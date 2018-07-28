Ler livro ou maratonar: estaria a Netflix matando a leitura?

Alguma vez você já deixou de ler um livro que estava há meses na estante para maratonar seu seriado preferido por horas e até dias? Na Alemanha um estudo apontou que a queda dramática na leitura de livros pode ter relação com o tempo gasto com serviços de streaming como a Netflix, o Amazon Prime Video e afins, que frequentemente substituem os livros como um passatempo nas horas vagas.

Após quatro ano seguidos de quedas, a venda de livros no Brasil teve um improvável crescimento de 4,55% no último ano. Apesar disso, os números ainda estão aquém dos melhores dias, um cenário universal. Na Alemanha, casa da referida pesquisa, houve uma queda de quase 18% entre 2013 e 2017  os números são do estudo encomendado pela Associação Alemã de Editoras e Livreiros que entrevistou mais de 25 mil pessoas. Entre os entrevistados com idade entre 20 e 50 anos a queda é ainda mais acentuada.

No Brasil, uma pesquisa realizada em 2015 pelo Ibope por encomenda do Instituto Pró-Livro, entidade mantida pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros (Snel), Câmara Brasileira do Livro (CBL) e Associação Brasileira de Editores de Livros Escolares (Abrelivros) revelou que o brasileiro lê apenas 4,96 livros por ano. Mas a média em 2011 era ainda pior: quatro livros.

O fenômeno Netflix é um influenciador do hábito de leitura do brasileiro, mas não é o único. Outros dispositivos preenchem o tempo livre que poderia ser dedicado aos livros.

Acho que só o streaming não atrapalha. Vivemos em um contexto em que as possibilidades são múltiplas como celular e as redes sociais, Netflix, livros e jogos eletrônicos. Os estímulos são muitos. Então não é que o streaming atrapalhe, ele é apenas mais uma ferramenta, opina Andressa Zoi Nathanailidis, professora universitária e doutora em Letras.

A falta de tempo é a grande justificativa. Assistir à televisão, escutar música, usar a internet, reunir-se com amigos ou família são as atividades preferidas dos brasileiros. Assistir a vídeos ou filmes em casa aparece em 5º lugar na pesquisa; ler um livro aparece apenas na 10ª posição.

Ao meu ver, principalmente entre crianças e adolescentes, cabe aos pais direcionar o tempo a ser destinado a cada uma dessas ferramentas. Acho até que ferramentas como a Netflix podem ajudar a interpretar melhor o mundo, a desenvolver um senso crítico. Mas, claro, é preciso ter um critério na seleção do produto que vai assistir , diz Andressa.

SÉRIES PODEM INCENTIVAR A LEITURA

A relação entre as séries e os livros vai muito além da competição pelo tempo de ócio do público. Muitos seriados de sucesso são adaptações literárias de obras às vezes menos famosas. Essas séries acabam despertando a atenção dos espectadores que, ávidos por mais detalhes, se rendem às obras que deram origem a suas séries favoritas.

É o caso de séries mais recentes como The Handmaids Tale. Inspirado no livro O Conto de Aia da canadense Margaret Atwood. A obra escrita em 1985 voltou para a lista dos livros mais vendidos após o lançamento do seriado. Outro case é Orange Is The New Black, baseada nas experiências reais de Piper Kerman em uma prisão federal que originou o livro Orange Is the New Black: My Year in a Women's Prison, lançado em 2010.

13 Reasons Why é um outro exemplo de adaptação de um livro homônimo. Lançado em 2007, o livro de Jay Asher voltou a ser comentado 10 anos depois de seu lançamento com o sucesso da série da Netflix. Na história dos seriados, outras séries nasceram a partir de livros como Dexter, Sex And The City, Pretty Little Liars, Gossip Girl e, claro, o fenômeno Game of Thrones.

No Clube do Livro do Espírito Santo, essa conexão também é assunto de debate entre os participantes. No nosso grupo as pessoas utilizam a Netflix pra ver seriados e filmes. Mas nunca observei uma queda na leitura dos participantes por conta disso. Aliás, já nos reunimos para falar sobre algum seriado ou filme que achamos bacana. Mesmo sendo um Clube do Livro, gostamos de transitar por outros meios que podem influenciar na leitura e também no debate, explica Aline Polito, mediadora do clube fundado há oito anos.

A professora e doutora em Letras Andressa Zoi Nathanailidis concorda. Às vezes a pessoa nem conhece o livro. A série pode apresentar uma história e ela pode ir em busca do original, o que pode potencializar e despertar o interesse pelo contexto da série, diz.

LIVROS QUE VIRARAM SÉRIES

The Handmaid's Tale

O Conto de Aia

A série é inspirada no livro lançado em 1985 por Margaret Atwood. O sucesso da série levou o livro para lista dos mais vendidos da Amazon.

Dexter

Dexter: A Mão Esquerda de Deus

O início da série é baseado na saga literária Darkly Dreaming Dexter do americano Jeff Lindsay.

House of Cards

House of Cards

O ponto de partida da série é o livro do ex-deputado britânico Michael Dobbs, que inspirou a série com Kevin Spacey.

Sex and the City

Sex And the City

A obra de Candace Bushnell deu origem a A série que impulsionou as vendas do livro que já vendeu mais de 1 milhão de exemplares somente nos Estados Unidos.

Game Of Thrones

As Crônicas de Gelo e Fogo

A série de fantasia épica As Crônicas de Gelo e Fogo escrita pelo norte-americano George R.R. Martin ganhou vida na telinha e milhares de fãs.

13 Reasons Why

Os 13 Porquês

O seriado da Netflix fez disparar as vendas do livro escrito por Jay Asher.

Pretty Little Liars

Pretty Little Liars (Maldosas)

Os livros escritos por Sara Shepard sobre a história de quatro garotas viraram série em 2010.

Gossip Girl

Gossip girl, o início - Só podia ser você

Série de livros escritos por Cecily von Ziegesar sobre a vida dos jovens ricos de Nova York fez sucesso na TV.

Orange Is The New Black

Orange Is the New Black: My Year in a Women's Prison