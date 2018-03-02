Luan Santana, Simone e Simaria e Pabllo Vittar são escolhidos para música juntos

Sertanejo e pop são os ritmos que tomaram a frente na disputa e venceram o concurso Coca- Cola FanFeat. A votação acabou nesta sexta-feira (2), às 17h, e Luan Santana, Simone e Simaria e Pabllo Vittar são as estrelas que vão gravar uma música e um clipe juntos, além de se apresentarem num show exclusivo para os fãs sorteados na promoção.
Com 37,97%, Luan Santana assumiu a dianteira, deixando Simone e Simaria, com 31,03%, e Pabllo Vittar, com 14,73%, na sequência. O trio deixou para trás nomes como Anitta (10,50%), Projota (2,18%), Thiaguinho (1.36%), Solange Almeida (0.99%), Ludmilla (0,91%) e Valesca Popozuda (0.33%).
Agora, seguindo o regulamento, a empresa vai apurar quem serão os fãs vencedores da promoção. Eles podem ganhar prêmios, que vão do acompanhamento das gravações da música e clipe, além de ingressos para o show exclusivo, em São Paulo, com direito a tudo pago. A apuração começará na segunda-feira (5). Segundo a Coca-Cola, quem se cadastrou na promoção vai ganhar o hit com o trio vencedor e clipe em primeira mão.