Loubet firma parcerias com sertanejos famosos e grava DVD inédito

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O cantor Loubet está pronto para invadir São Paulo e mostrar para o público a que veio: fazer fama no concorrido universo sertanejo. Aos 7 anos de carreira (e 30 de idade), ele chega ao Coração Sertanejo, em São Paulo, com 15 músicas inéditas em show especial nesta terça (19). A apresentação é parte do novo projeto em que está investindo o artista, chamado "Ao Vivo no Coração do Brasil".

"O repertório foi selecionado a dedo. A gente sentou, analisou bem as músicas de diversos compositores e chegamos ao resultado final, que me deixou bastante satisfeito. Teremos participações especiais das duplas Fernando e Sorocaba e Israel e Rodolfo, que são nomes bastante consagrados, que eu acho que só vão agregar a todo o projeto", adianta, em entrevista ao Divirta-se.

Para Loubet, o mais importante nessa etapa em que está vivendo é conseguir manter o estilo. Ele admite que o mercado da música sertanejo virou praticamente indústria e chamar a atenção no meio da multidão que quer tomar os palcos é um novo desafio.

"Nós temos aquela pegada sertaneja mesmo. Gaita mais faladeira, violão mais à mostra, puxando para uma musicalidade que a gente já vem fazendo há sete anos, misturando bastante todas as influências que já tive", indica como um dos segredos para segurar o público.

Durante o bate-papo, o artista entregou que esse DVD deve ser lançado em formato de EP, entre o fim de dezembro deste ano e início de janeiro de 2020. Além disso, falou sobre suas expectativas no pé de completar sua primeira década na estrada.

Como foi a seleção das músicas? Repertório foi selecionado a dedo, como o pessoal fala (risos). A gente sentou para compor algumas músicas, fizemos algumas auditorias, escutamos bastante coisa de vários compositores e chegamos às 15 músicas finais. Muita coisa nova, muita coisa diferente... Na produção, a gente trouxe todas as canções para o nosso estilo. Está bem legal. O que chama de seu estilo? Nós temos aquela pegada mais sertaneja, né? Uma gaita mais faladeira, violão mais à mostra, puxando para essa musicalidade que já venho fazendo há sete anos. Mas misturo com a música que toca hoje em dia, o palavreado vai mudando também, e chegamos a essa junção que estamos fazendo agora. Essa sua musicalidade, agora, sofre alguma influência específica? Estamos explorando bastante novas possibilidades. Acho que agora têm músicas com um estilo meio 'tropical'. Acabamos comprando mais esse lado, por assim dizer. Então estamos nesse estilo, mas sem fugir do sertanejão raiz (risos). E como é a ideia de gravar em São Paulo? A gente já gravou um DVD em São Paulo em estúdio fechado, mas um projeto diferente. Será a primeira vez que gravamos um DVD aberto, mas será em uma casa bem conceituada e o público de São Paulo é bem bacana. Acho que será tranquilo, vou me sentir em casa (risos). E a expectativa para isso tudo? É sempre a melhor possível, né (risos)? Primeira vez gravando em São Paulo, com participações superespeciais, como Fernando e Sorocaba. Eu já tinha até gravado com eles antes, mas vamos ter mais essa parceria agora e só tenho a comemorar. Israel e Rodolfo, também, estarão no show. Também já gravei com eles, mas agora estão nesse novo projeto. Muito bom e muito promissor estarmos juntos nessa nova etapa. E quando o DVD será lançado? Acredito que no final de dezembro ou começo de janeiro. Mas acho que vamos lançar em formato de EP, ainda estamos fechando as formas como vamos divulgar. Mas por enquanto estamos achando melhor, para aproveitar melhor o material.

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