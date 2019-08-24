Leq Samba faz show especial para gravar DVD em Vitória

Publicado em 24 de agosto de 2019 às 00:21
Na beira de completar três anos de formação, o grupo Leq Samba prepara um show especial, na quadra da Pega no Samba, para o próximo domingo (18), quando também vão brindar um novo momento da carreira: estão prontos para gravar o primeiro DVD da banda, com canções autorais e cerca de 30 músicas no repertório previsto. A previsão é que a gravação completa será disponibilizada pelas plataformas digitais em outubro.
Henrique Meirelles, vocalista do grupo, adianta que a apresentação será diferente de tudo o que o público já viu - principalmente para quem já os acompanha desde o início da carreira, quando tocavam em eventos com baixa adesão. "Vamos fazer dentro da nossa comunidade, que é a região do Território do Bem, e a expectativa está nas alturas. Queremos passar, para quem for nos assistir, todo o carinho que recebemos por onde nos apresentamos e tudo o que isso refletiu no nosso crescimento", diz, em entrevista ao Gazeta Online.
O cantor reitera que gravar esse primeiro DVD é mesmo um sonho dos quatro integrantes - Henrique Meirelles, na voz; Pablo Siqueira, no cavaquinho; Rowberguen dos Santos, no surdo; e Pedro Henrique, no Tantã - que chegam a essa altura da trajetória mais preparados. Segundo ele, os artistas se viram mudar e também observaram muita mudança ao longo dos anos nos palcos Espírito Santo afora.
"Mudou muito, e tudo. Começamos bem de baixo, com poucos shows na agenda, tocando em lugares com público reduzido, e hoje tocamos em diversas casas de shows da Grande Vitória, fazemos eventos... E isso sem deixar de lado as oportunidades de tocarmos nas comunidades espalhadas pela nossa cidade", compara ele, continuando: "Na banda, mudou a postura de todos nós, os integrantes. O que antes começou com uma brincadeira de amigos, hoje em dia é a nossa fonte de renda, com muito respeito ao nosso público, contratante e parceiros. Além disso, principalmente, é o nosso sonho que a cada dia mais se concretiza".
SERVIÇO
Aniversário do Leq Samba com gravação do DVD
Local: Quadra da Pega no Samba (R. Dr. Américo de Oliveira, 455, Consolação, Vitória)
Data: 18 de novembro de 2019 (domingo), a partir das 15h
Ingressos: R$ 15 (sem copo personalizado); R$ 25 (com copo personalizado) - Vendas na bilheteria do local
