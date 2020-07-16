Live com banda Casaca arrecadará doações para guias de turismo do ES

A banda Casaca se apreentará na "Live Turismo Solidário", no sábado (18) Crédito: Divulgação

Uma nova live solidária surge na pandemia, agora para ajudar guias de turismo do ES, profissionais que vivem de mostrar as belezas naturais e culturais capixabas e têm sofrido dificuldades econômicas.

A transmissão Turismo Solidário ES vai ocorrer no sábado (18), às 16h30, no canal no YouTube do Sindicato dos Guias de Turismo do ES (Sindegtur ES). Seu objetivo, para além da caridade, é enaltecer a riqueza do Estado por meio da música, da gastronomia e de dicas de pontos turísticos.

Queremos promover o turismo capixaba para o capixaba, é o que afirma o vice-presidente do Sindegtur ES Marco Antônio Butgnol. A ideia é que a primeira viagem a ser feita pelos moradores e nascidos no Estado na pós-pandemia seja para pontos turísticos dentro do ES, movimentando o setor, explica o representante do sindicato.

ATRAÇÕES E INTERATIVIDADE

O som será garantido pela banda Casaca, levando seu estilo que mistura congo, rock e reggae para o palco. No repertório, só músicas autorais, o que inclui canções do disco novo Celebração, um trabalho desenvolvido em comemoração aos 20 anos da banda, entre elas: A música que deu nome ao álbum; Morena; Do Teu jeito; e Consciência.

A gente tem um carinho muito grande pelo Estado e toda vez que podemos cooperar ou fazer parte dessa coisa que envolve o turismo, a beleza que também queremos mostrar, é muito importante e satisfatório, reflete o vocalista da banda Renato Casanova.

Renato declara que a banda está assustada com a pandemia e será a primeira vez que os integrantes irão se ver após quase quatro meses. Estamos animados devido a saudade do público, mesmo sendo com certa distância, por ser virtual, afirma o músico.

Dotes na cozinha também serão exibidos na live, a equipe do restaurante Espera Maré fará uma apresentação culinária, que contará com sorteios e promoções de produtos dos próprio local, artesanatos e produtos das montanhas capixabas.

O evento online ainda terá um toque artístico, dado pela fabricação de uma casaca pelo mestre artesão Vitalino. A apresentação da transmissão ficará por conta da cantora e compositora capixaba Elem Narah ao lado do jornalista Magno Lovatti.

O público poderá interagir durante a live através do contato de whatsapp: (27) 99278-0744. Por meio do chat, será possível mandar fotos e vídeos de locais no Espírito Santo que o público já conheceu. Esses arquivos serão exibidos na transmissão para completar as dicas de roteiros turísticos.

Sendo filmada no próprio restaurante Espera Maré, localizado na Barra do Jucú, Vila Velha, a transmissão usará da decoração da área externa do local como cenário. A ambientação inclui uma bela vista para o mar ao fundo do palco. O horário da live foi pensado para enaltecer a vista, ao conseguir pegar o pôr do sol, que tem ocorrido por volta das 17h20.

SOLIDARIEDADE

A live irá arrecadar doações através do PicPay do sindicato e de pontos físicos espalhados em hotéis pelo ES para ajudar os guias de turismo. O dinheiro será revertido em cestas básicas para esses profissionais.

Estamos há quase 5 meses sem trabalhar. São mais de 500 trabalhadores e guias cadastrados no Estado para serem ajudados, explica o vice-presidente da organização Marco Antônio Butgnol.

Os pontos físicos receberão doações de cestas básicas ou alimentos não perecíveis, do dia 17 de julho ao dia 5 de agosto, durante seu funcionamento. Confira a lista:

Guarapousada - Guarapari

Guarapari Champagnat Praia Hotel - Vila Velha

Vila Velha Ibis- Colatina

Colatina Ibis - Aracruz

Aracruz Ibis Styles - São Mateus

São Mateus Golden Tulip- Porto Vitória

Porto Vitória Coqueiral Praia Hotel- Aracruz

LIVE TURISMO SOLIDÁRIO ES