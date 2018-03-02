Luan Santana, Simone e Simaria e Pabllo Vittar são escolhidos para música juntos

Luan Santana, Simone e Simaria e Pabllo Vittar são os vencedores da promoção FanFeat Crédito: Divulgação / Coca-cola

Sertanejo e pop são os ritmos que tomaram a frente na disputa e venceram o concurso Coca- Cola FanFeat. A votação acabou nesta sexta-feira (2), às 17h, e Luan Santana, Simone e Simaria e Pabllo Vittar são as estrelas que vão gravar uma música e um clipe juntos, além de se apresentarem num show exclusivo para os fãs sorteados na promoção.

Com 37,97%, Luan Santana assumiu a dianteira, deixando Simone e Simaria, com 31,03%, e Pabllo Vittar, com 14,73%, na sequência. O trio deixou para trás nomes como Anitta (10,50%), Projota (2,18%), Thiaguinho (1.36%), Solange Almeida (0.99%), Ludmilla (0,91%) e Valesca Popozuda (0.33%).