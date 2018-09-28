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MÚSICA

Léo Pain vence 'The Voice Brasil'; relembre suas apresentações

Sertanejo foi campeão da 7ª temporada do reality show pelo time de Michel Teló
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2018 às 13:46

Publicado em 28 de Setembro de 2018 às 13:46

Léo Pain e Michel Teló Crédito: Raquel Cunha / Globo / Divulgação
O cantor Léo Pain superou os outros finalistas Erica Natuza, Isa Guerra e Kevin Ndjana e se tornou o grande campeão da 4ª temporada do "The Voice Brasil" na noite de quinta-feira, 27. Léo era integrante do time de Michel Teló no reality.
O cantor receberá R$ 500 mil, um carro e um contrato para gravar um álbum como prêmio pela conquista. A música escolhida para encerrar sua participação no programa foi "Dormi na Praça", de Bruno e Marrone. Léo perdeu os primeiros trechos da canção, visivelmente emocionado ao receber os cumprimentos de sua mãe.
Entre suas apresentações no programa, Léo destacou principalmente o momento em que cantou a música "La Barca". Michel Teló usou seu Instagram para 'tirar onda' com mais um título de sua equipe no reality - o quarto, em quatro participações: "É tetra! Inacreditável. Parabéns Léo Pain, mereceu demais! Canta muito, carisma, humildade, brilho nos 'zói'...".
Confira abaixo trechos de todas as apresentações de Léo Pain no The Voice Brasil:

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