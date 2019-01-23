Luciano Urbanus faz show autoral gratuito em Vitória

Cantor e compositor Luciano Urbanus faz show autoral, em Vitória Crédito: Helson Moura

“Se você quiser se divertir, invente suas próprias canções”, a recomendação dada pelo saudoso Renato Russo, da Legião Urbana, na música “Marcianos Invadem a Terra”, do disco “Uma Outra Estação” (1997), foi seguida à risca pelo cantor e compositor Luciano Urbanus. Há seis meses, ele deixou de ser um intérprete para cantar algumas das mais de mil músicas que já compôs.

“Depois de escutar essa música, eu tomei a decisão de não cantar mais músicas de outras pessoas”, conta.

Agora, Luciano apresenta 21 composições em um show autoral acústico no sábado (26), às 20 horas, no Teatro Folgazões, no centro de Vitória, em show que contará com a participação dos músicos Godoy Bass (contrabaixo), Emerson Metal (percussão), Tiago Gomes (violão solo) e Bruno Faller (cajón), além das bailarinas Andreia Vargas e Izabela Azevedo. A entrada é gratuita.

Além de seguir os conselhos do Renato Russo, Luciano também tem a voz parecida com a do eterno vocalista da Legião. Por isso, durante anos, ele tocou covers da banda brasiliense na banda Lado B. Para o músico, a insegurança foi o maior empecilho para tirar as composições da gaveta.

“Eu não tinha o hábito de compor quando comecei, com 17 anos. A gente fica com aquela coisa de que as pessoas não vão gostar, mas sempre tem quem goste da sua música e que se sinta motivado por ela. Desde que comecei a divulgar, o feedback tem sido muito positivo, de pessoas que dizem que se sentem acalmadas e confortadas de alguma forma”, conta.

Os processo para compor essas canções é bem diverso, conta o artista. “Eu separo um horário para criar todos os dias. Em outros momentos, estou andando na rua e a inspiração cai em cima de mim. Aí eu paro tudo que estou fazendo para anotar ou gravar. Funciona como uma terapia”, relata.

Divulgação

A partir da decisão de divulgar sua música, o cantor passou a postar as canções no YouTube semanalmente. Ele também criou o projeto “Palco de Casa” e passou a receber no seu estúdio compositores da cena autoral capixaba para trabalhos que também são publicados na plataforma. Foi a forma que Luciano encontrou de fortalecer a cena autoral.

“Eu sou apaixonado por música e essa foi a forma que encontrei de registrar o trabalho desses outros artistas que têm pouco espaço. A música autoral tem uma dificuldade muito grande e ver que esse projeto tem uma repercussão positiva para os músicos me emociona. Um desses está um festival com a música que foi gravada no estúdio”, conta.

Apesar da falta de grandes apoios, Luciano avalia o cenário capixaba como rico e lamenta que artistas tenham que sair do Estado para ganhar destaque ou sobreviver de música.

Serviço

Luciano Urbanos 100% Autoral

Quando: sábado (26), às 20h

Onde: Teatro Folgazões, Rua Nestor Gomes, 168, Centro de Vitória