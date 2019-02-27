Ludmilla e Anitta lançam 'Favela Chegou' em ritmo de funk; assista

Ludmilla e Anitta lançaram juntas a música Favela Chegou na terça-feira, 27. Essa é a primeira parceria entre as duas cantoras, e o lançamento do videoclipe está previsto para esta quarta-feira, 28.
A estreia de Favela Chegou se deu duas semanas depois de uma prévia apresentada no Rio de Janeiro, durante o show Hello Mundo, de Ludmilla.
A canção, gravada em 150 BPM - ritmo que ganhou repercussão com os funks cariocas sobre o baile da Gaiola e da Penha -, está disponível no Deezer, Spotify, Music, Tidal, Google Play e na Apple Music.