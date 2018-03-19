TRETA

Liam Gallagher abandona show no Lollapalooza Chile

Cantor apresentou apenas quatro músicas, em Santiago

Publicado em 19 de Março de 2018 às 20:32

Redação de A Gazeta

Liam Gallagher no Lollapalooza Argentina 2018 Crédito: Divulgação
O cantor britânico Liam Gallagher, ex-vocalista da banda Oasis, deixou o palco do Lollapalooza Chile após apresentar apenas quatro músicas, no último domingo, 18, em Santiago. De acordo com uma publicação feita por sua equipe no Facebook, o cantor foi diagnosticado com sinusite e infecção no tórax durante um show na Europa há algumas semanas.
O comunicado também afirma que o cantor vinha tentando cumprir sua agenda, mas sentiu dificuldades para respirar no palco do festival chileno.
Segundo a equipe, Liam ficou bastante desapontado por ter que finalizar o show antes do previsto e se comprometeu a agendar uma nova apresentação em Santiago o mais rápido possível.
Não é a primeira vez que o britânico abandona o palco antes de finalizar sua performance. No ano passado, o cantor interrompeu o seu show no Lollapalooza Chicago após 19 minutos. Na época, ele alegou que estava com a voz prejudicada por causa de uma outra apresentação na noite anterior.
Em 2002, o cantor também abandonou o palco durante o show de abertura de uma turnê do Oasis, em Fort Lauderdale, na Flórida. Depois de quatro músicas, Liam deixou o irmão, Noel Gallagher, e a banda continuarem a apresentação sem ele.
A expectativa do público é sobre os shows do britânico em São Paulo, no Lolla parties, na próxima quarta-feira, 21, e no Lollapalooza no próximo domingo, 25. O festival ainda não se manifestou sobre a presença de Liam.
