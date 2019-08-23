Home
Últimos dias de inscrição para o Festival de Música de Muqui

O melhor músico ou banda capixaba vai ganhar o prêmio de R$ 2 mil

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 23 de agosto de 2019 às 04:01

O Multipliqui vai ser realizado na Praça Central de Muqui, nos dias 11 e 12 de outubro Crédito: Sullivan Silva

Esta é a última semana para os artistas capixabas se inscreverem no Festival de Música de Muqui, o Multipliqui. As inscrições são gratuitas e vão até o sábado (17). Os músicos e bandas selecionados vão se apresentar no evento, que vai acontecer nos dias 11 e 12 de outubro, na Praça Central de Muqui, na Região Sul do Espírito Santo.

Depois da avaliação de um júri técnico e votação popular, o melhor músico ou banda vai ganhar o prêmio de R$ 2 mil. O formulário de inscrição está disponível na página oficial do Multipliqui no Facebook. Segundo a organização do festival, o resultado com os músicos selecionados vai ser divulgado no dia 21 de agosto.

Do total de inscritos, seis candidatos serão selecionados para participarem da programação, que vai contar com shows de artistas de outros Estados, além de oficinas e workshops. É importante que os interessados consultem o regulamento.

VALORIZAÇÃO DA CULTURA CAPIXABA

Na sua quarta edição, o "capixabismo" é o ponto forte do Multipliqui. Segundo o produtor do festival, Jussan Silva e Silva, o objetivo da iniciativa é fortalecer a música capixaba. "Nossa intenção é proporcionar uma experiência única para os artistas que estão almejando mais espaço no cenário musical", pontuou.

Ainda segundo Jussan, a expectativa é de proporcionar um intercâmbio cultural entre os artistas, além de incentivar o turismo local e impulsionar a economia criativa de Muqui. "Essa é uma forma da gente valorizar a cidade de Muqui, que tem uma diversidade cultural riquíssima e é o maior sítio histórico do Espírito Santo."

