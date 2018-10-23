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Festival

Leo Santana promete muita dança e músicas novas no Festeja

Cantor é uma das atrações do festival no próximo sábado (27), que recebe ainda nomes como Marília Mendonça e Zé Neto & Cristiano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2018 às 13:37

Publicado em 23 de Outubro de 2018 às 13:37

O cantor Leo Santana Crédito: Reprodução/Instagram @leosantana
Leo Santana quer animar ainda mais seus fãs capixabas com um show especial que prepara para apresentar no próximo sábado (27), durante o Festeja ES, no Pavilhão de Carapina. O cantor, que vai apostar também em seus mais recentes lançamentos para fazer o público dançar, quer vibrar com uma onda de diversão com a plateia. O evento recebe ainda Marília Mendonça, Zé Neto & Cristiano, Ferrugem, Jads e Jadson e a dupla revelação Diego e Victor Hugo.
O capixaba é um público muito animado, que sempre dança todas as músicas e a gente fica muito feliz com a troca
Leo Santana, cantor
Chamando sempre a atenção pelas coreografias e o corpo em dia, em entrevista ao Gazeta Online Leo também destacou os cuidados que mantém com a dieta e com os exercícios. Bom baiano que é, destaca a energia do capixaba e diz que o Espírito Santo é um dos melhores lugares para se apresentar.
O que você vai apresentar para o público no Festeja?
Estamos preparando um show bem legal, com várias canções novas como Crush Blogueirinha, Uma lá, Duas cá e 10 Beijos de Rua, além das antigas que sabemos que o público gosta, como Várias Novinhas e Dia de Baile. Tenho certeza que a galera vai se divertir muito e quero ver se a turma capixaba já está com as novas canções do GG na ponta da língua (risos).
E terão surpresas durante o show?
Podem esperar um show para cima, nossa intenção é fazer a galera dançar muito e se divertir. Esperamos todo mundo lá para cantarmos juntos e tenho certeza que os capixabas não vão decepcionar.
E tem alguma característica do capixaba que te chame atenção?
Eu amo cantar no Espírito Santo. Fico realizado em perceber que estou conquistando espaço nessa terra incrível, já cantei aqui algumas vezes e é sempre uma satisfação muito grande, sou muito bem recebido e cercado de carinho. É um público muito animado, que sempre dança todas as músicas e a gente fica muito feliz com a troca.
Recentemente gravou parcerias com Kondzilla e MC MM. Essas produções vão aparecer no show?
A parceria com MM ainda será lançada, então vamos ter que esperar um pouquinho para esse sucesso entrar no repertório, mas aguardem, porque promete ser hit (risos). Fizemos alguns lançamentos com a Kondzilla e essas estão fazendo parte dos nossos shows, com certeza. A galera curte demais!
E já há novas parcerias em vista para o futuro?
Sempre! Estamos sempre buscando inovar, trazer coisas diferentes para o público e por isso esse processo de parcerias não para. Acredito muito na força que podemos ter juntos, o resultado é sempre muito positivo.
Chama a atenção nos shows sua coreografia e boa forma. Tem algum segredo?
Procuro sempre seguir a dieta passada pela nutricionista, apesar da correria. Além disso, sempre que tenho um tempinho preciso parar um pouco para poder ir à academia. É algo que eu curto mesmo e acredito que seja necessário por questões de saúde também, né? A gente que vive viajando, que não tem muito tempo para descansar não pode vacilar não.
SERVIÇO
FESTEJA ES 2018
Local: Pavilhão de Carapina
Data: sábado (27), com abertura dos portões às 16h
Ingressos: R$ 60 (pista, 2º lote); R$ 120 (vip, 3º lote); R$ 220 (open bar, 4º lote); R$ 350 (backstage, 2º lote) - Vendas por meio do Blueticket.com.br 
*Assinantes de A GAZETA e do Gazeta Online têm 50% de desconto na compra deste ingresso por meio do Clube do Assinante
Mais informações: (27) 3336-4776
Classificação: 16 anos

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