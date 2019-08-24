Aniversário da banda

Leq Samba faz show especial para gravar DVD em Vitória

Grupo formado há três anos comemora guinada na carreira com novos projetos

Publicado em 24 de agosto de 2019 às 00:21

O grupo Leq Samba: Henrique Meirelles, Pablo Siqueira, Rowberguen dos Santos e Pedro Henrique Crédito: Comvento Comunicação/Divulgação

Na beira de completar três anos de formação, o grupo Leq Samba prepara um show especial, na quadra da Pega no Samba, para o próximo domingo (18), quando também vão brindar um novo momento da carreira: estão prontos para gravar o primeiro DVD da banda, com canções autorais e cerca de 30 músicas no repertório previsto. A previsão é que a gravação completa será disponibilizada pelas plataformas digitais em outubro.

Henrique Meirelles, vocalista do grupo, adianta que a apresentação será diferente de tudo o que o público já viu - principalmente para quem já os acompanha desde o início da carreira, quando tocavam em eventos com baixa adesão. "Vamos fazer dentro da nossa comunidade, que é a região do Território do Bem, e a expectativa está nas alturas. Queremos passar, para quem for nos assistir, todo o carinho que recebemos por onde nos apresentamos e tudo o que isso refletiu no nosso crescimento", diz, em entrevista ao Gazeta Online.

O cantor reitera que gravar esse primeiro DVD é mesmo um sonho dos quatro integrantes - Henrique Meirelles, na voz; Pablo Siqueira, no cavaquinho; Rowberguen dos Santos, no surdo; e Pedro Henrique, no Tantã - que chegam a essa altura da trajetória mais preparados. Segundo ele, os artistas se viram mudar e também observaram muita mudança ao longo dos anos nos palcos Espírito Santo afora.

Sempre trabalhamos muito sério, e sempre fizemos tudo pensando no nosso público, com um repertório sempre atual que contemplasse a expectativa dos fãs. Com muita humildade, por onde passamos, fomos conquistando as pessoas e nosso espaço por tantos lugares da Grande Vitória. Saímos do nosso morro, e hoje, graças a Deus, onde chegamos somos muito bem recebidos Henrique Meirelles, vocalista do Leq Samba •

"Mudou muito, e tudo. Começamos bem de baixo, com poucos shows na agenda, tocando em lugares com público reduzido, e hoje tocamos em diversas casas de shows da Grande Vitória, fazemos eventos... E isso sem deixar de lado as oportunidades de tocarmos nas comunidades espalhadas pela nossa cidade", compara ele, continuando: "Na banda, mudou a postura de todos nós, os integrantes. O que antes começou com uma brincadeira de amigos, hoje em dia é a nossa fonte de renda, com muito respeito ao nosso público, contratante e parceiros. Além disso, principalmente, é o nosso sonho que a cada dia mais se concretiza".

SERVIÇO

Aniversário do Leq Samba com gravação do DVD

Local: Quadra da Pega no Samba (R. Dr. Américo de Oliveira, 455, Consolação, Vitória)

Data: 18 de novembro de 2019 (domingo), a partir das 15h

Ingressos: R$ 15 (sem copo personalizado); R$ 25 (com copo personalizado) - Vendas na bilheteria do local

