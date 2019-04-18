Mafuá entre o forró novo e o antigo em seu segundo disco

A dupla de forró Mafuá lança novo disco. Crédito: Elo Comunicação

O forró, um dos mais brasileiros dos ritmos, surgiu no Nordeste e logo se espalhou por todo país na voz de Luiz Gonzaga. O ritmo ficou conhecido também por sua simplicidade, com apenas três instrumentos: a sanfona, o triângulo e a zabumba. O estilo foi se modificando, ganhou novos instrumentos elétricos e até mesmo eletrônicos, se misturou com outros estilos musicais, mas nunca se perdeu de suas raízes, fazendo uma ponte respeitosa entre o novo e o antigo.

É fazer essa ponte que pretende a banda capixaba de forró Mafuá. Formada atualmente por Higo Rafael e Álvaro Poubel, o Alvinho, a banda lança nesta quinta (18) seu novo trabalho “Junto de Você!”, um EP com seis faixas. O disco, que demorou cerca de 11 meses para ficar pronto, é o primeiro registro solo após o primeiro disco “Na Onda do Baião", em 2014. O EP mistura influências de choro, samba e baião.

O lançamento do material também marca os 12 anos de estrada da banda. Hoje uma dupla, Mafuá já foi um trio. “O nome ‘trio’ também tem um pouco de preconceito, acham que é simples demais. Tiramos pra não ter que limitar”, explica Higo, em entrevista por telefone para o Gazeta Online. “Temos outros projetos especiais, fazemos shows com banda, com orquestra”, completa, lembrando dos shows que fizeram com a Orquestra Camerata do Sesi, junto com o maestro Leonardo David. Além dos shows com a Orquestra, Higo destaca como marca na carreira as quatro turnês pela Europa. “Hoje o forró faz parte da World Music e lá eles ouvem de tudo. As viagens nos ajudaram a construir melhor nosso repertório”, completa.

Agora, com o novo material lançado, Higo e Alvinho preparam os planos para 2019. Além dos projetos em bares da cidade, há a previsão de um novo espetáculo com Orquestra. “Além dos nossos shows, também estamos preparando um clipe da música ‘Junto de Você’ e um single novo, autoral, para o segundo semestre”, confessa Higo.