Luiz Henrique e Léo lançam "Cremosa" em nova fase da carreira

Dupla lançou clipe do novo single na última sexta (16) e repercussão agradou artistas: "Queremos chegar a um milhão"

Publicado em 27 de agosto de 2019 às 10:14

Crédito: MM Music/Divulgação

Luiz Henrique e Léo estão rompendo uma nova fase da carreira com "Cremosa", novo single com clipe lançado no último dia 16. Mas não é só isso: a dupla quer conquistar novo público e chegar ao um milhão de fãs via redes sociais. A recém-lançada canção, que tem mais de 551 mil visualizações nas plataformas digitais, fala de relacionamento embalado em um ritmo que se distancia do sertanejo tradicional e chega quase a um pop.

"O pop já passou muito na nossa carreira e estamos trazendo de volta", dispara Luiz Henrique, em entrevista ao Gazeta Online, sem negar que os dois já vão se aventurar em outros ares. "A 'Cremosa' impactou bastante pelo arranjo também e achamos que isso contribuiu para o sucesso dela em tão pouco tempo na internet", completa o cantor.

E o hit não será o único no cardápio de músicas dos cantores que vai seguir nessa linha. Em setembro, os dois adiantam à reportagem que "Bem Te Vi" será lançado. Trata-se do que Luiz Henrique chama de um "xote pop", com um ritmo diferenciado, mas que é nova aposta dos sertanejos. "Estamos fechando em uma harmonia bem dançante que a gente tem certeza que o pessoal vai gostar bastante", descreve.

Durante o bate-papo, os cantores também detalharam os novos planos, como estão lidando com as repercussões das músicas na web e como foi o processo de produção de "Cremosa": "A gente sempre gostou de ser versátil e mesclamos o nosso gosto com o gosto do pessoal".

Como foi o processo de produção e gravação de "Cremosa"?

Luiz Henrique: O processo de gravação começou por meio de uma música que a gente já vinha ensaiando para gravar. A gente já gostava dessa música, que é de um grande amigo nosso. Aí, a gente procurou um som que queríamos para o single. Entramos com uma equipe fazendo um trabalho bem legal, demos início à produção, gravamos o clipe aqui em Birigui (São Paulo), que acolheu a gente desde o início da carreira, e é isso.

Teve alguma inspiração? A música fala da relação com uma mulher...

Léo: A levada da letra era bastante diferente da canção original, do nosso amigo. A gente deu uma mexida na letra, para diminuir um pouco o tamanho da música... A questão da produção musical, a gente quis colocar a nossa identidade no som e dar essa pegada que está tendo, jogando um pouco do sertanejo.

É sobre esse assunto que mais gostam de cantar?

Luiz Henrique: A característica da dupla, a gente sempre privou, que é ser o mais versátil possível nas interpretações. Então, a gente gosta de cantar coisas diferentes o tempo inteiro, mas com o nosso gosto pessoal, também. 'Cremosa', por exemplo, é bem comercial, é algo que a gente gosta de interpretar muito.

Além de vocês cantarem, também tem música de vocês que ficou famosa na voz de colegas, como "Hoje Eu Tô Terrível" (2014). Como é essa separação?

Luiz Henrique: Desde quando foi gravada a música do Cristiano (Araújo), a gente já tinha emplacado outras músicas com outros artistas, também. Com certeza, é um complemento para a gente, é uma parte que é separada da nossa carreira, mas que só soma à experiência. Vira um termômetro para a gente ver o que o pessoal está gostando e para saber o que nós temos que fazer para a galera gostar mais ainda. Sempre nos envolvemos bem com esse tipo de produção.

E essa nova fase da carreira...

Léo: Estamos mais maduros, musicalmente e como pessoas também. Estamos mais decididos do que queremos. A gente acredita que isso vai somar muito com essa etapa da carreira. 'Cremosa' é o primeiro passo dessa nova fase. O que eu posso dizer é que é o momento mais sensato que a gente teve até hoje.

Luiz Henrique: Nossa expectativa é continuar honrando nossa trajetória. A gente começou no interior de São Paulo, que não é acostumado a formar artista de nível nacional, e tem conquistado cada vez mais público. Queremos ficar nessa crescente evolução. Nunca demos pausa e agora é o momento em que mais estamos conseguindo imprimir nossa identidade no trabalho em todos os sentidos.

Esperavam esse frisson todo na web com "Cremosa"?

Luiz Henrique: A gente não esperava que fosse ser tão rápido, mas estamos muito felizes mesmo (risos). A gente não pode se basear só nos números, também, mas isso é uma injeção de ânimo. Estamos recebendo várias mensagens e já queremos fazer um pedido aos leitores da Gazeta para assistir o clipe para atingirmos um milhão no nosso canal.

E como foi essa transição, chegando ao sertanejo pop? O público recebeu bem?

Luiz Henrique: Foi bastante natural. Até porque a gente ouve outros tipos de música e a gente tem o costume de incrementar. E temos também o lado pop da carreira, como o "8 ou 80", que é um pop descarado. O pop já passou muito na nossa carreira e estamos trazendo de volta.

É assim que se reinventam no sertanejo?

Léo: A gente gosta de ter várias influências musicais do sertanejo, mas fora do gênero também. Ouvimos muita coisa diferente do que toca só nas rádios e a gente imprime isso no nosso som. É tudo o que a gente escuta ao longo da vida, ao longo de um processo de criação. Acho que isso agrega na singularidade da música.

E o que podem adiantar de trabalhos e projetos à frente?

Luiz Henrique: A partir de setembro, vamos lançar "Bem Te Vi", que é mais um single, que é uma composição nossa com parceria com outras pessoas. Ela foi gravada no mesmo dia de 'Cremosa', mas é uma música bem diferente. Ela é um xote com pop, um sertanejo diferente. acho que o pessoal vai acompanhar a batida mais moderna.

