Léo Chaves e Maurício Meirelles são atrações no fim de semana do ES

Pensando no que fazer neste fim de semana? O Divirta-se preparou uma lista de shows, baladas, festas e teatro. Acompanhe abaixo.
SÁBADO
SHOW
Information Society
Às 20h. Espaço Patrick Ribeiro - Aeroporto. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Aeroporto, Vitória. Entrada: de R$ 70 (pista/ 2º lote/ meia) a R$ 1000 (mesa ouro/ 4 pessoas). Informações: (27) 99242-6062. Confira a entrevista com o produtor da banda falando sobre o show no ES.
FESTIVAL
Unimoto
Com Mustange, Full Time, Calibre de Rosas e Easy Rider. Às 18h. Estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 2233-5000.
Feira da Bondade 2019
Shows de Banda All Night, Mateus Montana, Ligação Direta & Renato Casanova e Léo Chaves. Às 18h. Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa. Av. Francisco Mardegan, 203, Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada gratuita. Confira a programação completa da feira aqui.
TEATRO
Hamlet Cancelado
Com Vinícius Piedade. Às 20h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 15 (meia); R$ 30 (inteira). Informações: (27) 3232-4750. Confira a entrevista com o ator explicando a peça.
BALADA
Wood's Vitória
Com Higino & Gabriel, Rony & Ricy e DJ Bruno Fischer. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.
Bolt
404. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 15 (lista até 1h); R$ 20 (sem nome ou após 1h). Informações: (27) 3311-5216.
Stone Pub
Fiesta Latina - Caliente. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 10 (50 primeiros); R$ 15 (após os 50 primeiros/ até 23h); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.
Pinguim Music Bar
Baile Dance do Pinguim, com Blacksete, Rubens Netto e DJ Skilo. Às 18h. Av. Doutor Jair de Andrade, 299, Itapuã, Vila Velha. Couvert: gratuito (até 19h); R$ 18 (após 19h). Informações: (27) 99914-1321.
Barrerito Chopperia
Sábado da Brahma com Richard Viana e Rabannada DJ. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: gratuito (até 21h); R$ 10 (após 21h). Informações: (27) 99810-4312.
Vitrine Music Bar
2 Anos de Vitrine, com Evandro & Raniery, Freelance, Dione & Thiago, Pedro & Lucas, DJ Klebinho e DJ Marcio Santos. Às 22h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (lista até 23h); R$ 15 (lista até 0h); R$ 25 (sem lista ou após 0h). Informações: (27) 99950-1515.
Rooftop da Praia
Com Victor Kill, Cima e Manoel. Às 17h. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuito (até 20h); R$ 22 (lista/ cartão); R$ 33 (sem lista).
Liverpub Vitória
Back to the Movies, com a banda Back To The Past. Às 22h. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99944-1204.
Santino's Pub
Com Lu Nogueira. Às 19h. Rua Castelo Branco, 650, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99578-5734.
A Oca
Inauguração, com lançamento de livro, exposição de pinturas e fotografias e música ao vivo com Capixabones. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Entrada: R$15.
DOMINGO
MÚSICA AO VIVO
Marcus Macedo
Variado. Às 12h30. Shopping Mestre Álvaro. Avenida João Palácio, 300, Eurico Sales, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3203-8080.
Pedro Costa
Às 21h. Bar Abertura Jardim da Penha. Av. Anísio Fernandes Coelho, 89, Jardim da Penha, Vitória. Couvert: R$ 6,90. Informações: (27) 3315-0018.
Sol Pessoa e Grupo
Samba. Às 12h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99663-2104.
TEATRO
Rubem Braga – A Vida Em Voz Alta
Peça com com José Augusto Loureiro. Às 18h. Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada: R$ 20 (meia); R$ 40 (inteira). Informações: (27)3376-0933.
Web Bullying com Maurício Meirelles
Às 19h30. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: R$ 30 (meia); R$ 60 (inteira). Informações: (27) 3376-0933. Assinantes de A GAZETA têm 50% de desconto na compra de ingressos. Confira a entrevista com o humorista sobre a apresentação no ES.