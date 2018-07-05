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Road Movie

Longa capixaba 'Os Incontestáveis' ganha primeiro trailer. Confira

Filme do diretor Alexandre Serafini terá lançamento nacional no próximo dia 9 de agosto

Publicado em 05 de Julho de 2018 às 15:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jul 2018 às 15:43
Filme acompanha os irmãos Bel e Mau em uma jornada pelas estradas do Espírito Santo Crédito: Ladart produções/divulgação
"Os Incontestáveis", primeiro longa do diretor Alexandre Serafini, estreia dia 9 de agosto em circuito nacional.
O longa foi premiado no Festival de Cine de La Serena no Chile como melhor longa-metragem Latino Americano em 2017, além de ter participado de mais de 15 festivais internacionais por mais de 10 países, com destaque para o 35º Festival Cinematográfico Internacional do Uruguay, 38th Durban International Film Festival na África do Sul e a 20ª Mostra de Cinema de Tiradentes.
Bel e Mau, interpretados pelos músicos Fabio Mozine (Mukeka di Rato) e Will Just (The Muddy Brothers), são os anti-heróis protagonistas desse road movie movido a conhaque, rock pesado, humor ácido e psicodelia, que, sob uma superfície inconsequente e hedonista esconde fortes metáforas, compondo um grosso caldo crítico à estupidez do homem.
O elenco do filme traz também atores consagrados, como Tonico Pereira, o Mendonça, de A Grande Família e o eterno Zé Carneiro, do Sítio do Picapau Amarelo, Fernando Teixeira, Aquarius, e Markus Konká, três figuras com extenso currículo nas telonas. O roteiro de "Os Incontestáveis" é fruto de uma parceria entre o diretor e o dramaturgo e escritor Saulo Ribeiro, que assina o recém-lançado livro homônimo publicado pelas Editoras Patuá e Cousa.
Considerado pela crítica como o grande achado" da Mostra de Tiradentes o filme narra a história dos irmãos Bel e Mau, que viajam a bordo de um Opala 73 pelas estradas do Espírito Santo em busca de um Maverick 77 que pertenceu ao pai que os abandonou na infância. A jornada os leva até a uma conturbada região palco de históricos conflitos de terra, fronteira e poder, onde os destinos dos irmãos e do lugar entrarão em rota de colisão.
DIREÇÃO E ROTEIRO
Alexandre Serafini é diretor e roteirista com extensa carreira em festivais. Os incontestáveis é seu primeiro longa-metragem e estreia comercialmente chancelado pela participação em 20 festivais no Brasil e exterior, contabilizando apresentações em 14 países.
Saulo Ribeiro é editor, escritor, dramaturgo e roteirista. Parceiro de Serafini também no curta "2 e meio" (2010), atualmente desenvolve ao lado do diretor a série "Luca Bandit".
CONFIRA O TRAILER
 

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