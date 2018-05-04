Longa 'Todos os Paulos do Mundo' tem sessão especial no ES com diretor

Paulo José no longa "Todos os Paulos do Mundo" Crédito: Divulgação

O documentário "Todos os Paulos do Mundo", dirigido por Gustavo Ribeiro e Rodrigo de Oliveira, chega aos cinemas do país no dia 10 de maio. Porém, um dia após a estreia, o filme terá uma sessão especial em Vitória com um dos diretores. Rodrigo de Oliveira estará no Cine Metrópolis, na Ufes, em Goiabeiras, Vitória, no dia 11 de maio, às 19h30, para falar sobre a obra e conversar com o público.

A sessão especial marca o pré-lançamento do 25º Festival de Cinema de Vitória. Por sinal, o filme foi feito após a participação de Rodrigo numa das edições do festival de cinema como curador e de Paulo José como homenageado, ocasionando o encontro entre de ambos.

"Sentimentalmente, o 'Todos os Paulos do Mundo' é um pouquinho capixaba, porque eu e Gustavo Ribeiro, meu co-diretor, nos dividimos entre Vitória e São Paulo na montagem do filme. Mais que isso, tenho uma relação antiga com o Festival de Vitória e durante os anos em que fui curador do festival, Paulo José foi homenageado. Assim, quando a Vania Catani me convida para fazer com ela e Gustavo esse filme, o encantamento do encontro em Vitória ainda está muito vivo", conta Rodrigo.

Em entrevista ao Vídeo Show durante a pré-estreia do filme nesta semana, a atriz Fernanda Montenegro ressaltou a importância do trabalho de Paulo José: "Ele é um gigante da nossa cultura teatral. É um batalhador, um criador. Ter um documento sobre esse homem importante é fundamental para gente ter alguma memória do que acontece culturalmente nesse país".

LONGA

A carreira de Paulo José é contada em forma de poesia no documentário. "Todos os Paulos do Mundo" traz um panorama da trajetória de Paulo José, um dos maiores atores dos palcos e das telas, do Brasil. Produzido por Vania Catani, da Bananeira Filmes, o longa mistura imagens de arquivo da extensa carreira de Paulo com momentos atuais, navegando por estilos diversos de documentário, numa livre relação poética entre Paulo José, seu legado material e seu autorretrato verbal, mediado pelos realizadores.

O filme ainda costura as reflexões de Paulo José que há vinte cinco anos realiza seu trabalho e convive com o Mal de Parkinson ainda hoje, às vésperas de seu aniversário de 80 anos.

Confira o trailer do documentário "Todos os Paulos do Mundo"

DIRETOR

Rodrigo de Oliveira é crítico e cineasta. Formado em Cinema pela Universidade Federal Fluminense, é redator da Revista Cinética. Em 2010, Rodrigo escreveu o livro Diário de Sintra - Reflexões sobre o filme de Paula Gaitán. É autor do roteiro de Exilados do Vulcão, de Paula Gaitán, prêmio de Melhor Filme no Festival de Brasília 2013.

Em 2012, Rodrigo escreveu e co-dirigiu seu primeiro longa de ficção, As Horas Vulgares, lançado na prestigiada Mostra de Tiradentes com sucesso de crítica, e teve sua estreia comercial nos cinemas brasileiros em junho de 2013. Teobaldo Morto, Romeu Exilado, seu segundo longa-metragem, participou do 14º Foro de Coproducción do Festival de Huelva, na Espanha, e teve lançamento na mesma Mostra de Tiradentes, em janeiro de 2015 e chegou às salas de cinema em abril de 2016.

Seu primeiro trabalho em curta-metragem, Eclipse Solar, recebeu o Prêmio Aquisição Canal Brasil na Mostra de Tiradentes de 2016. Atualmente desenvolve o roteiro de Fuga em Ré Menor, com Luiz Pretti, aprovado no edital do Prodav 05/2015 do Fundo Setorial do Audiovisual.

SERVIÇO:

Sessão Vitrine Petrobrás e pré-lançamento do 25º Festival de Cinema de Vitória

com o Filme TODOS OS PAULOS DO MUNDO

Quando: 11 de maio (sexta-feira), às 19h30

Onde: Cine Metrópolis  UFES - Av. Fernando Ferrari 514, Goiabeiras

Ingressos na bilheteria: R$ 12 (inteira) / R$ 6 (meia) ou através Cartão Fidelidade SESSÃO VITRINE PETROBRAS, que poderá ser adquirido no R$ 12 (inteira) / R$ 6 (meia) ou através Cartão Fidelidade SESSÃO VITRINE PETROBRAS, que poderá ser adquirido no site do projeto