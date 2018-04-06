Luan Santana vai comemorar 10 anos de carreira no Villa Mix

Fãs do sertanejo, preparem-se! O Villa Mix e seu time peso pesado de atrações chegam ao Estado no próximo sábado (14) com shows de Jorge & Mateus, Matheus & Kauan, Simone & Simaria, Luan Santana, Aviões, Cleber & Cauan, Jonas Esticado e Alok no Pavilhão de Carapina, na Serra.
O prédio, ele já acordou, mas agora o desejo de Luan Santana é agitar o Espírito Santo inteiro. De volta ao Estado, o músico vai apresentar sua turnê X, que brinda a seus 10 anos de carreira, e se explica: X é 10 em número romano. Quem for ao show vai entender.
Em entrevista ao C2, Luan conta que está buscando dar mais interatividade a suas apresentações e, por isso, aposta nessa nova turnê para buscar um contato mais próximo com os fãs. Quem for ao show, segundo ele, irá assistir a um espetáculo feito com muita dedicação. Eu misturo futuro com passado, tanto na música como no cenário. Serra vai ser a terceira cidade a receber a minha nova turnê, revela.
Luan vai apresentar novas músicas que ele diz ir muito além das já conhecidas Contatinho, com Nego do Borel, e Acordando o Prédio. Com apenas 27 anos, mas já com uma longa trajetória na música pop e sertaneja brasileira, Luan garante que o público capixaba vai conhecer, pessoalmente, a recém-lançada 2050.
O pessoal tem escutado muito nas rádios, graças a Deus. Estamos tocando muito em várias regiões do país, principalmente em Vitória. Não diferente da nova turnê, 2050 é uma canção que me remete para daqui a 32 anos e tem uma essência romântica... Que é a minha vibe, relata ele, que afirma estar preparando um repertório muito especial e ainda secreto para os próximos meses.
O clima futurista de 2050 se espalha por todo o conceito do show de Luan. Com tudo diferente do cenário de 1977 (show anterior). Na verdade, diferente de tudo o que eu já fiz na minha carreira até agora. É um show que a gente está fazendo com todo o coração para os capixabas. Eu tenho certeza que vocês vão adorar, diz, em recado direto ao público.
METEORO
Na estrada desde 2008, Luan se lembra com carinho de momentos que marcaram sua carreira. Esse cenário, para o sul-mato-grossense, remonta a 2009, quando um Meteoro, aquele da paixão, o levou direto ao estrelato com o perdão do trocadilho.
Esses 10 anos foram muito importantes para meu crescimento como cantor e para muita gente que acompanha meu trabalho e se identifica. Entre os novos hits, ele destaca um, especificamente. Acordando o Prédio foi a música mais tocada no Brasil, então, não pode faltar nos meus shows de jeito nenhum, brinca.
NOVO DVD
Pretendo, sim, gravar um DVD este ano para comemorar os meus 10 anos de carreira. Ainda não tem local definido, mas é possível que seja no Nordeste, revela o músico, que faz questão de ressaltar o amor que cultiva pelos capixabas e pelo Espírito Santo. O público daí é muito acolhedor. Todos têm um carinho imenso pelo meu trabalho, conclui.
Perguntado sobre o que mais chama a atenção dos fãs capixabas, Luan tornou a dizer: Difícil. Posso falar da culinária? (risos). Eu amo a moqueca capixaba.
SERVIÇO
VillaMix Festival Vitória
Quando: 14 de abril
Onde: Pavilhão de Carapina - Av. Marginal, 5196, Jardim Carapina, Serra
Atrações: Jorge & Mateus, Alok, Matheus & Kauan, Simone & Simaria, Jonas Esticado, Aviões, Cleber & Cauan e Luan Santana
Ingressos: R$ 50 (pista/1º lote/meia); R$ 100 (pista/1º lote/inteira); R$ 100 (área vip/1º lote/meia); R$ 200 (área vip/1º lote/inteira); R$ 245 (open bar); R$ 350 (Brahma Golden Extra Vip)
Ponto de venda: www.ticmix.com.br
Informações: www.villamixfestival.com.br