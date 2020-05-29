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Lives de Michel Teló, Skank e David Guetta agitam o fim de semana

De 29 a 31 de maio também irão rolar festivais como o 'Ziriguidum em Casa' e o '24h juntos Pela Música'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2020 às 14:07

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 14:07

Reclamação: A Banda Casaca alega não ter recebido o cachê de R$ 16 mil por sua participação em festa em Regência
A Banda Casaca irá se apresentar no formato live na sexta-feira (29).  Crédito: Divulgação

SEXTA-FEIRA (29 DE MAIO)

O DJ David Guetta
O DJ David Guetta também se apresentará na rede. A live será no sábado (30). Crédito: Instagram/@davidguetta

SÁBADO (30 DE MAIO)

  • 24h Juntos pela Música
  • Às  12h, no perfil no Instagram da União Brasileira de Compositores. Com Maria Rita, Di Ferrero, Paula Fernandes e vários outros. Programação:
  • 12h- Atitude 67 
  • 13h - Maria Rita
  • 15h - Kell Smith 
  • 16h - Thales Roberto 
  • 17h - Di Ferrero 
  • 18h - Luiz Carlos Sá 
  • 19h - Zé Ricardo 
  • 20h - Agnes Nunes 
  • 21h - Paula Fernandes 
  • 22h - Bruno Martini 
  • 23h - Blancah

  • João Fellipe & Rafael
  • Às 14h, no canal no YouTube da dupla. Com a participação de Belle Cazaroto. 

  • Teresa Cristina
  • Às 15h, no canal no YouTube da cantora
Fundo de Quintal
O Grupo Fundo de Quintal marcará presença com live no domingo (31). Crédito: Cacique de Ramos/ Reprodução Facebook Fundo de Quintal

DOMINGO (31 DE MAIO)

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