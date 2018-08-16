Madonna 60 anos: Gazeta Online seleciona 12 músicas da rainha

Madonna está em Marraquexe para comemorar seus 60 anos Crédito: Instagram/Madonna

Madonna fez 60 anos nesta quinta-feira (16). Que a Rainha do Pop tem uma carreira extensa, cheia de empoderamento feminino, marcos, às vezes conturbada, e cheia de hits não tem como negar. Por tanto tempo na estrada, desde o lançamento de "Everbody" (1982), ela passou por diversas gerações e fez parte da vida de muita gente. Assim, a equipe de Entretenimento da Redação Multimídia, da Rede Gazeta, escolheu suas músicas favoritas para comemorar a data com tudo que tem direito. Confira a lista abaixo.

Living for Love

O padrão Madonna de qualidade na música deixa a apresentação dessa canção ainda mais viva, já que, como a maioria dos shows dela, a dança está totalmente envolvida com a melodia. E, para mim, o quê espanhol que ela deu à interpretação promove a sensualidade que não poderia faltar numa canção que tem uma letra como a de 'Living For Love'





Pedro Permuy (repórter)

Like a Virgin

Adoro "Like a Virgin" porque estourou em 84, quando eu tinha apenas 11 anos de idade. Lembro de ter ficado totalmente contagiada com o ritmo da música, que deu nome ao segundo álbum da cantora e ficou anos no topo das paradas de sucesso. Aliás, o termo "parada de sucesso" denuncia total minha idade rsrsrs. Sou, de longe, a mais velha do mesão de Entretenimento e, justamente por isso, pude curtir muito todos os sucessos dessa verdadeira diva e, inclusive, ir ao show dela em São Paulo, em 1993. Inesquecível.

Mariana Perini (editora)

Rain

Escolher uma música de Madonna, é difícil para um fã que já foi a dois shows e ama o que ela representa para a música pop. Mas hoje fico com "Rain" por ser uma música que mostra a versão mais romântica da Rainha, de baladas. Me lembro de sintonizar a rádio Antena 1 durante a madrugada, no final dos anos 90, para ouvir a canção antes de dormir. A letra e melodia são bem gostosas e fazem um contraponto no icônico "Erotica". Além disso tudo, o clipe tem uma fotografia maravilhosa.

Erik Oakes (editor)

Sorry

É difícil definir uma música preferida da Madonna, mas tendo que escolher só uma, seria "Sorry". Essa música me marcou bastante porque foi a época que eu comecei a ouvir mais pop e percebi o quão bom Madonna é. O clipe dela é uma continuação da também ótima Hung Up e eu lembro de dançar as duas no meu quarto ouvindo.

Vitor Vasconcelos (estagiário)

Bitch, I'm Madonna

Beyonce, Miley Cyrus, Katy Perry, Rita Ora, Kanye West, Chris Rock e obviamente, Nicki Minaj, são participações incríveis, mas não são os motivos principais que fazem "Bitch I'm Madonna" tão boa. Envolta em um ritmo electro-pop, a música faz referências a carreira da cantora, relembrando clipes como "Justify My Love trazendo comparações entre o passado e seu presente (2015), mostrando no vídeo que ela mudou, mas não tanto assim.

Pedro Pimenta (estagiário)

La Isla Bonita

Curto e dancei muito com "La Isla Bonita". Quando era adolescente, essa canção era um dos hits da festas. A canção fala de praia, brisa, sol, todas coisas que amo

Renata Rasseli (colunista)

Vogue

Vogue é a minha música preferida. Me remete ao tempo em que comecei a sair e nas baladas sempre tocava. Todo mundo dançava como se não houvesse o amanhã. Além disso, a canção faz referência ao mundo da moda, metaforizado pela maior revista do seguimento, a Vogue. O clipe, para época, é um sucesso.

Guilherme Silva (repórter)

Ray of Light

Em 1998, no auge dos meus 13 anos, o clipe de 'Ray Of Light' bombou no Disk MTV. Ficava esperando para assistir e transformava a sala de casa em pista de dança toda vez que tocava. Lembro que a revista Capricho publicou a letra e a tradução. Gravei uma fita cassete quando a música tocou na rádio e fiquei aprendendo a lera, tentando cantar junto, no meu inglês péssimo! Desde então, toda festa que se preze tinha que tocar. E toda adolescente usava a jaqueta abertinha de barriga de fora e mangas dobradas, colocava os braços para o ar e balançava a cabeça, dançando e gritando a plenos pulmões:" And I feel like I just got home, and I feel..."

Amanda Monteiro (repórter)

Hung Up

Essa música foi a trilha sonora da minha adolescência. Sem falar que ela estava linda no clipe e a batida da música é ótima.

Beatriz Marcarini (repórter e editora interina)

Fever

Madonna marcou qualquer um que tenha vivido os anos 80 e 90. Eu tenho muito na lembrança os sucessos dos anos 80, "Vogue", "Holiday" etc., mas acho que o "Erotica" me marcou mais. Foi o disco com o qual ela foi ao Maracanã em 1993, e eu estava lá. "Fever", canção de Little Willie John, foi o quarto single do disco e Madonna imprimiu sua própria personalidade à música. Clássica.

Rafael Braz (editor)

Give It To Me

Madonna se tornou uma referência na música pop, e continua atraindo os holofotes depois de tantos anos de carreira. Durante esse tempo, a musa pop reinventou seus visuais, recriou o estilo do clipes musicais e marcou uma era. Porém, o que mais me inspira em Madonna é a sua capacidade de levantar debates sobre temas polêmicos e usar sua voz como ferramenta de empoderamento. A música Give it 2 me, para mim, remonta o lado persistente e batalhador da diva, pois conta a trajetória de alguém que persiste e"não para", traduzindo a força de suas atitudes ao longo dos anos.

Ana Luiza (estagiária)

Music

Eu tinha 15 anos e era viciada na MTV quando o clipe foi lançado. É um clipe colorido, com desenho animado e a música faz qualquer um dançar.