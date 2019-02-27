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MÚSICA

Ludmilla e Anitta lançam 'Favela Chegou' em ritmo de funk; assista

Cantoras deram uma prévia da música há duas semanas, durante show no Rio de Janeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2019 às 18:54

Publicado em 27 de Fevereiro de 2019 às 18:54

27/02/2019 - Ludmilla e Anitta durante show no Rio de Janeiro, onde cantaram a música 'Favela Chegou' Crédito: Instagram / @ludmilla
Ludmilla e Anitta lançaram juntas a música Favela Chegou na terça-feira, 27. Essa é a primeira parceria entre as duas cantoras, e o lançamento do videoclipe está previsto para esta quarta-feira, 28.
A estreia de Favela Chegou se deu duas semanas depois de uma prévia apresentada no Rio de Janeiro, durante o show Hello Mundo, de Ludmilla.
A canção, gravada em 150 BPM - ritmo que ganhou repercussão com os funks cariocas sobre o baile da Gaiola e da Penha -, está disponível no Deezer, Spotify, Music, Tidal, Google Play e na Apple Music.

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