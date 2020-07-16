Live com banda Casaca arrecadará doações para guias de turismo do ES

Uma nova live solidária surge na pandemia, agora para ajudar guias de turismo do ES, profissionais que vivem de mostrar as belezas naturais e culturais capixabas e têm sofrido dificuldades econômicas.
A transmissão Turismo Solidário ES vai ocorrer no sábado (18), às 16h30, no canal no YouTube do Sindicato dos Guias de Turismo do ES (Sindegtur ES). Seu objetivo, para além da caridade, é enaltecer a riqueza do Estado por meio da música, da gastronomia e de dicas de pontos turísticos.
Queremos promover o turismo capixaba para o capixaba, é o que afirma o vice-presidente do Sindegtur ES Marco Antônio Butgnol. A ideia é que a primeira viagem a ser feita pelos moradores e nascidos no Estado na pós-pandemia seja para pontos turísticos dentro do ES, movimentando o setor, explica o representante do sindicato.
ATRAÇÕES E INTERATIVIDADE
O som será garantido pela banda Casaca, levando seu estilo que mistura congo, rock e reggae para o palco. No repertório, só músicas autorais, o que inclui canções do disco novo Celebração, um trabalho desenvolvido em comemoração aos 20 anos da banda, entre elas: A música que deu nome ao álbum; Morena; Do Teu jeito; e Consciência.
A gente tem um carinho muito grande pelo Estado e toda vez que podemos cooperar ou fazer parte dessa coisa que envolve o turismo, a beleza que também queremos mostrar, é muito importante e satisfatório, reflete o vocalista da banda Renato Casanova.
Renato declara que a banda está assustada com a pandemia e será a primeira vez que os integrantes irão se ver após quase quatro meses. Estamos animados devido a saudade do público, mesmo sendo com certa distância, por ser virtual, afirma o músico.
Dotes na cozinha também serão exibidos na live, a equipe do restaurante Espera Maré fará uma apresentação culinária, que contará com sorteios e promoções de produtos dos próprio local, artesanatos e produtos das montanhas capixabas.
O evento online ainda terá um toque artístico, dado pela fabricação de uma casaca pelo mestre artesão Vitalino. A apresentação da transmissão ficará por conta da cantora e compositora capixaba Elem Narah ao lado do jornalista Magno Lovatti.
O público poderá interagir durante a live através do contato de whatsapp: (27) 99278-0744. Por meio do chat, será possível mandar fotos e vídeos de locais no Espírito Santo que o público já conheceu. Esses arquivos serão exibidos na transmissão para completar as dicas de roteiros turísticos.
Sendo filmada no próprio restaurante Espera Maré, localizado na Barra do Jucú, Vila Velha, a transmissão usará da decoração da área externa do local como cenário. A ambientação inclui uma bela vista para o mar ao fundo do palco. O horário da live foi pensado para enaltecer a vista, ao conseguir pegar o pôr do sol, que tem ocorrido por volta das 17h20.
SOLIDARIEDADE
A live irá arrecadar doações através do PicPay do sindicato e de pontos físicos espalhados em hotéis pelo ES para ajudar os guias de turismo. O dinheiro será revertido em cestas básicas para esses profissionais.
Estamos há quase 5 meses sem trabalhar. São mais de 500 trabalhadores e guias cadastrados no Estado para serem ajudados, explica o vice-presidente da organização Marco Antônio Butgnol.
Os pontos físicos receberão doações de cestas básicas ou alimentos não perecíveis, do dia 17 de julho ao dia 5 de agosto, durante seu funcionamento. Confira a lista:
- Guarapousada - Guarapari
- Champagnat Praia Hotel - Vila Velha
- Ibis- Colatina
- Ibis - Aracruz
- Ibis Styles - São Mateus
- Golden Tulip- Porto Vitória
- Coqueiral Praia Hotel- Aracruz
LIVE TURISMO SOLIDÁRIO ES
- Quando: No sábado, 18 de julho
- Horário: A partir das 16h30
- Onde: Através do canal no YouTube Sindegtur ES
- Atrações: Banda Casaca; Fabricação do instrumento Casaca com o artesão Vitalino; Apresentação culinária com equipe do restaurante Espera Maré; Dicas de turismo.
- Doações: No PicPay @sindegtures