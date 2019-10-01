Home
>
Cultura
>
Logos Hope, maior livraria flutuante, só tem obras evangélicas?

Logos Hope, maior livraria flutuante, só tem obras evangélicas?

Organização desmente corrente no WhatsApp de que navio é uma "livraria evangélica com maioria dos livros em inglês". Embarcação atraca em Vitória no próximo dia 9 de outubro