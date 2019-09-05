Livro mostra as aventuras do artista polonês Lao Warchalowski no ES

Data: 05/09/2019 - Beatriz Warchalowski, escritora que esta lançando o livro "As aventuras e Lao" Crédito: Carlos Alberto Silva

É impossível descrever em apenas um parágrafo a trajetória do artista polonês Estanislao (Lao) Warchalowski. Em seus 81 anos de vida, foi jornalista, publicitário, engenheiro, lutador de boxe, garimpeiro (em Minas Gerais), viajou pelo Peru, onde conheceu o amor nos braços da bela Wanda, sua esposa, e, a "cereja do bolo", atuou como desenhista de protótipos de fantasias no carnaval carioca (na década de 1940, chegou a participar de concursos). Isso, só para resumir partes da sua extensa história de conquistas.

Esse dia a dia, repleto de façanhas a là Indiana Jones (chegou a desbravar o Rio Amazonas como navegante, em meio à selva ), já podem ser conferidos no livro "As Aventuras de Lao", segundo trabalho literário de sua filha, Beatriz Warchalowski.

A obra foi lançada neste domingo (8), pela Academia de Letras de Vila Velha, e toda a renda conseguida será doada para a Sociedade São Vicente de Paula, também da cidade.

Com uma narrativa intimista e emocional, Beatriz conta as aventuras de Lao desde a saída da Polônia com os pais, em 1903, chegando ao Paraná. Detalhe: de acordo com o livro, eles vieram no mesmo barco que trouxe Santos Dumont de Paris!

"Meu pai sempre foi um homem cheio de curiosidades. No livro, ainda abordo suas aventuras, e vários projetos, em Minas Gerais, Amazonas e na selva peruana, onde tentou criar uma colônia de poloneses. Nossa chegada ao Estado, logo após o fim da Segunda Guerra, também é lembrada", adianta a autora.

A família Warchalowski, inclusive, foi uma das pioneiras a se instalarem na Praia da Costa, em Vila Velha, no final da década de 1940.

"Creio que poucas pessoas tiveram em sua juventude uma vida tão variada e repleta de aventuras como o meu pai. Quando ele contava essas histórias, ficava fascinada com a sua originalidade", acentua Beatriz que, anteriormente, lançou "Leo e Wanda: Um Casal de Artistas" (2013), sobre a trajetória dos pais, Leo e Wanda Warchalowski, no universo das artes plásticas.

Por falar em cultura, no Museu Homero Massena, na Prainha, Lao deixou três quadros, e, no Museu Ferroviário da Vale, estão expostos vários desenhos da época em que trabalhava como topógrafo em uma companhia multinacional. Seu domínio da técnica de pintura com guache sempre foi reconhecido.

Além disso, Estanislao era um premiado artista gráfico. Foi de sua autoria o cartaz oficial da edição de 1941 do Salão de Belas Artes do Rio de Janeiro.

HISTÓRIA

Após um difícil período de depressão, quando se aposentou em 1969, Lao resolveu, aos 70 anos, se dedicar à pintura de quadros. Faleceu em 1983. Nos últimos anos de vida, dedicou-se a escrever suas memórias.

Destas lembranças nasceu o livro "I Polecial w Siat Daleki... Wspomnienia z Brazylii, Polski i Peru" (algo como "Viagem por Terras Distantes ... Lembranças do Brasil, Polônia e Peru), que foi lançado apenas em Varsóvia. Inicialmente, Beatriz contou com o apoio de amigos para traduzir a obra para o português, mas desistiu por achar que o tema (basicamente centrado nas tentativas do pai em criar uma colônia polonesa no Peru) fosse pouco atrativa para a nossa realidade.

"'As Aventuras de Lao' traz, além de vária viagens, algumas reflexões sobre os dias de hoje. Há críticas à cultura da guerra (ao mostrar a amizade do meu pai com um ex-pracinha brasileiro), os abusos e o estresse do corre corre do mundo moderno e a necessidade de preservação do meio ambiente", adianta, dizendo que o livro foi editado de forma independente, com 500 cópias em sua primeira edição. Portanto, inicialmente, o livro só poderá ser adquirido durante o seu lançamento.

"Futuramente, pretendo entrar em contato com livrarias do Estado para lançar o projeto para venda direta. Depois, penso em criar um projeto para a sua digitalização, e lançá-lo em formato de e-book. Para isso, preciso de parcerias”, planeja.

SERVIÇO

"As Aventuras de Lao"

Autor: Beatriz Warchalowski

Edição independente, com 109 páginas, romance.