Lives de Wesley Safadão, Anitta e Melim agitam fim de semana de 15 a 17/05

SEXTA-FEIRA (15 DE MAIO)
- Katy Perry
- Às 14h, no site Amazon Live.
- Roadie Crew Festival
- Com Edu Falaschi, Taurus, Kamala e mais atrações. Às 18h, no canal do YouTube da revista.
- Festival DoSol Sessions
- Festival potiguar com a presença do grupo Sourebel como atração. Às 18h, no perfil do Instagram, no YouTube e Facebook.
- Carreiro e Capataz
- Às 19h, no canal dou YouTube da dupla.
- Gabriel O Pensador
- Às 19h, no canal do YouTube do cantor.
- Luedji Luna e Zudizilla
- Às 19h, no canal do YouTube do Sesc São Paulo.
- Alexandre Carlo (Natiruts)
- Às 19h, no perfil do Instagram da rádio Mix RJ.
- Day e Lara
- Às 19h, no canal do YouTube da dupla.
- Novo Som
- Às 20h, no canal do YouTube da banda.
- Léo Magalhães
- Às 20h, no seu canal do YouTube.
- Molejo
- Às 20h, no seu canal do YouTube.
- Pedro Sampaio
- Às 20h, no seu canal do YouTube, no Multishow.
- Eduarda Brasil
- Às 20h, no canal do YouTube da cantora.
- #SeparadosMasJuntos
- Com Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Anitta, Michel Teló, Vitor Kley, Dinho Ouro Preto (Capital Inicial), Anavitória, Thiaguinho, Yasmin Santos, Samuel Rosa (Skank), Projota, Dilsinho e outros. Às 21h, no canal do YouTube da Rádio Disney. Também será transmitido nos canais de TV paga Disney, Disney Junior, Disney XD, ESPN, ES Brasil, ESPN 2, ESPN Extra, FX, Fox channel, Fox Life e National Geographic.
- Ana Carolina
- Às 21h, no seu canal do YouTube.
- Melim
- Às 22h45, no seu canal do YouTube, na Band e na Band FM
- Orochi
- Às 20h, no seu canal do Youtube.
SÁBADO (16 DE MAIO)
- Fetival Pipoca e Guaraná
- Às 14h, no canal do YouTube Coisa Nossa. A iniciativa contará com Adriane Galisteu recebendo Péricles (14h), É o Tchan! (15h), Babu (16h)e a banda Jota Quest (17h).
- Los Hermanos 2019 Ao Vivo (Exibição)
- Às 15h, no canal do Multishow Música.
- Diney
- Às 15h, no seu canal no YouTube.
- Lexa
- Às 16h, no seu canal do YouTube.
- Palavra Cantada
- Às 16h, no canal do Youtube da dupla e no Instagram da Pampers Brasil.
- Live Solidária com Clube Big Beatles e Orquestra Sinfônica do ES
- Às 17h, contando com a participação de Ivan Lins, Amaro Lima, André Prando, Flávio Venturini, Andreas Kisser e Edgar Scandurra. Será transmitida pela internet nos canais oficiais do Governo do Estado, da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo e do Clube Big Beatles. Também terá transmissão na TV Aberta e a cabo pela TVE-ES.
- Pixote
- Às 17h, no canal do YouTube do grupo.
- Zé Neto e Cristiano
- Às 18h, no canal do YouTube da dupla.
- Alexandre Peixe
- Às 18h, no seu canal do YouTube.
- Sâmya Maia
- Às 18h, no canal do YouTube da cantora.
- Festival DoSol Sessions
- Festival potiguar com a presença da cantora Potyguara Bardo como atração. Às 18h, no perfil do Instagram, no YouTube e Facebook.
- Joyce Moreno
- Às 19h, no canal do YouTube do Sesc São Paulo.
- Paulo Ricardo
- Às 20h, no canal do Youtube do cantor.
- Rennan da Penha
- Às 21h, no perfil de Instagram do bar The Cloud.
- Bruno e Morrone
- Às 21h40, no canal do YouTube do cantor.
- Furacão 2000
- Às 22h, em seu canal do YouTube.
DOMINGO (17 DE MAIO)
- Diogo Nogueira
- Às 12h, no seu canal no YouTube.
- Mocidade Unida da Glória (MUG)
- Às 12h, no seu canal no YouTube.
- Renato Teixeira & Sergio Reis
- Às 14h, no canal do Sergio Reis no YouTube.
- Zé Ricardo & Thiago
- Às 15h, em seu canal do YouTube.
- Wesley safadão e Raça Negra
- Às 16h, no canal do YouTube do Wesley Safadão.
- Enzo Rabelo
- Às 16h, no seu canal no YouTube.
- Matogrosso e Mathias
- Às 17h, no canal do YouTube da dupla.
- Festival DoSol Sessions
- Festival potiguar com a presença cantora Rafaela Brito como atração. Às 18h, no perfil do Instagram, no YouTube e Facebook.