (27) 3533-2221 / (27) 99278-4740

Festeja Espírito Santo

Atrações: Marília Mendonça; Zé Neto e Cristiano; Jads e Jadson; Diego e Victor Hugo; Leo Santana; Ferrugem

Local: Pavilhão de Carapina (Av. Marginal, 5196, Jardim Carapina, Serra)

Ingressos: R$ 640 (camarote backstage, inteira); R$ 380 (camarote open bar, inteira); R$ 200 (área vip, inteira); R$ 100 (pista, inteira) - Vendas por meio do blueticket.com.br

Mais informações: (27) 99524-4530

Planeta Mix Linhares

Atrações: Cleber e Cauan; Jorge & Mateus; Jet Lag

Local: Parque de Exposições de Linhares (Interlagos, Linhares)

Ingressos: R$ 40 (pista); R$ 80 (área vip); R$ 150 (open bar); R$ 250 (backstage) - Vendas na bilheteria do local

Mais informações: (27) 99713-7070

Saudades de Itaúnas - Vila Velha

Atrações: Mato Seco e Trio Fogumano

Local: Correria Music Bar (Avenida Estudante José Júlio de Souza, 740, Itaparica, Vila Velha)

Ingressos: R$ 60 (inteira) - Vendas por meio do bilheteriadigital.com.br

Mais informações: (27) 98138-4589

NOVEMBRO

Dia 3

Zezé Di Camargo & Luciano - Romântico Demais

Local: Espaço Patrick Ribeiro (Área de Eventos do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha)

Ingressos: R$ 1 mil (mesa ouro para quatro pessoas); R$ 900 (mesa prata para quatro pessoas); R$ 800 (mesa bronze para quatro pessoas); R$ 180 (cadeira ouro, inteira); R$ 160 (cadeira prata, inteira); R$ 100 (pista, inteira) - Vendas por meio do tudus.com.br

Mais informações: (27) 3533-2221 / (27) 99278-4740

Zezé Di Camargo e Luciano Crédito: Valdeir Góis/Divulgação

Dia 10

Balão Mágico - Remember

Local: Espaço Patrick Ribeiro (Área de Eventos do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha)

Ingressos: R$ 600 (mesa ouro para quatro pessoas); R$ 500 (mesa prata para quatro pessoas); R$ 400 (mesa bronze para quatro pessoas); R$ 100 (área vip, inteira); R$ 80 (pista, inteira) - Vendas por meio do tudus.com.br

Mais informações: (27) 3533-2221 / (27) 99278-4740

Pedro Paulo & Alex - Governador Lindenberg

Local: Cerimonial Orletti (Governador Lindenberg, Espírito Santo)

Ingressos: R$ 60 (camarote vip); R$ 40 (pista) - Vendas por meio do superticket.com.br

Pedro Paulo & Alex - Nova Venécia

Local: Colina Country Club (Rua Vila Alegre, 550, Rúbia, Nova Venécia)

Ingressos: R$ 70 (camarote); R$ 50 (área vip); R$ 40 (pista) - Vendas por meio de superticket.com.br

Mais informações: (27) 3752-2439

Amado Batista

Local: Steffen Centro de Eventos (Rod. ES 010, quilômetro 3,2, Jardim Limoeiro, Serra)

Ingressos: R$ 180 (all inclusive) - Vendas por meio do blueticket.com.br

Amado Batista Crédito: Divulgação

Dia 14

Alemão do Forró

Atrações: Alemão do Forró; Maurinho e Renato; Banda Beijo Mel

Local: Itajuby Eventos (Servidão Professora Antonieta, 295, Maria das Graças, Colatina)

Ingressos e informações: (27) 3721-3530

Dia 17

Elias Wagner em Linhares

Local: Rancho Mineiro (Avenida Pau Brasil, 885, Movelar, Linhares)

Mais informações: (27) 99986-2540

Dia 23

Tributo a Abba Mamma Mia

Local: Espaço Patrick Ribeiro (Área de Eventos do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha)

Ingressos: R$ 700 (mesa ouro para quatro pessoas); R$ 600 (mesa prata para quatro pessoas); R$ 500 (mesa bronza para quatro pessoas); R$ 160 (cadeira ouro, inteira); R$ 140 (cadeira prata, inteira); R$ 120 (cadeira bronza, inteira) - Vendas por meio do tudus.com.br

Mais informações: (27) 3533-2221 / (27) 99278-4740

Dia 24

Biquini Cavadão e Nenhum de Nós

Local: Espaço Patrick Ribeiro (Área de Eventos do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha)

Ingressos: R$ 700 (mesa ouro para quatro pessoas); R$ 600 (mesa prata para quatro pessoas); R$ 500 (mesa bronze para quatro pessoas); R$ 100 (pista premium, inteira); R$ 70 (pista, inteira) - Vendas por meio do tudus.com.br

Mais informações: (27) 3533-2221 / (27) 99278-4740

Dia 25

Simone e Simaria

Local: Área Verde do Álvares (Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória)

Mais informações: mais detalhes ainda serão definidos

DEZEMBRO

Dia 1

Dia de Samba com Xande de Pilares

Local: Área Verde do Álvares (Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória)

Mais informações: mais detalhes ainda serão definidos

Xande de Pilares Crédito: Divulgação

Dia 21

Henrique e Juliano

Local: Castelão (Esplanada, Castelo)

Mais informações: mais detalhes ainda serão definidos

Dia 29, 30 e 31

Réveillon Itaúnas - Maneva, Falamansa, 1 Kilo e Dorgival Dantas

Local: Vibe Itaúnas (Itaúnas, Espírito Santo)