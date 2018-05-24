Lembra dela? Patrícia Marx volta em clipe ousado

Quem lembra daquela doce menina que cantava no Trem da Alegria entre 1984 e 1987 e que logo saiu em carreira solo e ganhou o Brasil? Pois bem, Patricia Marx cresceu e mostra um lado ousado no novo clipe do single "You Showed Me How".
Com fitas adesivas cobrindo parte dos seios, a cantora aparece em um cenário preto e branco enquanto canta os versos em inglês da canção. Este é o primeiro single de Patricia em cinco anos. Por sinal, o último trabalho da cantora era uma homenagem aos seus 30 anos de carreira, completados naquele ano (2013).