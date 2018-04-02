"Uma Casinha Lá no Alto": livro infantil conta a história do Convento da Penha Crédito: Divulgação/Ivana Esteves

Um menino está soltando pipa em uma região privilegiada de Vitória, com vista para a baía. Lá, vê uma enorme construção, a "casinha", como chama, e se pergunta: "Como construíram aquilo lá, em um monte tão alto? Deve ter sido difícil". Chegando em casa, questiona a mãe sobre a tal "casinha", que responde contando como foi feito o Convento da Penha, um dos principais pontos turísticos do Espírito Santo, em Vila Velha. Assim começa a trama escrita por Ilvan Filho; o livro, em sua segunda edição, traz personagens que também participam da narrativa.

Nesta terça-feira (3), a obra batizada de "Uma Casinha Lá no Alto", de Ilvan, será autografada por ele durante o Projeto Literatura Infantil na Festa da Penha. O evento faz parte de uma proposta da Prefeitura de Vila Velha e da ArcelorMittal com a Muqueca Editorial para levar o livro a 100 estudantes das escolas públicas da cidade canela-verde de graça. Os exemplares serão distribuídos e assinados na Casa da Memória.

O projeto, idealizado pelo escritor e pela pesquisadora em Literatura Infantil Ivana Esteves, serve para transmitir conhecimento por meio da literatura. Sempre me pareceu esquisito não ver a criança sendo envolvida nos festejos da padroeira do Espírito Santo. Eram diversas ações, mas nenhuma contemplava os estudantes, no intuito de reiterar a importância e significado do Convento da Penha, como Patrimônio Histórico, Cultural e Religioso de nosso Estado, observa ela, que acredita no poder da literatura local para proporcionar pertencimento por meio dos conhecimentos que os pequenos leitores adquirem.

Outro entusiasta da literatura infantil é o professor e escritor Francisco Aurélio Ribeiro, um dos primeiros a fomentar a Literatura Infantil no Estado. Ele, que tem 22 livros escritos para crianças no currículo, detalha que o que diferencia essas obras das demais é a linguagem. "Assim como a ilustração, ela (a obra) precisa ser muito bem feita para chamar a atenção das crianças. Para ficar esteticamente atrativo", diz.

Para ele, quando qualquer pessoa se dedica à leitura, ela está buscando momentos de prazer e distração com aquelas páginas. "A Literatura é arte, independentemente a que idade ela se destina. O que mais diferencia é mesmo a linguagem, mas a criança é fruto do meio. Ela é reflexo da situação em que vive", justifica, indicando que os adultos é que precisam, também, exercer o hábito de ler para incentivar os filhos, sobrinhos e netos.

Escritor Ilvan Filho Crédito: Divulgação/Ivana Esteves

"O Brasil não é, naturalmente, uma sociedade leitora. Raramente se vê alguém lendo um livro para uma criança. Hoje em dia a mãe dá um celular desde cedo para o filho para se livrar dela. Acontece que essa prática abusiva do smartphone leva à escassez da leitura. E isso é muito complicado", lamenta.

MAIS DA HISTÓRIA

O foco principal do livro de Ilvan são os episódios em que a imagem de Nossa Senhora da Penha aparece em determinado local, quando na verdade havia sido deixado em outro. Essa repetição, inclusive, fez com que o Convento fosse construído onde o conhecemos hoje. "Quando a imagem desaparece, um macaco que aparece no livro é que sempre a encontra. Dado momento, suspeitam dele e até o prendem quando a imagem some de novo", relembra Ilvan, detalhando parte do livro.

Sempre usando o lado lúdico, a escolha do Convento parte de uma intimidade que Ilvan tem com o local. "A escolha foi por uma satisfação própria. Pensei: 'Ia ser legal recontar isso' - e foi. Até porque, depois do lançamento da primeira edição, recebi um feedback muito positivo e cheguei até a ir a escolas conversar com as crianças. Em uma instituição eles chegaram a programar um passeio após a leitura da história", comenta. Ilvan destaca que depois de lançada a publicação, descobriu que muitas crianças, mesmo nascidas no Estado, não conhecem um dos monumentos considerado um dos mais importantes da história do Estado.

SERVIÇO

Projeto Literatura Infantil na Festa da Penha

Local: Casa da Memória, em Vila Velha

Data: 3 de março de 2018