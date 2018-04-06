Luan Santana vai comemorar 10 anos de carreira no Villa Mix

Luan Santana Crédito: Reprodução/Instagram @luansantana

Fãs do sertanejo, preparem-se! O Villa Mix e seu time peso pesado de atrações chegam ao Estado no próximo sábado (14) com shows de Jorge & Mateus, Matheus & Kauan, Simone & Simaria, Luan Santana, Aviões, Cleber & Cauan, Jonas Esticado e Alok no Pavilhão de Carapina, na Serra.

O prédio, ele já acordou, mas agora o desejo de Luan Santana é agitar o Espírito Santo inteiro. De volta ao Estado, o músico vai apresentar sua turnê X, que brinda a seus 10 anos de carreira, e se explica: X é 10 em número romano. Quem for ao show vai entender.

Em entrevista ao C2, Luan conta que está buscando dar mais interatividade a suas apresentações e, por isso, aposta nessa nova turnê para buscar um contato mais próximo com os fãs. Quem for ao show, segundo ele, irá assistir a um espetáculo feito com muita dedicação. Eu misturo futuro com passado, tanto na música como no cenário. Serra vai ser a terceira cidade a receber a minha nova turnê, revela.

Luan vai apresentar novas músicas que ele diz ir muito além das já conhecidas Contatinho, com Nego do Borel, e Acordando o Prédio. Com apenas 27 anos, mas já com uma longa trajetória na música pop e sertaneja brasileira, Luan garante que o público capixaba vai conhecer, pessoalmente, a recém-lançada 2050.

O pessoal tem escutado muito nas rádios, graças a Deus. Estamos tocando muito em várias regiões do país, principalmente em Vitória. Não diferente da nova turnê, 2050 é uma canção que me remete para daqui a 32 anos e tem uma essência romântica... Que é a minha vibe, relata ele, que afirma estar preparando um repertório muito especial  e ainda secreto  para os próximos meses.

O clima futurista de 2050 se espalha por todo o conceito do show de Luan. Com tudo diferente do cenário de 1977 (show anterior). Na verdade, diferente de tudo o que eu já fiz na minha carreira até agora. É um show que a gente está fazendo com todo o coração para os capixabas. Eu tenho certeza que vocês vão adorar, diz, em recado direto ao público.

METEORO

Na estrada desde 2008, Luan se lembra com carinho de momentos que marcaram sua carreira. Esse cenário, para o sul-mato-grossense, remonta a 2009, quando um Meteoro, aquele da paixão, o levou direto ao estrelato  com o perdão do trocadilho.

Esses 10 anos foram muito importantes para meu crescimento como cantor e para muita gente que acompanha meu trabalho e se identifica. Entre os novos hits, ele destaca um, especificamente. Acordando o Prédio foi a música mais tocada no Brasil, então, não pode faltar nos meus shows de jeito nenhum, brinca.

NOVO DVD

Pretendo, sim, gravar um DVD este ano para comemorar os meus 10 anos de carreira. Ainda não tem local definido, mas é possível que seja no Nordeste, revela o músico, que faz questão de ressaltar o amor que cultiva pelos capixabas e pelo Espírito Santo. O público daí é muito acolhedor. Todos têm um carinho imenso pelo meu trabalho, conclui.

Perguntado sobre o que mais chama a atenção dos fãs capixabas, Luan tornou a dizer: Difícil. Posso falar da culinária? (risos). Eu amo a moqueca capixaba.

SERVIÇO

VillaMix Festival Vitória

Quando: 14 de abril

Onde: Pavilhão de Carapina - Av. Marginal, 5196, Jardim Carapina, Serra

Atrações: Jorge & Mateus, Alok, Matheus & Kauan, Simone & Simaria, Jonas Esticado, Aviões, Cleber & Cauan e Luan Santana

Ingressos: R$ 50 (pista/1º lote/meia); R$ 100 (pista/1º lote/inteira); R$ 100 (área vip/1º lote/meia); R$ 200 (área vip/1º lote/inteira); R$ 245 (open bar); R$ 350 (Brahma Golden Extra Vip)