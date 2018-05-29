Léo Santana se aventura no sertanejo para mostrar versatilidade musical

Léo Santana quer mostrar versatilidade com novo EP Crédito: Instagram/Estúdio Levi Cruz

Léo Santana quer mostrar que é mais que um rostinho bonito. Na última sexta-feira (25), o cantor baiano lançou seu novo trabalho "Inovando". Como o nome diz, o EP com sete músicas apresenta um Léo Santana apresentando novos ritmo, até mesmo amadurecendo. Ouça as canções no fim da matéria.

"Quero mostrar o lado mais maduro do Léo Santana, tanto pessoalmente quanto musicalmente. Quero mostrar que tenho uma banda incrível, que executa sons incríveis, que tenho um produtor musical ousado, além do Léo Santana ser ousado e cara de pau", explica o cantor em entrevista exclusiva do Gazeta Online.

O principal foco para o cantor é retirar os holofotes da mídia voltado para o seu porte físico. "Quero mostrar que canto bem, pois já se passaram alguns anos e ainda mostram que meu trabalho era voltado para o porte físico. Hoje a galera me conhece pelo repertório", completa, sem lembrar muito das selfies ousadas que o mesmo posta no Instagram.

SERTANEJO UNIVERSITÁRIO

Para isso, o baiano deixa um pouco de lado o pagodão da Bahia para se aventurar no sertanejo universitário. "Preferi o sertanejo devido a esse momento da música. Já tenho mais de 1,8 milhão de visualizações (do clipe "10 Beijos de Rua") pelo Vevo. É um novo publico também que está ouvindo o novo projeto do Léo Santana", explica completando que pretende expandir o alcance de suas músicas: "Por mais que eu tenha um público forte no Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país, o Sul ainda é um lugar que preciso ir, que precisa ouvir o Léo Santana, ouvir que ele canta um pop e um sertanejo bem".

Assim, "10 Beijos de Rua" se tornou a música de trabalho e mostra uma música bem no nível sofrência, com tudo que é necessário para o público do sertanejo se identificar. Na letra, é possível ver Léo entoando versos de quem não conseguiu superar o fim de um relacionamento.

"10 beijos de rua / Não valem metade do seu no canto da boca / Imagina na boca / 10 beijos de rua / Não causam o efeito de quando me abraça com roupa / Imagina sem roupa", mostra a letra.

E esse é só o início. O EP ainda traz uma parceria com Maiara e Maraísa na canção "Uma lá, duas cá", que reforça bem essa nova roupagem na musicalidade do cantor, apesar de Léo Santana apostar que a canção ainda é de suas raízes, mesmo com a presença da sanfona. "Sou um artista completo, que intrepreta bem e compõe", diz ele, sem modéstia, completando: "Apesar da presença da sanfona, a canção é um pagodão da Bahia, você percebe no fundo".

Mas realmente o disco ainda traz suas raízes no pagodão da Bahia. "Empina e Treme", "Se eu estiver solteiro" e "Amiguinhas" preenchem bem essa lacuna. Outro lado ousado de Léo Santana vem na última música de "Inovando". "Como é bom te amar" é uma balada levada a muito reggae.

DESAFIO

Com a meta de expandir o trabalho para outros públicos, Léo Santana conta que apesar do curto tempo de produção, foi um trabalho árduo conceber "Inovando". "Nos dias antes de lançar, parecia que estava prestes a ter um filho. É muito louco a produção de um trabalho para sair por gravadora, foi muita correria. Você precisa achar material bom, canções boas, e eu tive basicamente três meses produzindo", ressalta.

"É um projeto desafiador. Nunca tinha feito um projeto parecido. O EP dá liberdade de gravar coisas diferentes. Por ter menos canções, nos dá essa liberdade", explica ele.

Ao ser questionado se a ordem agora é só lançar EPs e singles, assim como Anitta já anunciou em 2017, ele fala que seria o caminho. "Também estou nessa de variar (entre singles e EPs), mas esse lance (de lançar um single por mês) eu já não posso pois não tenho essa força (de Anitta). Preferi lançar as sete canções de uma vez, de uma forma mais tranquila".

Léo Santana aposta no sertanejo universitário, em "Inovando' Crédito: Instagram/Estúdio Levi Cruz

INSPIRAÇÃO INTERNACIONAL

Até inspiração internacional veio para "Inovando". E, pelo jeito, é algo que Léo Santana quer fazer mais vezes. "A música Pijhama é algo mais suave para ouvir com sua preta na cama e tals. É uma coisa que curto muito pois escuto muito a música americana. Cantores como Usher, Justin Timberlake, que fazem essas coisas mais sexy e suave. Não é algo que vou virar na carreira, mas é algo que preciso fazer mais vezes. Me identifico e gosto de interpretar".

Independente se Léo Santana vai bombar o novo trabalho, que mostra boa produção para o gênero sertanejo universitário e uma inovação na carreira do cantor, ele já conseguiu amadurecer e começar uma nova cara. Ele já não é mais aquele rapaz que comandava o Parangolé, que deixou há quatro anos, e conta que está na sua melhor fase.